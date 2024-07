Natáčení celovečerního seriálu “Blade Runner 2099” s Hunterem Schaferem a Michelle Yeoh v hlavních rolích začíná v Prague Film Review (Jason Pirodsky)

Foto: © Universal Pictures

V Praze oficiálně začalo natáčení seriálu “Blade Runner 2099”. Očekávaný projekt probíhá od neděle. Půjde o jeden z největších projektů, které se kdy v české metropoli natáčely, přičemž studio Barandov bude díky sci-fi dramatu na dalších šest měsíců zcela obsazeno.

“Blade Runner 2099” se natáčí v Praze s předběžným názvem “Bulero” a do Fondu českého filmu byla podána žádost se dvěma názvy: “Znovuzrození” a “Lovec se stává lovcem”. Stejně jako ostatní nedávné televizní produkce se může vyhnout kontroverzním stropům daňových pobídek, které omezují slevy na větší projekty.

Zatímco se na projekt valí kamery, oficiální informace o Blade Runnerovi 2099 zůstávají útržkovité, potvrzeni jsou pouze dva herci: Michelle Yeoh se vrací poté, co vyhrála Oscara za všechno najednou, a Hunter Schafer, který zapůsobil jako ústřední herec série. na HBO Euphoria.

Podle omezených informací o zápletce bude Schaeffer hrát Korru v “Blade Runner 2099”, chameleonku, která tráví svůj život na útěku a přijme poslední identitu, aby zajistila stabilní budoucnost pro svého bratra. Michelle Yeoh hraje Blade Runner Alvin, který čelí konci svého života a zaplete se s Corou do stále se rozšiřujícího spiknutí, které má pro Los Angeles v roce 2099 nedozírné následky.

“Blade Runner 2099” je celovečerní film režiséra Ridleyho Scotta, v němž hrají Harrison Ford “Blade Runner 2099” a režisér “Dune” Denis Villeneuve režíroval, Rian Gosling a Ana de Armas Pokračování “Blade Runner 2049” v hlavních rolích. Scott je výkonným producentem nové série, ale potenciální vracející se členové obsazení musí být ještě potvrzeni.

Jonathan Van Tulleken, který režíroval kritikou uznávaný film FX “Shogun”, bude režírovat “Blade Runner” pro showrunnerku Silku Luisu (“Halo”, “Glow Girls”) První dvě epizody roku 2099. Původně měl režírovat Jeremy Podesva („Hra o trůny“), ale projekt byl loni odložen, když stávka herců a scénáristů způsobila přesun projektu z Belfastu do Prahy.

Blade Runner 2099 se tak připojí k řadě významných televizních produkcí natočených v Praze v posledních letech, včetně Carnival Row, Wheel of Time, Base sezóny 2 a 3 a Interview with the Vampire „2. sezóny.

Zatímco tyto projekty využívaly lokace po celé České republice mimo Prahu, Blade Runner 2099 se bude údajně natáčet výhradně v české metropoli, především v Barand Studios, kde bude zobrazovat budoucí krajinu Los Angeles.

“personál [pro Blade Runner 2099] Pavlína Žipková, prezidentka Czech Film Commission, nedávno pro Forbes řekla, že producenti stále pokukují po několika místech mimo Barandov.

“Produkce televizních seriálů je trochu riskantnější a často se stává, že se první díl začne natáčet dříve, než jsou hotové další díly.”

Lokální produkci “Blade Runner 2099” koordinuje Film United, který se také podílel na televizních seriálech natáčených v Praze jako “Last Light”, “Beat” (natočeno na Shadowplay) a “Britannia”.

Produkce série Blade Runner 2099 v Praze by měla probíhat během příštích šesti měsíců a skončí v prosinci. Náklady na projekt v České republice se předpokládají přibližně 1 miliarda Kč (43 milionů USD).

Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro Prague Report a do češtiny jej přeložil Jiří Borový