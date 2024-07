Recenze: Zápisník alkoholika

Míša je mladá žena, která se chystá vdávat, i když existuje mnoho známek toho, že se svým budoucím manželem nevychází dobře. Na vině může být její láska k pití. No, samozřejmě, že musela pít, ale v jejím případě jsme nemluvili o vodě nebo pomerančové sodovce, ale o alkoholu. První scéna proto záměrně připomíná reklamu na víno. Režisér Dan Swiatek se k tomuto tématu opět vrátí. zadní smutný muž úsměv A Klíčem jsou dvě slova (Není divu, že v Zápisník alkoholika Hostující vystoupení Josefa Formánka – autora výše uvedených knižních ilustrací dva titul) se znovu vrací k tématu alkoholismu, opět inspirovaný skutečným příběhem, tentokrát Michaely Duffkové, která ve třetí dekádě svého života zcela podlehla svým zlým démonům.

Míša se každopádně vdala a na svatbě měla zmatek, což opravdu nebyl dobrý nápad (a později i dětská oslava). Navíc by to tchýni poskytlo záminku k nenávisti. Zároveň by také měli bydlet v domech svých tchánů na venkově. Sama přitom byla matkou, což mohlo být nebezpečné, protože touha po pití je často silnější než láska k vlastnímu potomkovi a není divu, že s dětmi měla konflikty v „opilých“ náladách. Je pochopitelné, že hledá výmluvy, proč nepřiznat, že je závislá, což může dokonce zničit její manželský vztah… to může hádat každý, protože v tomto případě je vzorec opravdu stále stejný. Rozdíl je v tom, že v Zápisník alkoholika Žena má žízeň, což je v tuto chvíli horší, než když muž pije.

Ženě navíc nic nechybí a nic netrpí, protože si vůbec neuvědomuje, že její kamarádky (v podání Alžběty Marry a Diany Dulinkové (rozhovor)) mohou být falešné. Paradoxně proto možná hledá způsob, jak si okořenit život. Jinými slovy, opět se dostáváme do situace, kdy by nebylo snadné si s takovou postavou vytvořit jakýkoli vztah, protože ji nikdo nenutí pít (ani drogy obecně) a nemá důvod. Učiň tak. Zkrátka je to právě známka slabé vůle a slabého odporu. A ve chvíli, kdy se dokázala dostat ze svízelné situace, rozhodně se nedala nazvat hrdinkou. Znovu všem připomínám: protože neměla důvod začít pít první ligu! Jako takové lze její činy chápat pouze v kontextu okolností kolem jejího otce (Martin Finger). Do té doby mohla se svými pocity nakládat jinak a jediné, na co měla štěstí, bylo, že jí miminko v době abstinence nespadlo ze stropu.





jestli v tom něco je Klíčem jsou dvě slovaPředchozí tvorba Dana Svátka byla výborná, ani ne tak, ve které jsme měli možnost vidět různé kouty světa, ale v tom, že střihovou skladbu měl na starosti legendární Alois Fišárek. Bohužel, Zápisník alkoholika Za tuto pozici musí být zodpovědný někdo jiný. Dá se říct. Především proto, že tvůrci buď nenechali stopáž uzrát, nebo ji precizně sestříhali v těch nejnevhodnějších momentech, čímž narušili zaměření. Také ve finálním sestřihu (nebo snad nějaké verzi?) jsou názvy kapitol stále zachovány – jako “La Dolce Vita” nebo “Hell” nebo “Again” se tyto názvy vždy objevují pouze na krátké okamžiky a jejich účel může Jen připomínka Film Vychází z blogových a knižních předloh, takže takové dělení je zcela zbytečné, zvlášť když jde o příběh podle skutečných událostí. Alespoň když je drama v televizi, jsou kraslice vtipně zakomponovány Nevíš čas…jeden z režisérových předchozích projektů. kletba Ta možná nebude sloučena kvůli angažovanosti Jana Plouhara.

Zápisník alkoholika něco takového nepřinesl Tohle je o násilnícíchPoskytují se však například metaforické, tedy symbolické lesní výjevy, nicméně tyto výjevy o osamělosti a bezmoci moc neříkají, neboť ukazují především na to, že Dan Swiatek by měl být s Theresou Lamba Natočit horor, protože se to chystá pravděpodobně musí být velmi úspěšný. Podobné role feťáků často přinášejí jejich hercům a herečkám nominace na prestižní ceny. To platí například pro Emily Blunt a dívky ve vlaku Nakonec to nefungovalo, ale u lihových notebooků ano. Závěrem je třeba říci, že je tam spousta zmatků a snad žádný film o alkoholismu nezarezonuje natolik, aby někteří lidé přestali pít a přestali s alkoholem řešit své problémy, protože je alkohol ještě zhorší. on to nezměnil chlast Ani zápisník alkoholika se nemění.

Foto: Bonton Films