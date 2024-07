Jiří Mádl už není jen herec. S filmy „Pojedeme k moři“ a „Na střeše“ se během pár let stal uznávaným scenáristou a režisérem. Ve svém třetím filmu, který měl v pondělí premiéru na karlovarském festivalu a vstoupí do českých kin 15. srpna, vytvořil strhující drama o boji země za svobodu v České republice. Drama to přesvědčivě dokazuje směřovat.

Maderův film ve Warri sklidil velké ovace a i mnozí pamětníci si pamatovali scénu v lázeňském sále. Největší síla “The Waves” a pravděpodobně důvod rozšířeného nadšení je v tom, že se jedná o skutečně národní film. Ve skutečnosti je to, jak tuto linku používají, také velmi nečeské.

Marder studoval scenáristiku ve Spojených státech, což se projevuje v jeho filmové tvorbě. Na rozdíl od české filmové produkce, která je často divadelně odfláknutá, se Vlny, na jejichž tvorbě režisér nechal deset let, projevují plynulostí a virtuozitou. Dosáhli správné rovnováhy humoru, napětí a dramatu a vytvořili ústředního hrdinu, se kterým nelze nesympatizovat.

Většina postav ve “Verném” má skutečné životní vzory, bývalé špičkové české novináře, kteří působili jako redaktor Mezinárodního života Československého rozhlasu. Setkáme se zde s jejím šéfem Milanem Weinerem (Stanislav Majer), komentátorem Janem Petránkem (Petr Lněnička), redaktorkou Věrou Šťovíčkovou (Táňa Pauhofová) nebo novináři Lubošem Dobrovským (Martin Hofmann) nebo Jtbatem Ytbkiou.

Ovšem hlavní hrdina Tomáš Havlík v podání Vojtěcha Vodochodského