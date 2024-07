Recenze filmu “Vlny” Jiřího Mádla

Můžete si také poslechnout audio verzi tohoto článku.

„Vlny“ mají 131 minut a vypráví o uvolnění napětí během Pražského jara a následné invazi v srpnu 1968. Za hlavního hrdinu si vybrali napůl fiktivního mladého technika Tomáše, který pomáhá udržet vysílání dlouho po přerušení signálu z budovy Českého rozhlasu a příjezdu tanků. Nejedná se však o film pouze s jedním hrdinou, ale o kolektivní portrét všech tehdejších zahraničních redaktorů, včetně Milana Wienera, Věry Suvekové, Jana Petránka, Luboše Dob Rovského nebo Jiřího Dienstbühla a dalších.

Je to skvělý audiovizuální příběh nikdy nevyprávěný o obyčejném hrdinství lidí, kteří, pokud přežili, by později vznesli námitky a nebyli spokojeni až do roku 1989. Historici zpráv by měli posoudit věrohodnost příběhu jako celku nebo jeho jednotlivých detailů, ale první dojem z filmu je nevýrazný a i očití svědci se už shodli: “Tak to prostě je.”

Ach, scénář

Dosavadní filmy Jiřího Mádla se přitom vyznačovaly nedomyšlenými a neobratnými scénáři, které si psal sám a při výrobě ignoroval postřehy svých kolegů, že to lidé nedělají, úřady nebo různé technologie a aplikace fungují jinak. .

při svém debutu jdeme na pláž (2014) tak přišel s „geniálním nápadem“ podívat se na jedenáctiletý chlapecký film a sestříhat jeho amatérský film o manželské krizi jeho rodičů v reálném čase. Není totiž jasné, jak by takový film mohl vzniknout, pro koho by měl být natočen, kdo by měl být divák a jak by tvůrce a herci mohli předvídat, co by měl natočit.

Maderovy navazující filmy na střeše (2019) je zase fiktivní příběh o usmíření vietnamského mladíka a zahořklého učitele (bývalého zarytého bolševika) vztah starého muže s cizincem hledaným policií jako Argument, od něhož ho partnerka osvobodila vyhoštění bylo prostě v rozporu s ustanoveními zákona o registrovaném partnerství. V logice je tolik chyb, které ani dobrý herecký výkon nepřekoná.

Je tedy velmi rozumné se obávat, že ve Waves může být více postav, které jsou také zasazeny do minulosti, kde existují jiná, dokonce nepsaná pravidla komunikace, která nelze odvodit z oficiální legislativy a tónu. Pokud by Marder ve svém mistrovském díle nedokázal ani smysluplně vyfotografovat fungování rozvozu jídla přes internet, mohl by ukázat, jak probíhají vícehlavé redakce, stranické aparáty, tajná policie, ambasády a masivní invaze?

Těžko říct, jak se to stalo, ale udělal to.

Je to trochu jako kariéra Davida Ondříčka, který léta nevěděl, co natočit, a jeho nejlepší práce z poslední doby Dukla 61 To udělal až v roce 2018 na základě zahraničního scénáře. V případě Jiřího Madera pravděpodobně investoval dostatek času do studia pramenů, aby dozrál k vlastnímu životu a našel látku, které věřil, než aby ji jen praktikoval.

Lze polemizovat, zda na vině byly i rady zahraničního „doktora scénářů“, jehož pozice se výrazně lišila od běžných konvencí divadelní tvorby v českém prostředí, kde bylo celkové vyznění díla spíše referenční. Scénu za scénou, větu za větou, se scenárista stále ptá – Jaká je motivace této postavy, jaké je jejich vnitřní drama? Vlny mi připadají jako perfektní produkt pro úpravu scénáře v tom nejlepším slova smyslu. Vždy najdete směr, vždy rozumíte vzájemným vztahům, vždy víte, jaké emoce cítit, a protože obsazení je tak dobré a rozumíte jejich postavám, cítíte ty emoce.

Nucený být duplicitní

V žádném případě se nejedná o volné a intuitivní umění, bez jakýchkoliv dvojznačností, bez jakýchkoli pauz, doznívání nebo „zdržování obrazu“. Ale řemeslné zpracování je tak špičkové, že skoro zapomenete, že je vyrobeno v Číně. Šíření informací působí na první pohled přehnaně předpisově a zdlouhavě – jako by se točí pro zahraniční publikum nebo velmi mladé domácí publikum, které toho konkrétního období moc nezná a nemá ani nakoukané desítky domácích filmů a série. k tomu. Postupně však film houstne a spřádá další a další dějové nitky do sebe čím dál obratněji.

Téměř každý se ve “The Wave” potýká s jakousi vynucenou dvojtvárností, která je základem jejich osobních dramat a celkové atmosféry doby. Snad poprvé v postapokalyptickém českém filmu o minulém režimu může být jednou z hlavních aktivních postav komunista, kterému ostatní připomenou, že je komunista, ale nic proti tomu nenamítá – Milan · Weiner v podání Stanislav Majer, chce jen plnit povinnosti kvalitního reportéra, využívat více zdrojů a bez váhání je ověřovat. Samotné toto vzpurné gesto však souviselo s jeho komunistickým idealismem. Každý v redakci chce v rámci daného systému provést nějaká vylepšení, ale nechce ho úplně měnit. I jiní projevili oportunismus, ctižádostivost a typické české předsudky – kdyby se mi něco stalo, raději bych se držel pravidel.

