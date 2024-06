Recenze: Tiché místo: První den

Takže tentokrát nechme Abbotty být Abbotty, protože už víme, jak prožili první den emžacké invaze. Zůstáváme však ve státě New York, konkrétně ve „Velkém jablku“, aby se Djimon Hounsou mohl vrátit. Jinak by to nebylo moc originální, protože New York už toho na plátně hodně prožil, takže bychom klidně mohli jet do Los Angeles na druhou stranu země, což je úplně jiné místo. Každopádně ta, která nás nejvíc zajímá, je dívka Sam (velmi dobrá Lupita Nyong’o), která má kočku, což může být docela nebezpečné, protože kočky mají velmi dobrý sluch na mňoukání a dobré emotikony. a na rozdíl od Ten chlap” nebo Paula Absolutně netouží po přátelství s lidmi. Takže co teď? Tuto situaci je určitě potřeba nějakým způsobem řešit, protože se sama nevyřeší.

již První A dvojče Je hezké, že sci-fi a hororové prvky zůstaly upozaděny, takže nám zůstalo v podstatě rodinné drama. Tato metoda je tentokrát Žádná akce, protože hlavní hrdinka by raději jela po vlastní ose. To znamená, že u té kočky má člověk někdy dojem, že ví něco, co lidé nevědí, a proto je o krok napřed. Také by nebylo překvapením, kdyby byla Fleken. Pokud nejste speciálně vycvičeni k boji s mimozemskými nepřáteli, stále je dobré vytvořit tým s alespoň jednou další osobou. Pokud se jednalo o krizovou situaci, kdy se lidé měli spojit proti společnému nepříteli, který je chtěl sežrat nebo zabít nebo něco podobného, ​​pak by to nemělo být příliš těžké.

v recenzi dva Napsal jsem, že by sérii mohla prospět změna na režisérském křesle. Michael Sarnoski, za získání pozornosti Takové chování Podepsal také scénář s Nicolasem Cagem, což by mohlo zpočátku vypadat, že jeho chování není vůbec špatné, ale není tomu tak. Například proto, že se nevyhýbá nelogičnosti, protože chce jen nějakým způsobem zvýšit napětí. Ale kdo by byl tak hloupý, aby přistoupil k zařízení, které vydává hlasitý zvuk, a stál tam jako trubka a dobře věděl, že nepřítel má lepší sluch než pes a obří slon dohromady? Toto je jediná filmová postava vytvořená Sarnoskim (aka Krasinski).





Pro film je představa, že musíte být potichu, stejně těžká a levná jako zpomalená droga kina. Dredov (Komentář), protože toho lze dosáhnout celkem běžným trikem. Rozpočet Tiché místo: První denOpět produkoval Michael Bay (ano, ten Michael Bay) a cena se pohybuje kolem sedmdesáti milionů dolarů, což je dost nepochopitelné, protože s trochou kreativity se dá z ticha udělat hodně, aniž by bylo potřeba Je to drahé . tady Ve skutečnosti se objevily jen dvě. Možná by stálo za to vzít si příklad od Rogera Cormana, protože některé jeho nízkorozpočtové sci-fi z 50. let jsou stále solidní.

Tiché místo: První den I přes výše zmíněné nedostatky je tento projekt natolik zajímavý, že se o něm dá psát a rozhodně stojí za to zajít do kina. I proto, že to tak nevypadá druhá část Nepřipadá mi to jako epizoda televizního seriálu okrajové oblasti bez ohledu na konečný limit, ale jako vyzrálý film. Možná by ale bylo zajímavější vytvořit povídkový titul, kde budeme sledovat různé postavy v různých částech světa a zjistit, jak se jim první den mimozemské invaze přihodí. I když takové pojetí by bylo pro sérii nejvhodnější a nejpřínosnější. Ale je tu jedna věc, která musí být vyhrazena pro film “The Dead: Day One.” Ten, který nutil diváky v kině do úplného ticha. Až tak, že kdyby tam někdo přinesl krabici trávy, slyšeli bychom ji růst. To se nestává často.

Foto: Film Arts