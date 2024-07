To the End of the World: Emotional Romance zasazená do Divokého západu (recenze)

Ukázala, že i dnes mají lidé ze Západu stále co říci a umí se vyjádřit k aktuálním tématům psí síla. Druhý celovečerní film Vigga Mortensena do konce světa Potvrdilo to. Dvouhodinový příběh však silně čerpá ze západní estetiky, aby nabídl víc než jen klasickou kovbojku. Jde o citlivé zkoumání životů dvou svéhlavých milenců, založené převážně na vynikajících hereckých výkonech a detailních postavách a příběhu.

Až do konce světa (Obrázek: Aerofilms)

Uvěřitelný a promyšlený příběh

V 60. letech 19. století se Holger, mlčenlivý tesař, setkává s Vivian, milou a svéhlavou prodavačkou květin. Zamilují se a společně cestují do pustin Divokého západu, aby našli místo pro svůj nový život. Počáteční pastorační život však narušila občanská válka a jejich osudy byly na několik let odděleny. Toto odloučení vytvoří v jejich vztahu mnoho překážek, které musí společně překonat.

To je základní premisa Mortensenova příběhu. Na svém půdorysu dokáže rozehrát promyšlený příběh zahrnující postavení žen, korupci, chuť bojovat, zradu, odpuštění či rodičovství. To vše je navíc zahrnuto v Silná a uvěřitelná romance.

Mortensen se plynule pohybuje z jednoho místa na druhé, aniž by narušil soudržnost celého obrazu. Přestože hlavní zápletkou filmu je romantický příběh, scénář se nebrání menším příběhům Žánrové hry. S radostí zpestřují film, ale také zdůrazňují, že western je v tomto případě jen kulisou pro režiséra, z jehož stereotypů scénář těží a snaží se vyhnout.

Na pozadí příběhu dvou milenců se objevuje zlatá horečka, chladnokrevní ozbrojenci, občanská válka, příběhy o pomstě a některé velmi netradiční západní souboje. Některé z nich poskytne i tento příběh Nenápadné vtipné momenty. Naproti tomu nějaké poskytne velmi intenzivní scénacož není snadné sledovat.

Až do konce světa (Obrázek: Aerofilms)

pomalé rozptýlení

Jedinou slabinou filmu je on sám časový rozptyl. Evropští diváci s jen částečným pochopením americké historie by mohli v určitých místech lehce tápat v dějových skokech. Příběh filmu má tři časové roviny a přeskakování mezi těmito třemi časovými rovinami je poněkud náhodné. Ústřední část příběhu se pak odvíjí v průběhu několika let, jejichž časovost není zcela jasná.

Rytmus celého filmu také působí poněkud roztěkaně. Mortensen přesně věděl, co chce sdělit, a Nemá chuť vyjádřit svůj názor, umožňující příběhu plynout pomalým tempem, aniž by se bránil atmosférickým záběrům, snovým pasážím nebo statickým dialogům či tichému cestování. Důsledně pomalé tempo je bezpochyby zcela záměrné a dobře se hodí k obraznosti a náladě filmu, ale nemusí být pro každého. Některým divákům se samozřejmě bude zdát dlouhých i celkem standardních 129 minut.

Až do konce světa (Obrázek: Aerofilms)

skvělé postavy

Všechny tyto postavy mají vzrušující minulost, stejně jako své sny a motivace. Díky tomu si s nimi poradíte Dobrý vztah, rozumíte jim a záleží vám na nich. Scéna pamatuje i na vedlejší postavy, které jsou složitější než kdy jindy a mají své vlastní oblouky v nejedné situaci.

To Vivian znepokojuje nejvíce, protože má nejvíce promítaných nemovitostí. Její děj zahrnuje i flashbacky do minulosti, které odhalují mnohá z jejích rozhodnutí. Holger také ne. I když jeho postava nemusí cestovat v čase, to ji nečiní méně složitou. Jediná hlavní postava, která si zaslouží větší pozornost, je hlavní záporák filmu, autokratický syn místního obchodníka Westona. Divák se neubrání dojmu, že jeho ztvárnění mohlo zabrat trochu více času. Možná na úkor některých fantastických pasáží, které pro samotný příběh vlastně nejsou důležité a nijak ho nijak zvlášť neposouvají.

Skvělá věc na tomto filmu jsou samotní herci. Viggo Mortensen jako Holger, Vicki Cripps jako Vivian a Solly MacLeod jako autoritářský Weston podávají solidní výkony. Sám režisér v „Rozhovoru s Karlovými Vary“ řekl, že správné obsazení je polovina režisérovy práce a musí uznat, že tuto roli nepodcenil. Ústřední trio a všichni ostatní hrají svou roli Velmi přirozené.

Láska k westernu a skvělé herecké schopnosti

Láska k westernu je silná Vizuálně patrné ve filmu. Kostýmy, lokace a pozadí byly pečlivě vybrány, aby vypadaly autenticky a skutečně vás vtáhly do příběhu. Kameraman Marcel Zyskind nešetří velkolepými záběry vyprahlé krajiny, které vám nejednou připomenou zlatý věk tohoto žánru střelných zbraní. Nejlépe však vyniká právě v komornějších scénách. Jeho kamera je většinou statická, ale neustále hledá zajímavé úhly a líbivé kompozice.

Až do konce světa (Obrázek: Aerofilms)

Herec, scenárista, režisér a producent Mortensen se v té době zajímal o novinku svého autorství Skládal také vlastní hudbu. Ta je ve filmu velmi nenásilná a nevtíravá, zdařile podtrhuje vyznění filmu. Při odchodu z kina si možná nebudete pobrukovat žádnou konkrétní melodii, ale soundtrack těží z dlouhé historie westernů a vnáší do filmu tu správnou atmosféru.

Tomáš Souček, zástupce redakce

směr



skript



Fotoaparát



hudba



herec Až do konce světa (2024) Until Doomsday je zajímavý mix žánrů, který za mnohé vděčí západní estetice, ale pod slupkou toho nabízí mnohem víc. Romantika zaměřená na dvě svéhlavé postavy je uvěřitelná, dojemná a poutavá.

do konce světa

Zesnulý nebude zraněn

Premiéra: 4. 7 .2024 Letecký film

Western / Drama / Romantika

USA/Mexiko/Velká Británie, 2023, 129 minut

Režie: Viggo Mortensen

Scénář: Viggo Mortensen

Fotografie: Marcel Ziskind

Hoodba: Viggo Mortensen

hrajíHrají: Vicky Cripps / Viggo Mortensen / Garrett Dillahunt / Danny Huston / W. Earl Brown / Michael Weaver / Solly McLeod / Nadia Leeds / Alex Blue / Shaun Graham

Produkce: Viggo Mortensen, Regina Garcia Solorzano, Jeremy Thomas

Dekorace sady: Carol Spear, Carlos Benacini

Muskie: Itzel Badillo

Kostým: Anne Dixon