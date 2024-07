KVIFF 2024: Recenze filmu Maude

Martínek na to tragické odpoledne nepřestává myslet. Nutí diváka přemýšlet o kolektivní apatii a dalších patologiích české společnosti a naopak dává divákovi najevo, jak se s námi již nezachází slušně. „Bohužel mizí v mnoha částech naší společnosti, někdy i na nejvyšších úrovních,“ řekl tvůrce před dvěma lety v rozhovoru pro Českou televizi.

Martinciho celovečerní debut nenabízí úplně tak radikální posun jako jeho poslední krátký, ale je jasné, že i v “Mode” chtěl filmař odhalit něco, co by se dalo nazvat českou podstatou. Tentokrát se zdálo, že ho zajímá mužské přirození.

Právě on pomohl Maude přejít z grotesky do vážnějšího postoje, v němž byl drsňák ukázán jako zranitelná a zmatená bytost, kopající jako prase před milosrdným střelným zraněním. Uklidnit je mohou snad jen jejich manželky. Ale jestli to ještě chtějí dělat.