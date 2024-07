Národní divadlo Praha recenze opery “Le Grand Macabre”

„Velký teror“ maďarského skladatele Györgyho Ligetiho patří mezi nejhranější opery 2. poloviny 20. století, čeští diváci ji však dlouho nemohli vidět. Změnila to pouze Státní opera Praha, která minulý měsíc měla mezinárodní operní premiéru díla v režii Nigela Loweryho a dirigenta Jiřího Rožné.

Ať už z vůle interpretů nebo zájmu publika, díla mimo romantický kánon vážné hudby to na české scéně nemají lehké. První příjemný postřeh byl, že i na čtvrté představení minulého týdne bylo hlediště Státní opery poměrně zaplněné.

György Ligeti (nar. 1923-2006) byl jedním z nejunikátnějších tvůrců evropské poválečné hudby. Jeho zájem o experimentování a hledání nových forem se střetával s jeho fascinací zvukem a jeho bezprostředními účinky. Díky tomu řada jeho skladeb oslovuje posluchače i přes nedostatek tradičních hudebních parametrů, jako je melodie, harmonie nebo pravidelný rytmus. O úspěchu Atmosphères, vypuštěného v roce 1961, svědčí fakt, že doprovázel let do vesmíru ve slavném filmu Stanleyho Kubricka „2001: Vesmírná odysea“.

V 70. letech, kdy Ligeti začal zkoumat koncept opery, se dekonstrukce operního žánru a jeho klišé stala oblíbeným tématem mezi západními avantgardními umělci. Hovoří se o tzv. antiopeře, rozkládající formu hudebního divadla na hlavní prvky, často s kritickým vyzněním.

Sám Ligeti rád podvracel všechny konvence a šel ještě o krok dále, aby svá díla označil za anti-antiopera. Divákům tedy předložil hudební aranžmá, s operními výstupy i zpěvem a poměrně jednoduchou zápletkou. Diváky přitom často nechává přemýšlet, zda to, co se děje na jevišti, myslí vážně, nebo jde o parodii. Jde o směs minulých i současných žánrů a hudebních postupů. Kromě svých obvyklých orchestrálních nástrojů používá také klaksony aut, sirény nebo domovní zvonky.

Opera „Le Grand Macabre“ měla premiéru v roce 1977, ale v současné době se hraje výrazně přepracovaná verze z fin de siècle. Scénář je převzat z hry „La balade du grand macabre“ z roku 1934 neboli „Píseň velkého kostlivce“, kterou napsal belgický spisovatel Michel de Ghelderode, a vytvořil jej skladatel a loutkář Spoluadaptoval odborník Michael Meschke .

Autor opery György Ligeti z roku 2000. Foto: AFP/Profimedia.cz

Tento výběr spolupracovníků dává smysl, protože The Great Terror má spoustu funhouse estetiky cestujících loutkářů a dalších padlých kulturních hrdinů, včetně komiksů s výraznými iniciálami. Není zde prostor pro psychologický rozbor postav, jen extravagantní a barevné šílenství. “Dávám přednost extremismu před absolutní vyvážeností. Přehánění je pro mě důležité,” řekl Ligeti v rozhovoru.

Příběh této opery se odehrává ve fiktivním knížectví Brugelland, kde se náhle objeví podivná postava jménem Nick Rocca a oznámí konec světa. Jeho průvodcem byl místní opilec jménem Bečka, Piet, který později odešel na hvězdárnu Astradamors. Knížectví vládne dětinský princ Gogo, respektive jeho bílí a černí ministři a šéf tajné policie Gobop.

Kombinace bizarního humoru, vulgárnosti, hravosti jazyka a zároveň „vážného“ apokalyptického tématu poskytuje režisérovi mnoho tvůrčího prostoru. Skladatelé a scénáristé zároveň ve svých dílech napsali mnoho popisů vzhledu a jednání postav.

Britský režisér Nigel Lowery, který debutoval ve filmu v Národním divadle v Praze, se věnoval i výtvarným aspektům včetně kostýmů. Našel postoj, který je méně provokativní a vulgární než jeho ostatní práce z posledních let, ale stále je v něm spousta hloupostí, zábavy a dvojsmyslů. Kostýmy zde činí identitu postavy nejednoznačnou a nejistou. Milenecký pár Amando a Amanda měli na sobě „genderově specifické“ oblečení – dámské na jedné straně a pánské na druhé. Oba ministryně naopak připomínají viktoriánské dámy s kabelkami, klobouky a deštníky.

I když měl být Nekrocar podle autorových instrukcí náhlým zjevením, vynořujícím se ze záhrobí, v Braggově inscenaci je na scéně přítomen od prvního zvednutí opony – jen se nejprve obléká jako krčmář, Dejte svým hostům pivo . Efekt jeho náhlého zjevení se vytrácí, ale od začátku nás opět trápí otázka, zda je to opravdu nadpřirozený démon, nebo jen podvodník.

Smrt Marcuse Jupitera (vlevo) probíhá od prvního zvednutí opony. Vpravo je Thor Inge Falch jako Pyotr Bečka. |. Foto: Sergej Galchu

Jako v mnoha českých pohádkách působí Go-Go princ zpočátku jako slaboch zmanipulovaný zlými ministry, ale nakonec na rozdíl od nich dokáže pracovat se skupinou poddaných.

