Policajt z Beverly Hills: Axel F – Návrat po 30 letech |. (Jiří Borový)

Před rokem 1989 se v Československu nesmělo promítat mnoho amerických filmů. Jeden z filmů, který si nemůžeme užít, je “Policajt z Beverly Hills”, který byl natočen před 40 lety. V roce 1992 se s legendárním voiceoverem, který vytvořil Oldřich Kaiser, dostal do České republiky a na Slovensko pouze pomocí televize.

Závěrečný díl původní trilogie byl uveden do kin (mám na mysli ve Spojených státech) deset let po vzniku prvního dílu a v ČR dva roky po uvedení prvního dílu, v roce 1994, s hlavním dabingem být nejlepším dabingem (Oldřich Kaiser).

Za ta léta jsme mohli pro všechny tři díly trilogie vybrat různé hlasy, ale pro velmi upovídaného policejního hlavního hrdinu byl nejlepší Oldřich Kaiser, ačkoliv ho ve druhém díle Dabing nehrál. Je to hlavně proto, že dabing ČT, který začal dabovat Oldřich Kaiser, vznikl až v roce 2002, kdy Kaiser už vůbec nedaboval a neměl chuť to dělat.

Od posledního dílu uplynulo třicet let a producenti se rozhodli přivést proslulou upovídanou ikonu zpět do Beverly Hills. Není to tak, že by se nepřipravili na to, co se plánuje za desítky let, ale vychází to teprve letos. Mnoho tvůrců provedlo změny ve scénáři. Dochází také k velké změně režiséra, takže Netflix dal Černému Petrovi dlouho odkládané pokračování, protože společnost hledá úspěšného tvůrce, který by vytvořil úspěšnou sérii, která by rozšířila řadu hitů.

V letošním filmu Důchodce se vrací hlavní hrdina Axel Foley v podání Martina Dejdara. Nejde o to, že by šlo o vítězství, Eddie Murphy má více a lepších hlasových herců, ale možná právě slavný „Bart“ je pro inscenaci tím nejvhodnějším tvůrcem hlasu. Možná dokonce vyhraje konkurz, kdo ví.

Nyní k příběhu. Protože se Axel Foley blíží do důchodu, má samozřejmě děti. Jinými slovy, je dcerou vykonávající advokacii v Beverly Hills. Zaplete se do věcí, do kterých by se plést neměla, a tak ji „upovídaný“ otec jde zachránit. Samozřejmě jsou do toho zapojeny drogy, kartely a placená policie. Pracují na tom a jediní, kdo jim pomáhá, jsou ostřílení detektivové John Taggart a soudce Reinhold, kteří ukazují svůj věk, a nováček Bobby Abbott, který ho poté, co ho Jane Foleyová nadává za to, že je „policajt“, předtím chodil s Jane Foleyovou.

Hlavního záporáka hraje Kevin Bacon a pro něj je to již x-tý záporák. Pro Kevina je skvělé vidět, že má nejen hlas, ale i charisma hrát hlavního padoucha.

Vše se točí kolem Axela a jeho dcery, Eddie Murphy hraje stále stejnou postavu, stejně ukecané vystupování, věk se na něm neprojevuje, buď má geny pro mladistvý vzhled, nebo přistoupí na drahé plastické operace Had. Ale je to jeden z těch herců, kteří nevypadají na šedesátku.

Jeho dvorní nahrávač “Policajt z Beverly Hills” už věk nezapře. Soudce Reinhold zveličil svůj věk pomocí plastických operací, ale Johnu Ashtonovi je 76 let a je opravdu starý muž. Tvůrci si už z jeho věku dělají legraci, i když si to nezaslouží.

Joseph Gordon-Levitt, nováček v této tetralogii, někdy dělá ze svého policisty dobromyslného „blbce“, který byl původně pilotem vrtulníku pro slavnou jednotku letecké podpory LAPD, ale my se dozvídáme, že jediné, co může udělat, je Jediné, co musí udělat stát se policistou a může létat, ale ne.

Možná by filmu trochu kratší záběr neuškodil. Přeskočte začátek loupeže během hokejového zápasu v Detroitu. Skočte přímo do akce Billionaire City.

Cesta k vítězství proti zlým policistům je plná trnů, ale Axel Foley je samozřejmě všechny přechytračí, zachrání a vyhraje, kde akce končí? Samozřejmě v luxusní vile plné ozbrojených agentů a kriminálníků.

Tenhle film mě taky potěšil. Nejen, že je film plný odkazů na popkulturu 80. let, ale také odkazy na postavy kolem Axela v prvních dvou dílech.

Hodnocení: 70 %