TOP 10 akčních scén filmové historie | Články (Sebastian Pažót)

Photo © United Artists Films / MGM

Biografy momen­tál­ně brázdí prav­dě­po­dob­ně nej­vět­ší adre­na­lí­no­vá nálož letoš­ní­ho roku, Furiosa: Sága Šíleného Maxe, což je výbor­ná pří­le­ži­tost zavzpo­mí­nat na ty vůbec nej­lep­ší akč­ní momen­ty kine­ma­to­gra­fie. Velkou roli při výbě­ru daných kous­ků hrá­la pocti­vost kaska­dér­ské prá­ce a to, jest­li si scé­ny zacho­vá­va­jí urči­tou míru rea­lis­tič­nos­ti. V naší TOP 10 tak neče­kej­te napří­klad popu­lár­ní Rychle a zbě­si­le nebo komik­so­vé adap­ta­ce ani dal­ší sním­ky hemží­cí se množ­stvím digi­tál­ních efek­tů.

A záro­veň, jak už titu­lek člán­ku napo­ví­dá, náš žeb­ří­ček tvo­ří výhrad­ně akč­ní fil­my a jejich tra­dič­ní kous­ky jako pře­střel­ky, rvač­ky nebo par­kou­ro­vé či auto­mo­bi­lo­vé honič­ky. Nezahrnovali jsme do něj vše­mož­né vel­ko­le­pé hro­mad­né bitvy z his­to­ric­kých, váleč­ných nebo fan­ta­sy fil­mů ani růz­né roz­mách­lé scé­ny kata­stro­fic­ké­ho žán­ru.

Nelítostný souboj (1995)

Nějaká ta pře­střel­ka se nacho­mýt­ne téměř v kaž­dém akč­ním bijá­ku. Častokrát ovšem to nere­a­lis­tic­ké pif paf ani nesto­jí za řeč. O to více pak může­me žas­nout, když nás tvůr­ci vtáh­nou do děje podob­ně jako reži­sér Michael Mann ve fil­mu Nelítostný sou­boj s Al Pacinem jakož­to detek­ti­vem a lou­pež­ní­kem Robertem De Nirem. V téměř čtvrt­ho­di­no­vé dechbe­rou­cí zále­ži­tos­ti sle­du­je­me pro­fe­si­o­nál­ně pro­ve­de­nou ban­kov­ní lou­pež, kte­rá se násled­ně zvrt­ne v hla­si­tý masa­kr v losan­ge­leských uli­cích. Přestřelka je rea­lis­tic­ká do tako­vé míry, že se někte­ré její čás­ti prý dodnes pouš­tě­jí pří­sluš­ní­kům Americké námoř­ní pěcho­ty jako ukáz­ka, kterak při podob­ných situ­a­cích postu­po­vat.

Zvuky střel­ných zbra­ní jsou obvykle v prů­bě­hu post­pro­duk­ce nahra­ze­ny pře­dem nahra­ný­mi zvu­ko­vý­mi efek­ty ve stu­diu. S tou­to fej­ko­vou podo­bou však Michael Mann nebyl vůbec spo­ko­jen, a tak roz­ho­dl pone­chat ve fil­mu zvu­ky střel­by pří­mo z natá­če­ní, kte­rá vytvá­ře­la mezi budo­va­mi veli­ce půso­bi­vou ozvě­nu.

Okrsek 13 (2004)

Tuto tří­mi­nu­to­vou par­kou­ro­vou sek­ven­ci jsem v dět­ství popr­vé spat­řil krát­ce po pre­mi­é­ře pro­střed­nic­tvím dnes už poma­lu archaic­ké­ho DVD pře­hrá­va­če a při­pa­da­la mi tak moc kůl jako málo­co. Akční vel­mis­tr David Belle, jenž je pova­žo­va­ný za zakla­da­te­le a prů­kop­ní­ka par­kou­ru, se tu jakož­to samozva­ný bojov­ník za spra­ve­dl­nost Leito sna­ží pomo­cí své­ho kaska­dér­ské­ho umu pro­sviš­tět, proská­kat a pro­bo­jo­vat z paříž­ské­ho čin­žov­ní­ho domu plné­ho zabi­já­ků.