Vztah dvacetiletého Tomáše (Vojtěch Vodochodský, herec stále více) a téměř čtyřicetileté Very Sukovitchkové (Táňa Pauhofová) se automaticky prezentuje jako nejmenší problém a vše ostatní je může rozdělit.

Primitivní antikomunismus je zastaralý

Česká kondenzátorová filmová produkce trpěla stokrát zmiňovaným primitivním antikomunismem. Jejím problémem není průměrné vnímání a postoj “Celkově špatné, ano, děti?” Jako by vůbec nebyl důvod, aby režim vydržel tak dlouho, jako by ve všech fázích neexistovala společenská debata o jeho směřování a jako by velká část reformistů a disidentů nebyla levicová. Antikomunismus se v české kinematografii stal nevítanou sebeparodií, protože se zdá, že téměř všichni jsou proti režimu, a není jasné, jak pár nahoře může ovládat většinu.

U Vernyho jsme nalezli jen nepatrné ohlasy této praxe – např. při společných modlitbách v kostelech se poslouchalo vysílání o okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Ne, že by se něco takového nestalo, ale většina lidí poslouchala hlavně doma s rodinami rádio a nepotřebovala chodit do kostela, aby podpořila komunistickou vládu Československa proti Sovětskému svazu, aby vyjádřila svůj odpor. V paralelním sestřihu policistů mlátících studenty a Thomase, který si doma smaží toasty, vás úvod rozesměje – jde skutečně o nejdramatičtější smažení toustů v historii světové kinematografie a končí nejtemnější scénou.

Ale další výmluvy k smíchu tu už asi nenajdeme. Vousatý Vojta Kotek hraje v prvních vteřinách roli Jiřího Dienstbiera, ale jinak je naprosto přijatelný, stylově i dějově sevřený. Role byla zahrána přiměřeně a nic nebylo přehnané. Celkově zde nikdo nepředvádí přehnané hrdinské kousky ani nepronáší dlouhé patetické proslovy, vše zůstává v rovině náhody. Někdy se bráníme výběru dobových písní, je jich opravdu moc, někdy texty umocňují dění na plátně a někdy k nim dodávají poetický kontrast. Můžeme usuzovat, že v díle „Třešeň“ od Hany Hegerové znamená věta „Kluci mi třešně za košili/použil jsem zelenou haluzku na „Vyhnali“ marnou obranu proti okupantům?

Podívejte se na fotografie z filmu “Vlny”:

Foto: Kviff.com

hollywoodský rachot

Bez ohledu na to jsme vstoupili do éry toho, co bývalo žánrovou akční podívanou. Už to není o umění nebo účetnictví, ale o čistém filmovém napětí a spádu. Redakční jízda byla adrenalinová, protože zásahové jednotky přepadaly davy demonstrantů, skrývaly tajné nahrávky a obsadily vysílací budovy. Sám Marder prohlásil, že jeho film je trhák, a to není vychloubání. Jeho styl je retro thriller Argo (2012) nebo zpravodajské drama natočené černobíle Dobrou noc a hodně štěstí (2005), který také získal několik Oscarů jako první; mávat Existuje určitá podobnost s jinými jemnějšími způsoby chování, ale ne tolik.

Především dunivá orchestrace připomíná spíše tvorbu režiséra Christophera Nolana a jeho dvorního skladatele Hanse Zimmera – Počátek, Mezihvězdný, Dunkerque bez ohledu na Oppenheimera samozřejmě Batman Temný rytíř — což připomíná o to víc, že ​​Stanislav Majer vypadá jako Gothamský komisař Gordona Garyho Oldmana. Britský hudební skladatel Simon Goff se zde po loňském prokazuje jako schopný emulátor Zimmera svítání Jeho ceny na českém trhu rostou.

Historicky lze Vlnu číst především jako vrchol epické dobové cesty, nit, kterou nejlépe vysledujeme ve filmografii kostýmní výtvarnice Kataríny Štrbové Bielikové – od r. Masaryka (2016) prostřednictvím muži (2018) dryáčník (2020) zde. “The Waves” je zatím nejlepší film a produkce sponzorovaná místními milionáři a miliardáři, kteří se stali vítězi transformace s mnoha zastávkami. Výhodou je, že si prokazují svůj vkus než jen investovat do propagace.

Lze si představit, že podobná díla mohla vzniknout v 90. letech, protože v té době byla touha po historické revizi, ale nyní jen touha po dějovém napětí. “Srpen 1968” natočila generace bez tíže věku Bez emocí rekonstruuje historický obraz, což má určité výhody. Subjekty, které ztratily příliš bolestivou živou váhu, si mohou hrát s různými úhly pohledu. na rozdíl od bratr Zdejší události pro Tomáše Mašína nic nezjednodušují, naopak komplikují to, co bylo dříve jen příběhem kancelářské konverzace.