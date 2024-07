Recenze hry Letních shakespearovských slavností „Marné úsilí lásky“

Láska nadarmo je slovní komedie, ve které se William Shakespeare ukazuje jako mistr slova a i přes komickou atmosféru končí statečně, na tu dobu bez happy endu. Minulý týden její nové dílo debutovalo na Letních shakespearovských slavnostech. Akce na Pražském hradě potrvá do 7. září a poté proběhne v Brně nebo Ostravě.

Hra 1598 se na populární přehlídce, která loni přilákala téměř devadesátitisícové publikum, uvádí již potřetí. Režie se letos ujímá Filip Nuckolls, v roce 2002 Ivan Rajmont a o deset let později Ondrej Spišák.

Text pozorně četl spolu s dramaturgem Michalem Pětíkem a samotný text je nápaditý, situační a především plný potenciálního humoru. Jiný výklad mu tvůrce nevnucuje. Na jeviště ji přivádějí s cílem pobavit diváky a poskytnout jim vlastní asociace, někdy hrubozrnné se skrytými významy, jindy s aktuálním politickým žihadlem.

Čtyři pánové z Navarry, historické země v severním Španělsku, se vydávají na bezohlednou tříletou studijní cestu pod vedením krále Ferdinanda a zříkají se světských radovánek, včetně jakéhokoli kontaktu se ženami. Ke dvoru však dorazila francouzská princezna se svou služebnou, a tak bylo snadné slib porušit.

Nebyl by to Shakespeare, kdyby příběh neměl pár řádků. Zatímco šlechtici si prostřednictvím her a masek „ve sklepě“ namlouvají své společnice, výstřední Španěl Amado si s pomocí místní bulcoteby poněkud bizarně namlouvá venkovskou dívku Zacnetu. To vše odráží práci dvou pseudoučenců, kněze Nathana a učitele Holoferna.

Kostýmy Sylvy Zimuly Hanákové inscenaci neukotvují do konkrétní doby, ale nechávají prostor pro fantazii, aby se sociální rozdíly mezi postavami staly ústředním bodem interpretace.

Princeznin doprovod si užívá saunu. Na snímku Kristýna Daňhelová, Karolína Vágnerová, Anna Fialová a Anna Kameníková. |. Foto: Pavel Heini

Španělští šlechtici sice měli určité oděvní znaky, jako jsou rodinné znaky nebo pomačkané displeje, přesto připomínali dnešní zlatou mládež. Je možné, že během nekonečného flámu odříkali alkohol, ale do rána si nic nepamatovali. Poté, co vyzkoušeli všechna dostupná potěšení a mohli si koupit všechno a všechny, je pro ně těžší přijmout odmítnutí od lásky. Nebo to, jak se nakonec ukázalo, o rok odložit.

Ani dívky nejsou svaté. Působí jako bezstarostní teenageři užívající si velkoměstský život před smrtí princeznina otce, který se poprvé setkává s realitou, která není úplně růžová. V úvodní scéně mají oba na očích růžové Lennonovy brýle. Příslušníci vyšší třídy čekali na diváky střelbou z luků. Nápad tvůrci převzali z rozhovoru o lovu, ale místo hry šlo o rozhovor jednoho pohlaví proti druhému.

Později si dámy doprovázející princeznu dopřály saunu. Vzhledem k tomu, že podle mužova slibu nesměli do budovy vstoupit, dočasně se ukryli ve stanu. Když vzduch naplnil kouř, ženy vylézaly ven s prostěradly a ručníky. Těsně před setkáním s takzvanými Rusy, kdy se jejich nápadníci hravě převléknou, se řídí Shakespearovými pokyny a nasazují si masky – v tomto případě pleťové.

Autor nemůže jen tak zahodit autorovo předstírání krále Ferdinanda a jeho doprovodu jako Rusů, zejména v době ruské války na Ukrajině. Používají to k žhavým, ale ne násilným komentářům. Vzhled účastníků připomíná konkrétní postavy – Vladimira Putina v červené teplákové soupravě a náušnicích, čečenského vůdce Ramzana Kadyrova a arcibiskupa v tradičních róbách Kirilla. Poslední maska ​​odkazuje na uniformu Josifa Vissarionoviče Stalina, je však doplněna červenou stuhou s písmenem Z, symbolem namalovaným na vojenských vozidlech ruských ozbrojených sil během invaze na Ukrajinu.

