Recenze: ‘I Am Villain 4’ dokazuje, že blázniví Mimouni dokážou zachránit téměř každý film

Bez ohledu na to, jak moc vás hlavní děj unavuje, dovádění bláznivých Mimmonů je neodolatelné.

I když jste nikdy neviděli žádnou sérii I Am Villain, budete vědět vše o těchto šílených žlutých animovaných stvořeních, když vzali svět útokem. Rozchechtající se Meemoons se stali miláčky dětského publika a bez ohledu na to, jak nudný, nesourodý či nelogický je děj, každá scéna s nimi nám napumpuje novou krev do žil a povede ke šťastnému konci.

Gru cestuje do svého nového domova se svou ženou, třemi dcerami a nejnovějším přírůstkem, dítětem Gru, kde budou žít pod ochranou svědků. Reformovaný padouch Gru je stále příležitostně chycen za zločiny, ale jeho hlavní prioritou je ochrana své rodiny. A je jich poměrně hodně. Když tedy pošle svého bývalého spolužáka Maxima do vězení, slíbí mu brutální pomstu a netrvá dlouho a z vězení uteče. Gru cestuje do svého nového domova se svou ženou, třemi dcerami a nejnovějším přírůstkem, dítětem Gru, kde budou žít pod ochranou svědků.

Dlouho nepřemýšlejí o tom, že by jejich život mohl být v ohrožení, protože se musí usadit v novém místě, spřátelit se se sousedy, předstírat jinou práci a pro tuto rodinu samozřejmě není nic snadného. V Mimoni se zatím testuje, jaké by to bylo, kdyby měli superschopnosti. Stanou se z nich populární hrdinové, kteří zachraňují svět? Nebo jako obvykle nadělají více škody než užitku a jen kolem sebe vytvoří chaos?

Všechny díly série Jsem padouch vědí, jak pobavit mladé diváky spoustou akce, barev, dovádění a neplechu, zatímco rodiče se mohou snadno dívat dolů a sledovat roztomilé postavy a rodinnou dynamiku na obrazovce, nebo klidně dohnat pořad Včera večer. tmavý sál byl v deficitu. Scénář se ale vždy snaží dát příběhu nějakým způsobem smysl, takže nám dospělým/rodičům zbývá drbat se při jeho sledování na hlavě.

“Já, padouch 4” je pohledná, nenáročná, svižná podívaná, která uspokojí i nejmladší a o něco starší publikum. Není to úplně dokonalé, je tam spousta vedlejších zápletek, které nás mají na chvíli pobavit a rozptýlit, ale neudělají nic, co by pomohlo a zabránilo nám, abychom si film skutečně zapamatovali, protože to byla jen série skečů. Mimoni nás však vždy dobře naladí.

Avengers, zatřeste hlavou, tito superhrdinové jsou mimo jejich dosah!

Děti jsou někdy chytřejší než jejich rodiče.

V ochraně svědků si nemůžete vybírat fakta.

