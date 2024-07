Recenze až do konce světa (2024)

Začíná obrazem rytíře projíždějícího lesem. Když Viggo Mortensen promítal svůj druhý režijní celovečerní film na filmovém festivalu v Karlových Varech, vysvětlil, že právě tato myšlenka za filmem později figuruje ve filmu výrazně. Na obrněném rytíři, který na svém oře porodí dlouhý western, je něco zvláštního. Když však Mortensen do příběhu zakomponoval svou touhu vyjádřit matčin obdiv prostřednictvím filmu, western najednou začal nabývat jasnějších obrysů. Převzal tedy zodpovědnost za režii, scénář, protagonisty a hudbu, aby mohl vytvořit film, který bude vyhovovat všem těmto myšlenkám. tak to vzniklo Do konce světa.

Hlavní roli měl původně hrát jiný herec, ale ten na poslední chvíli vypadl. Samotný Vigo tak zapadá do identity hlavního hrdiny, kterou připisuje svému dánskému imigrantskému původu. Sledujeme několik let jeho života, kde se setkává s okouzlující a života milující prodavačkou květin Vivian. Zprávy se šíří, vzniká romantický vztah a milující se pár se stěhuje do chatky, kde znovu prožívá svůj ráj. Jenže přijde občanská válka a muži odejdou a půvabná Vivian je nucena čelit tvrdému osudu ženy v domácnosti, se kterým se nechce smířit. Dále za dveřmi číhá nebezpečí v podobě místního černě oděného flétnisty, kterému je pojem morálka zcela cizí. Lem je výšivkou ve westernovém stylu.

Jako režisér na to Mortensen zjevně má talent. Čas od času se mnoho tvůrců snaží tento klasický žánr oživit, zde má podobu uceleného příběhu rozloženého do několika let, zasmušilého hrdiny s krásným knírkem, ospalého městečka se zkorumpovanou vládou nebo zaprášeného Baru, kde se všichni dochází k bojům a usmíření. Středem příběhu je však vztah hlavního hrdiny Holgera Olsena a jeho milé Vivian, kteří spolu budují svou budoucnost v západním prostředí. Je to bohatý, intimní a hluboký vztah. Režisér do tohoto rozkošného páru investuje spoustu času, takže záběry bobtnají, ale zároveň roste naše láska k páru a jejich vzájemné interakce a malicherné hádky jim zanechávají v publiku velkou fantazii a pocit dalšího osudu. . zájem.

Viggo odvádí skvělou práci, když zobrazuje ústřední dvojici jako roztomilé milence, kteří tráví svůj život hledáním jeden druhého, dokud se nenajdou. Hravě se mazlili, škádlili a prožívali spolu všechny radosti i strasti na začátku každého vztahu Holgerova tvrdá maska ​​postupně mizela pod nánosy dospívání, přičemž se dokonale projevila Vivianina hluboká náklonnost. Je to možné i proto, že vše je tak solidně a precizně provedeno. O Mortensenových hereckých schopnostech nikdo nepochybuje a velmi dobrý je i jeho životem vyčerpaný nelítostný hrdina. Evropská filmová hvězda Vicky Krieps je ale ještě šťastnější. Na západní poměry je Vivianina neobvykle otevřená, živá a barevná postava zahraná tak dobře, že díky ní vyniká celý film jako hlavní síla.

Ve snaze oživit umírající žánr zvolil Mortensen neobvyklý objektiv – nahlížet western z ženské perspektivy. Nejde samozřejmě o nic nového ani zemětřesného a silné hrdinky lze najít v mnoha divech prérií. Navzdory tomu je postava Vivian pro mnoho diváků snadno identifikovatelná. Muž odcházel a já se musela starat o domácnost, malovat, starat se o květiny a živit rodinu, místo abych podlehla osudu nešťastné ženy. Film Až do konce světa je především o silné, rebelské ženě, která reaguje na extrémně drsné podmínky, ve kterých se nachází, ale nechce uniknout kvůli lásce, loajalitě a tvrdé práci. Nejedná se o násilné feministické podněcování, jak se zdá v této prezentaci – příběh zůstává lidský a zajímavý díky dobře napsaným hlavním hrdinům.

Ostatní postavy však nejsou tak složité, jak by si Mortensen přál. Hlavní padouch je dobře obsazený, ale působí příliš klišovitě a snažit se ho polidštit a objasnit jeho motivace působí dost hloupě. Konfrontace dobra a zla nemá nikdy takový dopad jako vývoj vztahu mezi protagonisty. Práce s vizuálními efekty mohla být přesvědčivější. I když se natáčelo na stejných místech jako klasické filmy, kupř. sedm statečných nebo Zlatý doprovod Mortensen ani nemůže dosáhnout kvality, kterou tyto skvosty dosahují ve své práci pomocí kamery nebo osvětlení. K oblíbenému žánru samozřejmě patří fakt, že do děje vstupuje jako aktivní prvek pusté prostředí, ve kterém se hlavní hrdina nachází. V tomto filmu je vidět snahu o to, ale nikdy to nepůsobí jako silný dojem nebo nádherně natočené.

Scénář si v celém filmu hraje s časovými liniemi a flashbacky, protože jsme okamžitě vrženi do děje a postupně od začátku vidíme, jak k této nezáviděníhodné situaci došlo. Napětí se proto buduje nikoli otázkou “Co se stane?”, ale spíše “Jak se to stane?” Pokud však příběh přeskakuje z jedné časové osy do druhé, pak mohou být rozumná kreativní rozhodnutí uchopena pevněji a jasněji. Protínající se časové osy nejsou jasně odděleny a mnoho událostí je obtížné včas lokalizovat. Bohužel to ubírá na jinak něžném dojmu, který byl v celém filmu vytvářen prostřednictvím lidsky vykreslených postav a vhodné a citlivé hudby.

Samozřejmě za to mohl sám Mortensen. Nádherná vizuální stránka nedokáže zapůsobit na publikum, ale soundtrack to vynahrazuje. Dlouhé smyčky doznívají a oživují krajinu více, než to dokáže kamera. Hudební vyznění dojemných dialogů postav si rozhodně zaslouží Viggovu chválu a dokonale zapadá do prostředí Divokého západu.

Mortensenovi se tak daří natočit western, který stojí za to sledovat. Zvláště pokud dáváte přednost romantickým dramatům před klasickými žánrovými filmy naplněnými monumentálními výjevy. Podívejte se na skvělý vztahový příběh se silnou ženskou hlavní hrdinkou, který je ve správných okamžicích zábavný i dojemný. Nelze se však zbavit dojmu, že zkušenější tvůrce mohl vyprodukovat něco v žánru zapamatovatelnější a konzistentnější.