Casino Royale (2006)

Na par­kou­ro­vý Okrsek ihned navá­že­me scé­nou z podob­né­ho soud­ku. Tentokráte je v hlav­ní roli náš sta­rý zná­mý Jimbo 007, kte­rý se jako zuři­vý bul­dok žene za svým pro­tiv­ní­kem Mollakou a neza­sta­ví jej nástra­hy sta­ve­niš­tě, jeřá­bu ani cizo­kraj­né amba­sády. Mollaku ztvár­nil fran­couz­ský herec a zakla­da­tel free run­nin­gu Sébastien Foucan, jehož dob­rým pří­te­lem je prá­vě výše zmí­ně­ný David Belle.

Kapitán Phillips (2013)

Z nebez­peč­ných výšin se pře­sou­vá­me na širý oce­án. Přesněji tedy do blíz­kos­ti afric­ké­ho pobře­ží, kudy se roz­hod­la pro­plout posád­ka v čele s kapi­tá­nem Richardem Phillipsem v podá­ní Toma Hankse se svou náklad­ní lodí Maersk Alabama. Když loď spat­ří na rada­ru somál­ští pirá­ti, začí­ná prav­dě­po­dob­ně nej­na­pí­na­věj­ší honič­ka na vod­ní hla­di­ně v ději­nách kine­ma­to­gra­fie. První pokus se posád­ce poda­ří ustát a pirá­ty odpál­ko­vat, dal­ší den už jsou ale somál­ští neřá­di při­pra­ve­ni lépe a Alabama po tuhém boji nako­nec pad­ne.

Spectre (2015)

Jeden z nej­pou­ta­věj­ších fil­mo­vých úvo­dů a v mých očích záro­veň i nej­lep­ší scé­na v his­to­rii bon­do­vek, kte­rá pře­ko­ná­vá i výše zmí­ně­nou z Casina Royale. Spectre má i dal­ší top momen­ty (auto­mo­bi­lo­vá honič­ka v Římě, rvač­ka ve vla­ku), ale ten­to úvod­ní kle­not před­čil vše. Atmosférická osla­va Dne mrtvých nafil­mo­va­ná na jeden záběr, James krá­če­jí­cí po řím­se za zvu­ků bon­dov­ské­ho hudeb­ní­ho moti­vu a hon na neřá­da Sciarru v pře­lid­ně­ném davu za burá­ce­ní vrtu­l­ní­ku. Nu a pak to finá­le, kdy James opět zuři­vě pře­táh­ne holí jed­no­ho ze Sciarrových posko­ků a vrh­ne se do heli­kop­té­ry za svou kořis­tí. Scéna vrcho­lí epic­ký­mi rota­ce­mi vrtu­l­ní­ku nad nej­vět­ším mexic­kým náměs­tím Plaza de la Constitución.

Spojenci (2016)

Sice ne pří­liš dlou­há, zato veli­ce inten­ziv­ní pře­střel­ka, jejíž kouz­lo jed­no­znač­ně maxi­mál­ně vynik­ne na vel­kém plát­ně v dob­ře ozvu­če­ném bio­gra­fu, kde vás strh­ne svým duni­vým zvu­kem. Brad Pitt a Marion Cotillard v rolích taj­ných agen­tů, jejichž úko­lem je v roce 1942 na nacis­tic­kém večír­ku v exo­tic­ké Casablance zne­škod­nit němec­ké­ho vel­vy­slan­ce a násled­ně se pro­stří­let ven z budo­vy.

