Nejhorší soused světa Tom Hanks hraje nevrlého dědečka na Prime Video – naše recenze

Nejhorší soused na světě Reprezentováno Thomas Hanksznámý pro své kultovní role ve filmech Forrest Gump, Sama světové a nedávné filmy Elvis Presley, inflexní bod. ředitel Značka Forsterelajako je někdo slavný ve filmu Světová válka Z nebo Jean Christophe VinnyTom Hanks se odhaluje v novém světle nevrlý vdovec.

Film nejhorší soused „In the World“ je adaptací nejprodávanější knihy Frederica Backmana Starý, nevrlý a sebevražedný: Oveho život Vyprávění příběhu Otto Andersona(hraje Tom Hanks), osamělý starý vdovec, který si celý den stěžuje a kritizuje své sousedy. Ottovu nudnou rutinu naruší, když se do sousedství přistěhuje mladá rodina. Postupně se nechá zkrotit jejich laskavostí a začne znovu objevovat radost ze života.

Fanoušci budou tento film milovat dobrý pocit z filmu A dramatická komedie, Protože se v něm mísí humor a emoce. fanoušek Thomas Hanks Budou rádi, když ho uvidí přijmout jinou, složitější roli. Originalita filmu spočívá v proměně hlavního hrdiny z deprese v naději, připomínající filmy jako např Velké veřejné lázně nebo nedotknutelný. Pokud máte rádi tyto filmy, Nejhorší soused světa To je pro tebe.

Nejhorší soused světa je mimořádným přírůstkem do žánru dobrý pocit z filmu,v Tom Hanks Podání dojemného a nezapomenutelného výkonu. Filmový režisér Mark Foster A podle nejprodávanějšího románu slibuje, že zahřeje u srdce a pobaví celou rodinu. Vysílá se na Prime Video od 1. července 2024 a je to ideální příležitost, jak strávit večer zábavou.

náš názor

Určitě jste je už slyšeli: ztrácejí čas u pokladny v supermarketu, zapletou se do věcí, které s nimi nemají nic společného, ​​a při každé příležitosti na vás vrčí. Ottopostava, kterou hraje Tom Hanks, je jednou z nich nevrlý starý muž, otravují svět svým uspěchaným každodenním životem a temperamentem. Za touto karikaturou se však skrývá hluboké tajemství smutek a zoufalství Lidstvo. Když se do sousedství přistěhuje mladá živá rodina, setkají se Marisolpohotovou matkou, což mělo za následek nepravděpodobné přátelstvíkterá mu obrátí svět vzhůru nohama.

To je na tomto filmu opravdu dojemné. I když byste mohli očekávat pohodovou komedii, tahle fotka Značka Forsterela Je detailnější a vyleštěnější než většina filmů svého druhu. Být svědkem mnohačetných Ottových pokusů o sebevraždu je například v rodinné komedii nečekanou podívanou. Ale co je nejdůležitější, postava se stává hluboce dojemnou, když ji lépe poznáváme. navíc Mariana TrevinováMarisol, která hraje Ottovu novou sousedku, je skvělá herečka a její postava je vtipná i dojemná. To je nejsilnější stránka filmu.

V neposlední řadě se ocitáme dojati celým filmem. Konečně Nejhorší soused světa Spíš smutné než vtipné a odhaluje hluboce zakořeněné zlo, které požírá své osamělé oběti. V závěrečných titulcích se skutečně objevuje preventivní zpráva, která nám připomíná strádání lidí v zoufalém stavu.