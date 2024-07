4. července uvedení: dvě filmové novinky |. Filmové premiéry (Jiří Borový)

Foto: © Illumination Entertainment

S blížícím se létem se do kin dostanou dvě velmi očekávané filmové premiéry, které přinesou nejen napětí a dobrodružství, ale také zábavu pro celou rodinu. Představujeme vám moderní adaptaci klasického románu Hrabě Monte Cristo a další díl úspěšného animovaného seriálu Já, padouch 4.

hrabě z Monte Cristo

Na motivy moderní adaptace slavného románu Alexandra Dumase „Hrabě Monte Cristo“ vypráví nádherný příběh Edmonda Dantèse, důstojníka na lodi. Edmond byl křivě obviněn z bonapartismu a bez řádného soudu uvězněn v pevnosti, kde strávil čtrnáct let. Po dramatickém útěku z vězení plánuje pomstu těm, kteří ho připravili o svobodu a milovanou Mercedes.

Tento film Pierra Nineyho a Edmondy Dantèse vypráví příběh procházky po městečku Christo. Anaïs Demoustier se připojí k Mercedes Herrera, kde Edmondova žije. To je důvod, proč se podíváme na Laurenta Lafittea a Gérarda de Villeforta, Oscara Lesage a Maximiliena Morrela), Patricka Millea a Bastiena Bouillona.

Herci a tvůrci:

Pierre Niney – Edmond Dantès/Hrabě Monte Cristo

– Edmond Dantès/Hrabě Monte Cristo Anais Demoustierová -Mercedes Herrera

-Mercedes Herrera Laurent Lafitte ——Gérard de Villefort

——Gérard de Villefort Oscar Lesage ——Maximilián Morel

——Maximilián Morel Patrik Mill ——Danglar

——Danglar Bastien Bouillon

jsem padouch 4

Animovaný seriál “I Am Villain” se vrací s novou epizodou, ve které Gru, Lucy, Margo, Edith a Agnes vítají nového člena rodiny – miminko Gru. Tento malý padouch je celý o svém otci, ale tentokrát ne pro zábavu. Maxime Lemar a jeho přítelkyně Valentina vystavili rodinu nebezpečí. Gru se ocitne v Programu ochrany svědků, kde se seznámí se svými novými sousedy, rodinou Prescottových. Aby mohl bojovat s Maximem, spojil se se svou dcerou Bobby a samozřejmě se neobešel bez svých věrných malých vojáků.

V české verzi můžete očekávat Steva Carell (Gru), Kristen Wiig (Lucy Wilde), Willa Ferrella (Maxim Lemar), Sofii Colbert (Perry Prescott) namluvili hvězdy jako Vergara (Valentina), Joey King (Bobby) a Stephen .

Herci a tvůrci:

Steve Carell – mluví

– mluví Kristen Wiigová – Lucy Wilde (mluví)

– Lucy Wilde (mluví) Will Ferrell – Maxime Lemar (mluví)

– Maxime Lemar (mluví) Sofie Vergara – Valentina (mluví)

– Valentina (mluví) Joey King – Mák (mluví)

– Mák (mluví) Stephen Colbert – Perry Prescott (mluví)

Od 4. července se tedy můžete těšit na premiéru dvou vzrušujících filmů, které vás zavedou do světa pomsty a dobrodružství v The Count of Monte Cristo, nebo do zábavného a vzrušujícího světa animovaných padouchů ve filmu. 4” Ponořte se do filmového zážitku a prožijte nezapomenutelné letní večery v kině.