Komentář: Severozápadní linie na sever

Asi nejlepší film Alfreda Hitchcocka. Vyznačuje se vynikajícím scénářem Ernesta Lehmana, včetně dobře napsaných dialogů, proslulé hudby Bernarda Herrmanna, několika nezapomenutelných scén, vynikajících hereckých výkonů, napjatějších a uvolněnějších scén, pečlivé práce kamery a skutečně (a práce režiséra) neobvykle rychlého tempa. kupředu až do závěrečného, ​​skutečně monumentálního finále slavného monumentu v Mount Rushmore v Jižní Dakotě… jakkoli, tato podívaná I po pětašedesáti letech od natočení je stále působivý.

Pojem „nesprávného muže“ není v Hitchově (jak sám sebe nazývá) filmografii ojedinělý. tentokrát Promění se v reklamního pracovníka Rogera Thornhilla, který ve špatnou chvíli zvedne ruku, když zločinci hledají tajemného George Kaplana, aby ho vzali na setkání s jejich šéfem, Předstírá, že je slušný pan Townsend, ale ve skutečnosti se jmenuje Van Damme (Jean -Claude se narodil pouhý rok po premiéře). Není divu, že námitkám hlavního hrdiny vůbec nevěří a myslí si, že jde o omyl, což je z pohledu diváka také dost frustrující. Navíc, když ho označí za vraha, ušijí mu i kůlnu, což doloží fotografiemi od rychle uvažujících fotografů. Očistit své jméno je nutné, ale dostat se z vězení je obtížné. Thornhill tedy nasedl na vlak do Chicaga, kde se staly věci…

Narazí na nesmírně atraktivní Eve Kendall – blondýnku s okouzlujícím hlasem, která nikdy divoce negestikuluje a vždy se mu dívá do očí. Pak by bylo snadné se vzdát. Od začátku jsme ale tušili, že její přítomnost pravděpodobně nebyla náhodná, jak ona sama brzy v rozhovorech implicitně tvrdila. Snadno navede policii na špatnou stopu, a i když Roger vidí přímo skrz ni, po prvním kousnutí ho má stále v ruce. Sever podél severozápadní linie Nejedná se o film noir, ale máme zde hotovou femme fatale. Jedinou otázkou je: za jaký tým tato kráska hraje? Hlavní hrdina není speciálně vycvičený agent, ale není ani hloupý (na rozdíl od padoucha evidentně), takže se snaží být vždy o krok napřed. Tento plán byl vážně narušen ve chvíli, kdy se s ní setkal, protože například na její návrh poslušně – byť chtěl – vyrazil autobusem do opuštěné vesnice vedle kukuřičného pole Na venkovském nádraží nebyli žádní svědci kde by ho později v letadle pronásledoval prášek.





Eva Marie Saint a Cary Grant spolu dobře spolupracovali (což neznamená, že Eva Marie Saint a Marlon Brando byli spolu v přístavu Neodvedli dobrou práci, hlavně scéna v rukavicích byla skvělá, ale ty dva projekty se nedají srovnávat), takže jsme jejich štěněčí lásce okamžitě uvěřili, a přestože to byla první opravdová romantická scéna, vzhledem k okolnostem jsme musí počkat na finále, které zahrnuje úsměvnou metaforu vlaku vjíždějícího do tunelu, protože scénu v lese u pomníku – kterou slovy zástupkyně Eve tolik milovala – nelze označit za “zcela romantickou” “ Ale Eve Kendall je víc než jen byla slečna v nouzi, což byla pro herečku na konci 50. let velmi přínosná role, a nejen díky své inteligenci, gracióznosti a křehkosti by z ní byla ta nejroztomilejší Hitchcockovská blondýnka ( ostatní jsou Tippi Headley v Tippi Headley). ptactvo audio a video marnyGrace Kelly v. okno vedoucí do dvoraingrid bergman v rozdvojená dušeMarlene Dietrich v trémaJanet Leigh V. psychologieKim Novakvi závrať).

Sever podél severozápadní linie Je skoro vším, co bychom od milého násilníka očekávali. Pokud bychom měli hledat něco, co bychom mohli kritizovat, bylo by to těch pár thrillerových vtípků použitých ke zmírnění napětí, kromě nějakého uspěchaného a rušivého střihu (jako je jízda náklaďáku na Prairie Station), s Al The tvůrci v čele s Fred Hitchcock (také známý jako „The Master of Suspense“) v podstatě řekl, že bychom se neměli starat alespoň o kladné postavy, protože všechno bude v pořádku – i kdyby poblíž lezli Abrahamu Lincolnovi po nose (původní název byl „The Man“ na Lincolnově nosu“ kvůli vrcholné scéně). Se třemi nominacemi na Oscara za nejlepší scénář, výpravu a střih není možné žádnou z nich změnit, ale to nic nemění na tom, že tato scéna zaujímá v dějinách kinematografie docela zvláštní místo. A velkou zásluhu na tom má i Eva Marie Saint.

Foto: cinema.de