Mission: Impossible – Fallout (2018)

Série s agen­tem Ethanem Huntem se v posled­ních letech sta­la sym­bo­lem špič­ko­vé a pocti­vě nafil­mo­va­né akce, za kte­rou hlav­ní hvězda Tom Cruise a reži­sér Christopher McQuarrie se svým týmem sklí­zí nema­lé ova­ce. Je pro­to tako­vou men­ší mis­si­on impossi­ble v rozum­né míře do naší TOP 10 vybrat ty nej­lu­xus­něj­ší kous­ky. Jedním z nich je bez­po­chy­by zbě­si­lý sou­boj agen­tů Hunta a Walkera s pro­tiv­ní­kem, z něhož se vyklu­be hou­žev­na­těj­ší sou­peř, než prav­dě­po­dob­ně před­po­klá­da­li. Nóbl naleš­tě­né toa­le­ty tak spo­leč­ně pro­mě­ní v rui­nu zra­lou k rekon­struk­ci.

Mission: Impossible – Fallout (2018)

Šestý film série o nemož­ných misích je našla­pa­ný špič­ko­vou akcí na tolik způ­sobů, že se stal jedi­ným sním­kem, z něhož jsme zkrát­ka muse­li vypích­nout hned dvě adre­na­lí­no­vé pasá­že. Tou dru­hou je něko­li­ka­mi­nu­to­vá honič­ka v cen­t­ru Paříže, kde Ethan Hunt a jeho tým prcha­jí před poli­cií a vyu­ži­jí k tomu postup­ně hned něko­lik doprav­ních pro­střed­ků, mimo jiné moto­cy­kl, člun i auto­mo­bil. Tato jíz­da v našich očích ve vzá­jem­ném sou­bo­ji o ždi­bec pře­ko­ná­vá moto­ris­tic­kou pasáž z Maroka z páté­ho fil­mu a z Říma ze sním­ku čís­lo sedm.

Není čas zemřít (2021)

No Time to Die potvr­zu­je, že Craigovy bon­dov­ky mají obvykle své vrchol­né akč­ní momen­ty v úvo­du. Tentokráte si to Jimbo se svý­mi pro­tiv­ní­ky roz­dá v maleb­ných ital­ských kuli­sách, kte­ré spo­leč­ně téměř zde­vas­tu­jí napadrť. Výbuch hrob­ky, impro­vi­zo­va­ný bun­gee jum­ping z mos­tu, zbě­si­lé kaska­dér­ské kous­ky na moto­cy­klu či finá­lo­vý úprk v nezni­či­tel­ném Aston Martinu.

Mission: Impossible Odplata – První část (2023)

V prů­bě­hu natá­če­ní nás tvůr­ci láka­li pře­de­vším na Cruiseův seskok z úte­su na moto­cy­klu, nej­ví­ce wau ner­vy­drá­sa­jí­cí moment si ovšem uscho­va­li až na samot­ný závěr fil­mu. Ethan Hunt a Grace se z posled­ní­ho vozu muse­jí dostat na začá­tek vla­ko­vé soupra­vy, jejíž vago­ny postup­ně pada­jí z odpá­le­né­ho mos­tu do pro­pas­ti jako domi­no. Scéna v mno­hém při­po­mí­ná kupří­kla­du potá­pě­jí­cí se Titanic či pojízd­nou labo­ra­toř pada­jí­cí z úte­su ve sním­ku Ztracený svět: Jurský park.

Je jas­né, že ne kaž­dý z našich čte­ná­řů bude s výbě­rem sou­hla­sit. Mnozí by sem jis­tě zařa­di­li kupří­kla­du tako­vé­ho Johna Wicka nebo tře­ba někte­ré podob­ně cho­re­o­gra­fic­ky vybrou­še­né kous­ky asij­ské kine­ma­to­gra­fie, pod­le naše­ho sou­du ale jejich sou­bo­je půso­bí čas­to spí­še tea­trál­ně a umě­le než rea­lis­tic­ky. Budeme kaž­do­pád­ně rádi za kaž­dý váš názor. Nežinýrujte se pro­to hla­so­vat v násle­du­jí­cí anke­tě.