Shakespearova odpověď na otázku “Co chcete?” má výbušné prohlášení: “Chceme jen mír a přátelské přijetí.” Autor hry dodal pouze jednu větu: “Co Rusové vždycky dělají.”

Inscenaci zdobí vynikající výkony. Na fotografii hraje Petr Čtvrtníček Holofernese, Leoš Noha faráře Nathana, Kristof Rimsky (Kryštof Rímský) obránce Hňupa. |. Foto: Pavel Heini

Scény Lukáše Kuchinky vnesly do inscenace kromě sauny také téma odpočinku jako cesty k harmonii duše a těla. Jeho součástí je kromě stanu na levé straně jeviště také kašna s pavilonem a schodiště po obou stranách, vyobrazená v duchu barokního iluzionismu. Fontána se postupně proměnila ve vířivku s lidmi, kteří se v ní poflakovali. Laminovaná výzdoba, která nepůsobí průhledně, připomíná pozadí bohaté scény, která je založena na milostných aférách a zábavách aristokracie.

Iluze vytvořená scénografií je jedním z témat textu. Zde zmiňovaný barokní styl je založen na něm a na pomíjivých jevech lidské existence. Shakespeare ve hře „Marná láska“ také mnohokrát vyjadřuje barokní témata smrti, nicoty a prázdnoty, včetně slova „marnost“ použitého v názvu. Pozemské zdraví musí jednoho dne skončit, stejně jako mužská rozkoš, kterou rozpoutal Kudner Drive ve svých chvílích bez dozoru.

Kudelna byl člověk z lidu. V pořadu je to rasistický flákač, který má šestý smysl pro zbohatnutí, aniž by předbíhal. Nejde o kompenzaci zmíněnou v původním článku, tedy o peněžní odměnu jinou než mzdu, ale funguje ve formě dividend. Jiří Maryško v této roli předvádí další ze svých jedinečných, hlučných žvýkaček, kterých už několik takových rolí ztvárnil.

Své obvyklé, ale krvavé voyerství a dovádění předvedli také Leoš Noha a Petr Čtvrtníček. Jejich kněz Nathan a učitel Holofernes předvedou úpadek intelektuální třídy. Oblečené v černé a bílé se zdají být odkazem na dvojici intrikánských stratégů v pohádce “Šíleně smutná princezna”, jejíž ústřední melodie zní “Pojďme vařit, vařit, spekulovat, pikle.”

Herci Adam Ernest a Marie Štípková v alternaci Lucie Polišenská ztvárňují excentrickou postavu Armanda a jeho vedlejší roli energické milé Žakenety. Vesničan zakončí hru básní o kukačce, jejíž křik zasáhne všechny muže strachem. Původní Shakespearův text zhudebnil Daniel Fikejz.

Inscenaci celkově zdobily výborné výkony a všem na jevišti bylo rozumět. Její nápadník, král Anna Fialová z Navarry, ztělesňuje přítomnost princezny, někdy se zdravou dávkou nadsázky, v podání Filipa Březiny Filip Březina, známý především z nedávné role v televizním seriálu Smysl protumor, hraje roli odhodlaně a šarmem . Mezi jeho, veřejnosti možná méně známým, ale divadelně zkušeným a charismatickým souborem, hraje Jan Jankovský roli Longaville, kterého nelze opomenout.

Potěšit mohou i maličkosti, jako když se kostýmy soudních postav mění podle nálady, střídají nebo kombinují prvky z šatníku – od historických kostýmů až po fantastické návrhy z Hvězdných válek.

Marná honba za láskou, inscenovaná na nedávno zrekonstruovaném Pražském hradě, Pražský hrad, zaručuje kvalitní venkovní letní aktivity. Na rozdíl od mnoha podobných projektů sází na hvězdy, které berou svou práci vážně a jejichž popularita je evidentní za jejich popularitou. Umělecky zodpovědně a kreativně s nimi spolupracuje režisér Filip Nuckolls.

Jeho dílo budiž vzorem pro všechny, kdo hodlají Letní shakespearovské slavnosti v příštích letech umělecky utvářet.