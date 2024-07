Vražda(2024) |. moviezone.cz

“Mode” je prvním celovečerním filmem scénáristy a režiséra Adama Martince, který vytvořil oceňované krátké filmy jako “Anatomie českého odpoledne” a rád by následoval příklad “Slavnosti sneženek” nebo “Hoří, má panenko”. “Čekání na kroky klasických filmů. Je to důstojná procházka? Pojďme si o tom promluvit.

Za prvé, jak jste mohli uhádnout z názvu, je příhodné, že se příběh Mordu točí kolem ženského zabijáka. Příběh se odehrává na malé farmě kdesi ve východních Čechách, kde se celá rodina schází tradičním způsobem, aby zabila prasata, aby si naplnila žaludek. Jenže jak už to na takových setkáních bývá, cílem nejsou jen dobří lidé, ale víceméně všichni a vše, o čem se v rodině běžně nemluví.

Film sympaticky překračuje hranici mezi komedií československé nové vlny a dramatem s moderním vypravěčským jazykem, nastavuje nám všem jako divákům zrcadlo toho, jak se vidíme v různých postavách, aneb Najděte někoho, koho milujeme, přítele, nebo tam jen známý. Jak však asi každý vidí, tato scéna je v mnoha ohledech černobílá. Vlastně mi to v tomto ohledu připomnělo nedávný satirický film „Lepší spálit“, který byl možná odvážnější formou a tónem, ale zase neposkytoval tolik emocí.

Ze scénáře naopak nejvíce čerpá Maude, která chytře využívá mimo jiné toho, že většinu herců hrají neherci (hlavní roli hraje dokonce otec režiséra) . Jejich výroky jsou tak neuvěřitelné, opakující se a někdy to vypadá, že ani neví, co v dané situaci říct. Stejně jako ve skutečnosti. Rozhodně se ale nejedná o improvizační komedii a tvůrčí tým vedený šikovným režisérem to bere velmi vážně.

Film je poháněn jasnou dějovou linií kolem vraha – respektive tím, jak nerovnoměrně celá operace postupuje. Nejprve tam byli namakaní zákazníci, pak se strhla hádka, jestli se mají děti koukat, což skončilo tím, že přiběhl hrubý soused a začal vyhrožovat, že to nahlásí, protože porážka je v EU zakázána. Film rychle přechází z jedné situace do druhé a přitom obratně prohlubuje profil důležitých postav, místy se odlehčí novinkou či pádem, jinde naopak staví na emocích Tlak na více úrovních, např. když se dotýká něčího traumatu nebo jednoduše ukazuje události z pohledu emocionálního starého muže.

Je vzácné najít debut se stejnou úrovní ovládání, jakou Martinec předvádí v celém Mordu. Samozřejmě, nic není dokonalé, možná je odstavec nebo dva trochu delší, než by měl být, kamera je na můj vkus trochu příliš chladná a některá sdělení by mohla být více upřesněna, ale takové věci lze snadno odpustit .



Jinak má Maud pěknou atmosféru a pestré ukázky života na vesnici nepůsobí kýčově nebo odfláknutě, ale mísí se s důležitými a zajímavými postřehy, které sám autor zažil nebo viděl. Hlavně jde o další příklad filmu, který k tomu, aby byl zajímavý, nepotřebuje velký rozpočet ani slavné herce. Vytvořit tento obraz u nás je nesmírně důležité. Klobouk dolů před vámi, vy, kteří jste film a trailer ještě neviděli, jděte se na něj v srpnu podívat do kin. Zklamáni neodejdete.