S dobrým obsazením nebude dřina marná – Divadelní noviny

Dramatické zprávy > Kritika

Když se Vigga Mortensena na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech ptali, co hledá u režisérů a herců, odpověděl, že dobrý režisér si musí nejprve vybrat film. Těžko říci, zda je to skutečně největší tvůrčí ctnost, ale premiéra letošní pražské sekce Letních shakespearovských slavností v režii Philipa Knucklese ukázala, že něco podobného platí i pro divadlo.

Kdy bude svatba?

Král Ferdinand Navarrský si přál zapsat se do dějin jako nějaký úžasný objev, a tak se svými nejbližšími přáteli přísahal, že se zavřou do paláce a zřeknou se světských radovánek a učení. Brzy ale na jeho dvůr dorazí půvabná francouzská princezna s neméně půvabnou dvorní dámou a nadšení šlechticů pro asketický život se otřese v hloubi duše… To je stručná zápletka hry Snahy lásky jsou marnéHra se v rámci Letních shakespearovských slavností uvádí již potřetí. Všeobecně je řazena mezi Shakespearovy rané komedie (napsané v letech 1593-1594), z komediálního žánru se však vymyká jedním zásadním způsobem: nekončí svatbou ani jiným smírným rozuzlením a její konec zůstává bezostyšně Otevřený, a navíc se odvíjí ve stínu náhlé smrti zmíněného otce, princezny. To, co bylo v době klasicismu považováno za ostudnou urážku žánru, se však hodí spíše do dnešní doby relativity. Ostatně interpretací zdůrazňujících nejednoznačnost Shakespearových závěrů v posledních letech přibývá nejen v českém divadle. Připomeňme například „Néco za néco“ z Cratova „Divadla pod Palmovká“ a novinku Shakespearovských slavností loňského léta „Jak se vám líbí“ v režii Jakuba Nvoty . Jeho pokus o hořkou codu však nezní přesvědčivě – možná kvůli nevyrovnanému obsazení nebo vyloženě disonanci (o této inscenaci jsem psal v DN 14/2023).

To je vše: i když letošní tvůrčí tým nepřišel s odvážnými inscenačními řešeními, mohl počítat se sehraným obsazením plným osobností (což bylo jistě plus pro organizátory, protože mnozí z nich jsou známí i pro televizi)) . Anna Fialova vnáší do francouzské princezny inteligenci a šarm, čímž nakonec zvládne nelehký úkol bleskově proměnit svou hrdinku v rozpustilou slečnu ve stínu tragické zprávy o smrti jejího otce. Její nápadník, král Ferdinand (hraje ho Philippe Brzezina), je okouzlující mladý muž, který díky svému výsadnímu postavení bere život lhostejně a málo se stará o následky svých činů, až nakonec dostane tolik potřebný dárek. Její dvorní dámy zacházely s královými zamilovanými společníky podobně. Nejvýraznější dvojice tvoří Anna Kameníková jako vtipná, opatrná, dětská Rosalina a Martin Příkazký jako Biron, kteří s virtuozitou bystrého právníka utvářejí argumenty na míru. Jejich poplivnutí je jednou z nejlepších sekvencí show, a to i kvůli naprosto ležérnímu způsobu, jakým oba přistupují k prázdným veršům v překladu Martina Shirského. Dvorní dámy Karolíny Vágnerové a Kristýny Daňhelové jsou možná trochu na hraně, ale na interakce přítelkyň z Cloveru je radost se dívat – navzájem se škádlí jako moderní dívky, někdy se i zhroutí. Ostatně jejich představitel je také výborný zpěvák a kamarádi jsou i mimo jeviště. Jejich průvodce Boyetta v podání Jiřího Violálka (Václav Kopta) je rezignovaný strýc, který je poslán pečovat o čtyři dospívající dívky, kterým hoří holeně, přičemž moc dobře ví, že je zodpovědný za Nedá se nic dělat.

slib, slib

Chemie mužské čtveřice není tak bezprostřední, ale když se performer Dumaine Petr Vaňka nejprve vynoří z fontány s kondomem na hlavě, Jan Jankovský (Jan Jankovský) Rude Longaville se posadil na zem, když se projevila bolest hlavy, a to bylo jasné, odkud vítr vane: hlasitý jásot, unavený nekonečnými večírky, kteří konečně chtěli zanechat svou stopu ve světě Zanechte nějakou nesmazatelnou stopu. Není divu, že nemohl vymyslet lepší způsob, než se zavřít na tři roky do paláce, aby mohl studovat. A není divu, že po příjezdu delegace milých princezen tak rychle porušili přísahu – ostatně ani se neodvážili podepsat dokument vlastní krví.

Prostá dívka Zakneta (v podání Marie Shtipkové v podání Lucy Polishenské), zkušený lhář Kotelba (v podání Jiřího Mariska) a ti, co nosí prsteny a nosí Emocionální exces umocňuje bizarní milostný trojúhelník, který tvoří výstřední španělská aristokratka Armada. (Adam Ernest) ve zlatých punčocháčích. Bůh ví, proč si za předmět své přehnané péče vybral dívku světla Zacka Knighta, ale pevnost jeho citů je nakonec stejně dojemná.

Komediální dvojice akademiků Nathan a Holofernes byla nepřekvapivě svěřena ostříleným komikům Petaru Chetnicekovi a Leošovi No a zdánlivě nadbytečně Kristofovi Totéž platí o Rimského obránci Huppovi, tím spíše, že roli klauna úspěšně ztvárnili Marisco, Ernest a dokonce. Vaněk (nelze nezmínit jeho stažení z baletu).

Občasné aktualizace jsou zábavné a nejsou zbytečně přeplácané, mezi ty nejpovedenější patří vtípek Maryška-Kotrba s platebním terminálem, námluvní rapová bitva nebo scéna, ve které se pán z Navarry snaží uchvátit moc včetně Putina Odkazy na outfity včetně konkrétních politiků. Převléká se za Rusa (to se děje již v Shakespearových dílech). Kostýmní výtvarnice Silva Zimula Hanáková celkově velmi zdařile zkombinovala prvky současné módy (délky sukní, punčochové kalhoty) s těmi renesančními (dámské klobouky a pokrývky hlavy, pelerína) v kombinaci s chytrým použitím barev při ztmavnutí oděvu barvou. Scéna u Lukáše Kuchinky si stále zachovává dobové prvky, kromě plážových lehátek, fontán a schodů, které organicky vyrůstají ze zdiva nejvyššího hradu Pražského hradu, ale pavilon působí trochu příliš dvourozměrně.

Novinka Letních shakespearovských slavností nakonec spočívá nejen v kvalitním obsazení, ale také v důsledné, byť neokázalé interpretační práci, která mezi řádky pohodové festivalové inscenace vyvolává nadčasové úvahy o mravní bezúhonnosti lidstvo. .

Letní shakespearovské slavnosti, Praha – William Shakespeare: Lásky marné pronásledování. Překlad Martin Hilský, režie Filip Nuckolls, scénář Michal Pětík, výprava Lukáš Kuchinka, Kostýmy Sylva Sylva Zimula Hanáková, hudba Daniel Fikejz. Premiéra 26. června 2024 „Nejvyšší vládce Pražského hradu“ (repríza 2. července).

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky s hvězdičkou.)