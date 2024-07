Policajt z Beverly Hills: Axel F (2024)

Eddie Murphy se vrací do ulic s bundou, která vyšla z módy v roce 1987, s tvrdohlavou zábavou a fotografickými vtipy unaveného 60letého mladíka, který se dívá přes nos na ulice internetové celebrity Beverly Hills Running. Přichází z Detroitu za svými bývalými přáteli, ale tentokrát i za svou odcizenou dcerou, která se kvůli hrozbě mafie přestěhovala do Los Angeles, ale zároveň ji nedobrovolně vykopl ze svého, nyní pětadvacetiletého života. starý, musí znovu vybudovat rozpadlý vztah v době, kdy oběma stranám hrozí rychlý konec z rukou mexického drogového kartelu, který neviditelnou rukou ovládá místní policejní oddělení.

Tak průměrnou zápletku jsem napsal v prvním odstavci, protože to byla opravdu jen záminka pro triumfální, ale nakonec zbytečný návrat slavného Axela Foleyho. Eddie Murphy se dvě desetiletí snažil dostat program z problémů a po problémovém triu a plejádě lákavějších alternativ (Scrooge) to nebylo snadné. Nakonec vsadil svou kariéru na dvě startovní linie – vrátil se do USA na Prime Video (s poněkud rozpačitými výsledky, ale ne úplně marně) a na Netflixu, kde nakonec vytáhli čtvrtý plánovaný zvuk, ale producent Jerry Bruckheimer, který hrál hlavní roli v Top Gun: Maverick, dokázal, že ta nostalgická tradiční pokračování mohou fungovat. Jak ale zajistit, aby to nebyla jen parta důchodců, kteří recitují stará hesla a očekávají bouřlivé ovace?

Tajemstvím jsou peníze a dohled producenta. I když je Bruckheimerovi přes osmdesát let, stále ví, jak se o něj starat, i když toho hodně recykluje. Úvodní hokejová honička sněžného pluhu a soundtrack převzatý z prvního filmu určují pravidla této nostalgické uličky. Hlavně ukradené z jedničky a dvojky. V pokračování Tonyho Scotta je známá akce málokdy roztroušená po méně než dvou hodinách stopáže (děkujeme!), první připomínka důrazu na komedii, které se vám v této detektivce nedostává, co je vlastně u koho znepokojující , je, že zápletku nevyřešíte zcela transparentně, skutečně jen zatemňuje setkání svědků o 30 let později.

Takže to nejsou jen výztuhy kloubů a vzpomínky na Pointer Sisters, máme také Foleyho dceru a bojujícího policejního psa, který potřebuje trochu popostrčit, což Murphy více než rád poskytne. Taylor Page je chytrá a Murphy díky ní dokonce hraje ty scény s tápajícím otcem a Joseph Gordon-Levitt je rychlý a vtipný, i když tu mezery zaplňuje víc než cokoli jiného. Trochu jako Justin Long ze čtvrtého filmu Deathtrap, Axel je vlastně v některých ohledech podobný. Jistě, Willisův comeback byl větší a ambicióznější, ale návrat generace baby boomu, nervózně mačkající spoušť, mladík hledící na novou (tady, starou) bránu jako telata, hledící svou cestou, víceméně stejný.

Bruckheimer ví, kdy posunout děj přestřelkou a kdy zahrát starý slogan nebo píseň, aniž by mrkl do kamery (kdo ví, ten ví). Taggart a Rosewood se tu a tam objeví, ale jejich přítomnost je pro zmíněný děj klíčová, takže to všechno dělá skutečně nestárnoucí Murphy (který vypadá pořád stejně a pravděpodobně by klidně mohl natočit pátý film), který ne. dokonce musí být padouch, potřebuje jen kameru a dvě minuty improvizace na konkrétní téma.

Axel F je něco jako stand-up komik z jiné éry. Je to pomalé, drží se unavených stereotypů a patchwork otec-dcera působí banálně i v seriálu zaměřeném na vysloužilý Arkansas. Jako nostalgická odbočka není film o nic potřebnější než jiná tradiční pokračování posledních let a na rozdíl od druhého a třetího dílu „Postradatelní“ mohl využít velkorysý rozpočet a solidní řemeslo. Bylo by jistě o řád lepší, kdyby v zákulisí bylo belgické duo odpovědné za třetí a čtvrtý díl Misery, ale zdá se, že i australský nástupce Mark Molloy zvládl svou práci jako v roce 2017 Režisérův debut v Hollywoodu .

“Policajt z Beverly Hills” rozhodně není další rutinou Netflixu a dokonce bych zašel tak daleko, že bych řekl, že v letních kinech udělá poprask. S tátou bych si hrála aspoň doma v obýváku a měli jsme s ním mnohokrát č. 1 a č. 2. Mít pouze českého dabinga by logicky nestačilo na původního starého Caesara, takže byste museli vytvořit podobný generační most s rodiči, kteří učili české titulky nebo uměli plynně anglicky, což se neztrácí na Murphyho použití jeho slang Jeho rytmus je čtyřicet let.

Příliš dlouho? To je v pořádku, nám filmovým fanouškům to dává falešný pocit, že pomalu stárneme jako Eddie Murphy. Mnoho lidí by takovému škrábnutí za uchem dalo palec nahoru. Jistě, museli byste se podívat alespoň na jeden z filmů, abyste pochopili, proč se všichni staří kluci mračí, když jim při přebíjení začnou vrzat kolena, ale jako akční komedie ze staré školy to ve skutečnosti funguje dobře i mimo kontext vhodné pro mainstreamové publikum.

Jako film o Bruckheimerovi je to stín své minulosti, ale v dnešní žánrové bolesti, kdy se nervózně rozechvělý vrtulník připojí k explodujícímu „Britu“ a mexickému kartelu s velkou barbicou Fanoušci budou potěšeni, když se dostanou do hry. Vidím příliš růžově? Ty nostalgické brýle jsou zadarmo, jen do nich musíte dorůst, až přijde čas.