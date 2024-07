Mod – svěží česká komedie nové vlny |.

Foto © Breathless Films

načítání… načítání…

Dalším filmem, který mě letos na MFF KV zaujal, byl Mord , celovečerní debut režiséra Adama Martince. Adam Martinec je známý především svým studentským filmem Anatomie českého odpoledne, který získal dvě významná ocenění – Cenu Magnesia 2020 za nejlepší studentský film a Český lev za nejlepší krátký film. . Film vypráví příběh rodiny shromážděné na malé farmě kdesi na českém venkově. Její uvažování je o rodinném zabijákovi, ale vývoj bude samozřejmě trochu jiný.

Martinec má cit pro střetávání klasických českých osobností, což ukázal už zmíněnými školáckými kraťasy. Ve svém celovečerním filmu to posouvá ještě o krok dál a jako kulisu pro drama s obsazením postav, z nichž většinu hrají méně známí, ale skvělí herci, využívá rodinného zabijáka. Velké množství postav je možná jednou z mála výtek, protože režisér používá rychlé a dynamické střihové kompozice k udržení řetězce filmu, díky čemuž se diváci v postavách ztrácejí a ke konci je ztrácíte z dohledu. Vztah mezi. Na lesku Cecciakovy povahy je však ještě něco jiného – skromně sofistikovaný divák neodolá srovnání s československou novou vlnou. Ohledně Morda bych k často deformovaným filmům Hoří, má panenko přidal filmy jako Muteční slavnost nebo Intimní osvětlení. První je vynikající svým psychologickým mikroskopickým zobrazením postav v kontextu společenského dění a druhý tématem – rodinná a přátelská setkání, ve kterých cítíme určité napětí. Na druhou stranu “Intimní světla” a “Funeral Party” nejsou komedie, ale komorní dramata, a proto jejich srovnání s tímto filmem nemusí být úplně na místě. Martínekův příběh jde přitom ještě o kus dál a kromě komediálního rozměru přidává pozitivní a uzavřený konec, něco, co se ve filmech nové vlny často nevidí. Samozřejmě, pokud bych se chtěl do filmu ponořit hlouběji, mohl bych zmínit, že je možná škoda, že se neumíme bavit ničím jiným než svými vlastními chybami a věčnými českými stížnostmi. Bohužel, pokud jde o úspěšné české současné komedie, nemůžeme jít dál než k Menzelovi, Formanovi, Smoljakovi a Svěrákovi. Nebo se tomu nebohému podnikatelskému šmejdovi smějeme, jako ve filmech Uprchlá žena, Matka v Trapo nebo Forrest Gump. A když přijdou odvážnější a kvalitnější pokusy, jako je thrillerová komedie Come Night , většina příležitostných diváků to odsoudí jako odpad…

Rozhodně však nechci tuto recenzi končit takto negativně – Martinkovi se určitě podařilo vyrobit českou komedii roku a pravděpodobně bude právem zařazena do Zlatého fondu českého humoru. Ve spojení s faktem, že ještě nejsem tam, kde bych chtěl být, je tento film pro mě asi nejlepší film, který jsem letos ve Warri viděl, a když byl vydán, vůbec by mi nevadilo podívat se na něj znovu.