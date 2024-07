Suleimanův příběh: emocionální francouzské sociální drama

Foto © Pyramida

Navštívil jsem filmový festival v Karlových Varech, kde jsem koupil posledních pár lístků do kina, včetně Sulejmanova příběhu, a rozhodně nelituji. Přestože je téma imigrace ve Francii často diskutováno a bylo na toto téma natočeno mnoho filmů, jako jsou Les Miserables a Les Misérables Raje Leigha, každý film přistupuje k tématu z jiného úhlu. Pojďme se tedy podívat, jak si s tím poradil francouzský režisér Boris Lojkine, který za svůj film získal Cenu poroty festivalu v Cannes (2024) a Cenu kritiků FIPRESCI (2024).

Jde o sociální drama, které velmi lidským způsobem vypráví o osudech uprchlíků. Příběh se odehrává v hlavním městě Paříži a hlavním hrdinou je mladý muž tmavé pleti. Suleiman Sangare (O Sangare, což byla jeho první filmová role a za kterou získal na filmovém festivalu v Cannes cenu United Nations Certain Respect Award). Hra Abou Sangare je velmi autentická a přesvědčivá, jako by to dělal už léta. Hra ukazuje nelehký osud uprchlíků, kteří jsou nuceni na dlouhou dobu opustit své rodné země, rodiny a příbuzné za lepším životem. Během této strastiplné cesty musí bohužel čelit chudobě, hladu, nemocem a dalším útrapám, než najdou zemi svých snů, a bohužel je čeká neméně bolestný smutek. Často jsou nuceni marnit své úsilí, pracovat do úmoru a čelit nejen nepřízni osudu, ale i nevraživosti svého okolí.

Hra vznikla zobrazením nelehkého osudu rozsáhlé zchudlé komunity imigrantů. Boris Lojkine příběh zdařile zdramatizuje a udrží pozornost publika po celou dobu svižným dějem, když vidíme nového imigranta Sulejmana hrát roli kurýra, projíždějícího na kole rušnou ulicí rozvážející jídlo, zatímco během rozhovoru opakuje svou verzi příběhu. na imigračním úřadě. Není divu, že se Suleiman střetl s autem a havaroval pod tak těžkým nákladem. Bohužel to není vše. Peníze nedostal ani od kolegů v práci. Navíc okamžitě přišel o práci. Takže neměl peníze, práci, papíry na pohovor a zmeškal poslední autobus do útulku pro bezdomovce. Tady Sulejman, který byl zbit a celý od krve, plakal. Děj filmu je dostatečně přístupný, poutavý a dobře vykreslený. Děj nenudí, naopak je působivý a stupňuje se až do samotného konce, kterým je samotný pohovor na imigračním úřadě. Úspěch nebo neúspěch rozhovoru můžeme jen hádat, protože Suleiman vypráví koupený příběh, který zaměstnanci kanceláře slyší dvakrát týdně.

Miluji tento film, protože je plný lidskosti, emocí a dramat. Divákům ukazuje nelehký osud imigrantů tmavé pleti, kteří se i přes potíže snaží ze všech sil začlenit do společnosti. Dále film ukazuje divákům různé situace imigrantů, nejen nežádoucích výtržníků, vandalů, zlodějů nebo výtržníků spřízněných s policií.

Tento obrázek dokazuje oprávněnost všech ocenění. Děj filmu poskytuje jiný pohled na osudy imigrantů. Tento film je zaměřen na náročnější publikum a je vhodný pro věk 12+. Jelikož tuhle fotku miluje celá naše rodina, dávám jí neskutečných 90%.

Sulejmanův příběh

Původní název: Sulejmanův příběh

typ: drama

Země: Francie

Rok: 2024

Objektiv: 93 minut

režie: Boris Přihlášení

skript: Boris Login, Delphine Agut

Hrají: Abu Sangaray, Nina Morris, Iman New York Varney, Yunusa Diallo

Výroba: Bruno Nahon

Střih: Xavier Severn

oblečení: Marine Perrault