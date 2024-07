Rodinné záležitosti (2024)

Požehnání pro starší a zralejší zamilované ženy v tomto roce. Nejprve to byla nekonvenční gruzínská romance Kos in the Blackberry, jemné zkoumání sexuality pozdního života, a pak to převzal Hollywood, který nám dal romantické drama Co máš na mysli s Anne Hathaway z produkce Amazonu. O pár týdnů později vyšla komediálnější, ale jinak zcela podobná série Netflix, Rodinná záležitost Nicole Kidman . Jediný rozdíl mezi posledně zmíněnými obrázky je v tom, že v „On Your Mind“ je milostným tématem zralé ženy zpěvák chlapecké skupiny, zatímco v „A Family Affair“ je mnohem starším spisovatelem Lots of love od slavného hollywoodského spisovatele. . Neříkám, že když jste viděli jeden, nemusíte vidět druhý, ale jednoduchá zaměnitelnost žánrů je zde rozhodně cítit.

Pro Zaca Efrona a Nicole Kidman to není první filmové setkání – už si zahráli v thrilleru Lee Danielse The Correspondent (2012). Dokázali, že jejich pověstná chemie funguje. Dobrou zprávou je, že po více než deseti letech a sérii estetických zákroků, které oba herci absolvovali současně, to stále funguje. Tento bulvární komentář si bohužel nemohu odpustit, protože se týká vzhledu páru jádra, a pokud s tím máte z jakéhokoli důvodu problém, raději se Family Affair vyhněte. Základní duo završuje Joey King (Kiss Stand, Bullet Train), jehož přehnaný teenagerovský styl vytváří pomyslný protipól k Efronovi a Kidmanovi.

Režisér Richard Gravins se specializuje na romance (“Kiss”, “P.S. I Love You”), ale “Family Affair” je jeho prvním filmem po desetiletí dlouhé nepřítomnosti a těžko říct, že nováček Kelly Solomon následoval jeho vizi How well did práce se scénářem. Na první pohled se zdá, že vztah mezi zhýčkanou filmovou hvězdou Chrisem (Zac Efron) a starší, láskyplnou spisovatelkou Brooke (okouzlující Kidman) je jen záležitostí Chrisovy mladické zamilovanosti do Zary (dramatický prvek v životě Joeyho Kinga). Zara je středem pozornosti a vše, co se děje mezi jejím zaměstnavatelem a matkou, se odehrává na pozadí jejího věčného boje s filmovým průmyslem, který ztělesňuje osoba Chris. První scénář Kelly Solomon pravděpodobně vycházel z autorčiných osobních zkušeností s fungováním filmového průmyslu a do příběhu promítla všechny komediální absurdity, které s sebou nese být filmovou hvězdou představující vyšší patra filmového potravinového řetězce.

Takže celé úvodní dějství se točí kolem toho, že se Zara snaží vyhovět všem Chrisovým možným i nemožným požadavkům nebo vrtochům. Chris působí jako nesympatické dítě, které zachází se ženami jako s proteinovými doplňky. Je v pořádku, že se kousavý humor střetává s dekorem hollywoodské mašinérie, ale bohužel postupně vyklidí pole na úkor slibované romantiky a někdy zbytečného rodinného dramatu. Je ale nefér kritizovat Family Matters za to, že nejde o satirickou komedii odehrávající se v Hollywoodu. Richard LaGravenese není Robert Altman a Family Matters není (a neměl by být!) hráč. Ale tohle ani není Mr. Bowfinger: The Movie od Franka Oze. Rodinná záležitost je zasazena pouze do kontextu masokombinátu a vtipy zaměřené na fungování filmového průmyslu jsou omezeny pouze počtem vtipů, které slouží jako nezbytný kontext, přičemž Richard LaGravenese vkládá flétnu o rozmazlenosti A virtuos a zralá žena se přes všechny možné rozdíly najdou.

Jak už to u podobných žánrových filmů bývá, čeká nás spousta romantických montáží a žánrových klišé – procházka podél moře, objetí při západu slunce, rodinné setkání pod rozsvíceným vánočním stromečkem v zasněžené horské chatě, to vše s patřičným hudebním doprovodem . Je zde vše, co v amerických romancích považujeme za samozřejmost, bez čehož diváci možná nebudou moci klidně spát. Co však Family Matters postrádá, je moment překvapení. Karty se rozdají na začátku, aby každý hráč viděl, co mají ostatní v ruce, a hraje se až do konce. Zara věděla, že Chris chodí s její matkou. Chris věděl, že Brooke je matka Zary, a Brooke věděla, kdo Chris je. V tomto znamení se děje vše, od prvních tápání až po závěrečné odpuštění, usmíření a nutný happy end. Zkrátka naprostý průměr ve stupních šedi. O romantiku se starají Efron a Kidman, zatímco dramatické linie obstarává vztah mezi Kidman a její dcerou. Kromě nich do děje zasahuje i Kathy Bates (“Green Tomatoes”, “Titanic”) jako babička, která může mluvit s duchy své snachy a vnučky, ale jinak diváci nebudou sledovat nic překvapivého. . , protože se snaží o absolutní typovou jistotu. Je zbytečně malý.



Problémem je i nezbytná proměna Efronova Chrise z rozmazleného spratka v dobrosrdečného, ​​starostlivého muže. Je to tak rychlé, až je to neuvěřitelné. Zatímco ostatní postavy zůstávají vnitřně konzistentní a jejich činy odpovídají zamýšleným motivacím, Efron hraje v podstatě dvě postavy a jejich rychlé střídání je překvapivé. Dá se to samozřejmě vysvětlit tím, že své citlivé a oduševnělé já skrývá pod drsnou kůží nabubřelé superstar, ale to by LaGravenese nemělo dělat tolik problémů vykreslit Chrise jako nesympatika Typickým příkladem je, když šéf vychází zabíjet lidi. Když se Chris a Brooke setkali poprvé, zdálo se, že se Chris změnil a nenechal žádný prostor pro pochybnosti, což vedlo ke konečné katarzi, která se zdála zbytečná a nepochopitelná.