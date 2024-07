Komentář: Jeden nos, čtyři tlapky, jedno srdce, 700 kilometrů, nezničitelné

Knižní vydavatel spolupracující s Markem Wahlbergem na filmové adaptaci Hlavní hrdina vypráví skutečný příběh o osudovém setkání sportovce a psa. Když křižujete 700 kilometrů džunglemi a horami Ekvádoru, to poslední, co potřebujete, je toulavý pes, který vás bude následovat. Ale přesně to se stalo Mikaelu LindnordoviJednoho dne hodil po chudém bezdomovci karbanátek. Bez ohledu na to, jak moc se snažil pracovat s týmem, nedokázali s ním setřást – něco, co si Mikael brzy uvědomil, že nechce dělat. Arthurův příběh je dojemným svědectvím o mimořádných poutech vytvořených v extrémních podmínkách a boji za záchranu jednoho psího života.

Mikael Lindnord (*1976) je bývalý špičkový švédský sportovec, autor, režisér, trenér, lektor a podnikatel. Jeho závodní kariéra začala v roce 1997 a trvala téměř dvě desetiletí, dokud neskončila v roce 2015. Během soutěže na mistrovství světa ARWS 2014 v Ekvádoru dal nějaké masové kuličky psovi, kterého Lindnord později pojmenoval Arthur… | Helena Lynoldová

Na začátku se čtyřčlenný tým pod vedením kapitána Mikaela Lynolda vydal na poslední cestu džunglí a horami, ale na konci byl velký příběh, který dojal svět. Ne! Pokud si otevřete i tuto knihu, kterou napsal sám hlavní hrdina Mikael Lindnord (tedy na dvou nohách), čeká vás dobrodružství, během kterého půjdete od začátku do konce S nohama od bahna se dozvíte o skutečném bezpodmínečná láska a pouto vytvořené mezi lidmi a psy po miliony let.

Arthur, chlupatý hrdina se zálibou v bezohledném dobrodružství a možná i podvědomou touhou změnit svůj psí život, se vydává na cestu za dalšími pamlsky a pomazlením. Dokonce i Mikael, který vsadil vše na jednu kartu, věděl, že tento okamžik (i bez náhlého setkání) byl milníkem v jeho lidské éře. Bez jediného mrknutí už si razili cestu džunglí, vyjadřovali své city a snažili se vyhnout trapným rozhovorům o tom, kdo nepřinesl šampon proti blechám.

Podívejte se na trailer k filmové verzi příběhu:

Vyprávění je natolik poutavé, že zjistíte, že Arthurovi fandíte na každém kroku a obdivujete jeho vynalézavost. Znovu a znovu dokazuje, že není jen přeživší, ale totální chlupatý Macgalon. Čím se ale tato kniha zvláště odlišuje od podobných knih, je autorova schopnost popsat i naprosto otřesné zážitky s nadsázkou a humorem. Budete se smát logistickým nočním můrám, kterým čelíte. Zkusili jste někdy nastoupit na mezinárodní let se psem, kterého jste právě potkali? O Blesku se mimochodem v našem podcastu rozpovídal i novinář Jakub Kynčl: V zemi plné pastí najde Yakub čtyřnohou lásku a vezme ji přes půl světa. Odkaz najdete níže.

Tato kniha, napsaná syrově a živěji, postupně odhaluje vznikající pouto mezi člověkem a psem. S každou další kapitolou sílí a sílí v plamenech sdíleného strádání a vzájemné dohody, do které jsou oba aktéři naprosto blázniví. “Unbreakable: In Search of Your Best Friend” (nebo jednoduše “Unbreakable”) je víc než jen příběh o hledání domova. Nejen oslava přátelství, ale i psího zarputilého odhodlání Ve skutečnosti jsou někdy nejlepší příběhy ty, které si nevymyslíte. Pokud si čtete v parku, vezměte si také papírové ručníky a spoustu masových kuliček. Nikdy nevíte, které psí tlapky se budou chtít zahřát v dlani.

Hodnocení: 95 %

Michael Lynold

Nezničitelný: Cestují džunglí, aby našli své nejlepší přátele

Původní text: Arthur – Pes, který cestuje džunglí a hledá domov (2016) • Překlad: Anna Štorkánová • Počet stran: 304 • Nakladatelství: Universum (Euromedia), 2024.