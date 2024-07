Ještě nejsem ten, kým chci být – dokument o Libuši Jarcovjákové Recenze filmu (Jiří Kejkula)

Foto © Libuše Jarcovjáková

Měl jsem třídenní pobyt na karlovarském filmovém festivalu a vrátil jsem se plný nadšení a filmových zážitků. V několika následujících příspěvcích bych vám rád představil některé obrázky, které mě zaujaly, a dal vám důvod je navštívit. Letos nám festival jako obvykle nabídl spoustu filmů, ale překvapilo mě, že mezi nimi bylo tak málo českých filmů. Dva filmy, které mě zaujaly, však vycházely z domácí produkce, což není bez zajímavosti. To, co popíšu níže, není výjimkou.

Ale teď zpět k filmu, o kterém chci dnes psát. Měl jsem možnost to vidět na světové premiéře ve Velkém sále lidu a pravděpodobně proto, že to byl dokument, nebyla fronta tak dlouhá. Film “Ještě nejsem tím, kým chci být” je životopisný film o životě špičkové české fotografky Libuše Jarcovjákové. Klára Tasovská, vycházející hvězda českého dokumentárního žánru, nám vypráví svůj často nevyzpytatelný příběh. Je autorkou filmů jako „Pevnost“, „Nic není jiné“ (za který byla nominována na lva) a přispěla také do série „Gotland“. Ve svém posledním filmu byl snad poprvé vystaven portrétnímu žánru a myslím si, že ho skvěle adaptoval.

Libuše Jarcovjáková má jako senior fotografka samozřejmě bohatý fotografický archiv. To samo o sobě je jedinečným vizuálním záznamem jejího života, který nám umožňuje ohlédnout se i ve věku 20 let. Režisérka navíc poskytla svůj deník, a proto dostáváme i zvukové záznamy událostí z jejího života. Tasovská pak tyto dva zdroje propojuje, aby nám vznikl film v žánru kinematografie se statickým obrazem. Jako takový se jedná o film složený výhradně ze statických fotografií, které drží pohromadě velmi dobrý střih. To je typické především pro kratší avantgardní filmy, ke všem bychom mohli zmínit například prvotinu George Lucase, Look at Life. Tasovska zde však takto natočila přes hodinu stopáže a troufám si říct, že je to úplně jedno. Namísto toho dokáže autor zaujmout divákovu pozornost neotřelým stylem a přitáhnout diváka zpět k obrazovce právě ve chvíli, kdy má pocit, že možná ztrácí zájem, malými změnami ve střihové kompozici. Pochvalu a zmínku si zaslouží i velmi dobrý soundtrack. Jediné, co musím tomuto filmu vytknout, je jeho námět. Protože by se našly desítky, možná stovky lidí, kteří žili v této době a mají bohaté fotografické archivy… tak je otázka, proč by zrovna tento pohled na svět byl zajímavý… Nicméně vzhledem k tomu, že film jako tento celkově vypadá moc krásně, tohle můžete autorovi odpustit.

Celkově bych tento dokument doporučil zhlédnout. Je tam všechno, nápadité vizuální zpracování, přijatelný zvuk a příběh, který je maximálně zábavný a silný. Sice nezíská významnou festivalovou cenu, ale určitě bude nominován na Lva.