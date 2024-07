Recenze filmu “Povlaní: Víra divadelní rady” – Církev.cz

Film “Povolání” poskytuje hluboký vhled do duchovního růstu budoucího papeže Jana Pavla II. Karola Wojtyly a jeho neochvějné víry v těžkých válečných letech. Film vypráví silný příběh osobní odvahy, víry a morálních hodnot, které formovaly jednoho z nejvýznamnějších papežů 20. století.





Film Profese (2020) Režisér Pawł Woldan vypráví silný příběh duchovní cesty Karola Wojtyly, který se za druhé světové války stal papežem Janem Pavlem II. Tento film se zaměřuje na jeho příběh, kdy v mládí přijel s otcem do Krakova studovat polskou lingvistiku na Jagellonské univerzitě. Carolin vztah s otcem hrál důležitou roli při formování jeho hodnot a morální síly, která se stala základem jeho budoucího duchovního života.

Během války se Carroll setkal s Janem Tyranowskim, který se stal jeho duchovním rádcem a uvedl ho do světa mystiky. Tento vztah mu pomohl duchovně růst a Carroll se nakonec rozhodl opustit svou divadelní kariéru a vstoupit do semináře, kde byl později kardinálem Adamem Sapihou vysvěcen na kněze.

Režisér Waldan skvěle zachycuje těžkou atmosféru válečného Krakova, kde mladý Wojtyla čelil nejistotě a existenčním otázkám. Film samozřejmě zobrazuje Carrollovy úvahy o smyslu života, víře a národní hrdosti. Wojtylova víra v sílu slova jako prostředku odporu a posilování národní identity se pod vlivem polské literatury a dramatu promítla i do jeho pozdějšího života.

Józef Pawłowski jako mladý Wojtyła podává přesvědčivý výkon a dodává postavě hloubku a autentičnost. Ukazuje nejen Carrollovu duchovní vyspělost, ale také jeho osobní zápasy a oběti. Výborné jsou i výkony ostatních vedlejších herců, kteří dokreslují celkový dramatický dojem z filmu.

Hudba ve filmu je decentní, ale účinná a doplňuje zadumané myšlenky a atmosféru válečného útlaku. Díky tomuto jednoduchému hudebnímu pojetí mohou diváci naplno prožít příběh a emotivní momenty.

Film je plný myšlenek a výroků světců a mystiků a zaujímá významné místo mezi polskými literárními spisovateli. V Carrollově životě sehrála důležitou roli i Panna Maria, ke které byl od dětství obrácen. I během svého papežství nesl její symboliku, která se odráží v jeho hesle „Totus Tuus“ (Vše patří tobě) a velkém „M“ na papežském erbu. Czeslaw Milosz kdysi řekl: „Národ, který ztratil svou víru, ztratil svou duši“, což výstižně popisuje Carrollův pohled na náboženství a jeho význam pro národní identitu.

Celkově je „Povolání“ inspirativní a hluboce dojemný film, který se ponoří do formativních let jednoho z nejvýznamnějších papežů 20. století. Režie, herecké výkony a autentický kontext, to vše umocňuje jeho důležitost pro pochopení duchovní cesty Karola Wojtyly. Tento film je ideální pro ty, kteří se zajímají o historická, duchovní témata a život Jana Pavla II., stejně jako pro ty, kteří hledají inspiraci a osobní příběhy odvahy a víry.

Zdroj: Filmana