První dvě dějství se odehrávají na celkem jednoduché scéně s třpytivým kabaretním závěsem, který doplňuje malovanou kulisu hvězdářova domu a zámeckého interiéru. Necrokův hrob je ukrytý na záchodě a jeho nástroji už nejsou srp a vodovodní potrubí, ale záchodová štětka a mop na podlahu.

Ve druhé polovině, kdy se konec světa nebezpečně blíží, se scéna rozvine do hloubky, které dominuje velká tovární budova trochu připomínající obal alba Animals od Pink Floyd. Necrokovi nosiči, oblečení v řeznických šatech a prasečích maskách, nahnali dovnitř velké množství lidí, takže z jedné strany budovy padaly čerstvé klobásy, zatímco z druhé padaly krabice a oblečení obětí.

Závěrečná scéna nás zavede do sanatoria, kde hrdinové přemýšlejí, zda jsou po smrti v nebi, nebo jestli to byl jen další úspěšný záchvat alkoholismu. Jako barokní opera vše končí lekcí zpěvu: “Neboj se smrti, dobrý člověče. Nikdo neví, kdy přijde tvůj čas. Až to přijde, uklidni se. Mezitím si užívej loučení sám se sebou a žít šťastně.

Přestože je Braggova tvorba stabilnější než ostatní, je na všech možných hranách dobře vyvážená, takže její excentricita vybízí k různým interpretacím.

Snad jedinou režijní myšlenkou, která do celku příliš nezapadá, je odkaz na nedávnou pandemii onemocnění covid-19. Děti s černými šátky a malými koronaviry chvíli chaoticky pobíhaly po pódiu, zatímco tanečníci v obří koronavirové kouli symbolizovali kometu, která je považována za příčinu zkázy světa. České řešení pandemie někdy připomíná frašku, ale zároveň se zdá, že toto spojení vyžaduje nějaké konkrétní vysvětlení. Znamená to, že epidemie může být také jen fata morgána?

Nevšední pochvalu si naopak zaslouží autor českých titulků, dramaturg Ondřej Hučín. Jejich hravostí místy předčila anglický originál a minimálně jednou rozesmáli celý sál použitím jména dirigenta Jiřího Rožné.

Opera „Velký teror“ využívá kromě běžných orchestrálních nástrojů také klaksony aut, sirény nebo domovní zvonky. |. Foto: Sergej Galchu

Hudebně je „Le Grand Macabre“ bohatým katalogem Ligetiho hudebního jazyka. Slyšíme zde „kosmický“ povrch hustě propletených melodických linek, kterými se skladatel proslavil v 60. letech, i složité rytmy pozdějších období. Některé citáty z hudební historie mohou být zaznamenány v podivné a překroucené podobě.

Při vydání z minulého týdne zněl zvuk kapely zpočátku trochu slabě, což přehlušily pekelné pasáže v Deep Place. Do druhé poloviny se ale zdálo, že se muzikanti rozehřáli na nejintenzivnější úroveň. I přes určité rytmické nejistoty se dirigent Rozeni zhostil partitury důstojně.

Všechny pěvecké party jsou náročné, tlačí interpreta do extrémních poloh a často vyžadují intenzivní výkon a hodně pohybu. V tomto směru asi nejvíce překvapí sbor složený z domácích i zahraničních zpěváků. Neexistuje žádný slabý článek a všichni členové se skvěle doplňují jak v hlase, tak v podání.

Zdá se, že některé postavy byly počaty ve dvojicích. Basbaryton Marcuse Jupitera zpíval „Nekrocar“ ve spojení se vznášejícím se falzetem Davida DQ Lee z Prince Go-Go. Výšky poskytují pěkný kontrast.

Magdaléna Hebousse a Arnheiður Eiríksdóttir hrají Amandu a Amandu, nerozlučné milenky, neustále po sobě touží Thor Inge Falch zpívá “Piet Called Bečka” a Ivo Hrachovec hraje Stargazer Astradamors jako dva společníci, kteří se stanou asistenty.

Benjamin Hayek a Michal Marhold hrají role bílých a černých ministrů, satirizují profesionální politické fixátory a další, téměř v abecedním pořadí v nejlepší tradici tzv. katalogových árií Byl uveden seznam nadávek. Výkon Eir Inderhaug jako vůdce Gepopo je technicky nejsložitější rolí a její bezchybný výkon ukázal, že již dříve účinkovala v jiných verzích této opery.

Velký teror měl premiéru minulý měsíc v rámci nové operní show, kterou pořádá Národní divadlo. Na repertoáru však zůstala a v říjnu byla dále reprízována.

Svět opery, zejména ten domácí, lze vnímat jako poměrně udržovanou hájovnu, v níž se uznává jen hrstka osvědčených skladatelských jmen a v níž interpreti prokazují své umění. V tomto ohledu nechte The Big Terror dokázat, že i novější díla mohou dobře zapadnout do kontextu a oslovit širší publikum. Koneckonců, vize Bruheylandu – země jídla, pití a veselí – není tak vzdálená obrazu, který si zde malujeme.