Tiché místo: První den – Obnovení Silent Series? |. Recenze filmu (Jiří Kejkula)

Foto © Gareth Gatrell/Paramount Pictures

načítání… načítání…

Než začnou letní prázdniny, bude v českých kinech uveden třetí díl filmové série “Ticho”. První film série byl uveden v kinech v roce 2018 (říkám to schválně, protože uplynulo šest let :-)) a v roce 2020 tu máme druhý. Je jednou ze čtyř lidí, kteří se snaží přežít na venkově během apokalyptického světa, kde Zemi napadli mimozemšťané. Mají zvláštní sílu, kterou nevidí, ale jejich sluch je vynikající. Odtud pochází název série – svět úplně ztichne, aby přežil řádění superslyšících monster. První díl jsem si opravdu užil, protože ve soundtracku slyšíme téměř jen hluk, nediegetická hudba je použita až při závěrečných titulcích. Film funguje velmi dobře v tichu, což nutí autora více vyprávět obrázky, a proto se nebojím dát mu vyšší hodnocení. Abych byl upřímný, dvojku jsem neviděl (nebo spíš nepsal), ale na Čsfd je její hodnocení jen o procento horší než jednička a navíc v ní hraje Cilian Murphy, takže to asi nebude. aby to nebylo nic hrozného. Oba filmy mimochodem hrají v roli Emily Blunt, která je zároveň manželkou režiséra a autora celého konceptu Johna Krasinského. Kromě toho, že první dva filmy režíroval, v prvním si také zahrál. Bohužel nakonec umírá a ve dvojce se objevuje jen jako záblesk paměti. Společnost Paramount Pictures se nyní rozhodla, že tento příběh nutně potřebuje prequel.

Nyní můžete v českých kinech vidět třetí film, který se odehrává před prvním filmem, v den, kdy příšera přijde na svět. Nutno podotknout, že třetí díl už nerežíruje John Krasinski, ale Michael Sarnowski. Krasinski se podílel pouze na scénáři a podepsal se také jako producent. To je možná také důvod, proč se příběh tolik mění. Už se neodehrává na venkově, ale místo toho se odehrává v apokalyptickém New Yorku. Zde již nemáme kolektivní obraz rodiny, ale několik osamělých postav spojených osudem. Příběh sleduje ženu jménem Sam, která se v den konce světa vydá do New Yorku a zkrátka celý zbytek filmu se v něm snaží přežít. Vzhledem k tomu, že Hollywood se to teď ve svých filmech snaží mít super, musí být samozřejmě černá a mít rakovinu. Protože bez nemoci by to nebylo tak vzrušující. Ke zhlédnutí tohoto prequelu nepotřebujete žádné hluboké znalosti předchozích filmů, protože jediným spojením mezi nimi je monstrum a postava, kterou představuje herec Djimon Hounsou. Hansu se zde objevuje jen sporadicky, v druhém díle pak stejně rychle mizí. Ne, že by jeho postava hrála v příběhu nějakou podstatnou roli, ale scénáristé možná cítili potřebu to všechno spojit dohromady.

Osobně horory moc nemusím. Jinými slovy, nejsem velkým fanouškem jednoduchých hororů, které jako na běžícím pásu dělají velká studia, kde se jejich kvalita posuzuje podle počtu skokových lektvarů v každém záběru. První se mi proto tak líbila, protože tam nebylo moc šokujících momentů, ale na druhou stranu se tajil dech, jestli hlavní hrdina nevydává nějaký hluk. Zažitá pravidla tohoto filmového světa navíc nutí tvůrce kreativně využívat možností, které jim objektiv dává, a to je ve spojení s milosrdnými 90 minutami filmu důvod, proč řetěz nikdy nespadne a napětí je vždy udržováno. Třetí pokračování je asi o 10 minut delší, ale nemyslím si, že proto jsem tento film zařadil spíše do kategorie: ždíme peníze z úspěšné franšízy. U druhého nevím, ale podle mě hodně klesla kvalita prequelových scénářů. Motivace postav k akci je spíše slabá, znatelně přibylo strašení ze skoku a tvůrci začali používat převážně nediegetickou hudbu. Ten poslední krok mě asi mrzí nejvíc, protože podle mě autor zabil potenciál, který jim pravidla tohoto filmového světa dávala. Na druhou stranu ten krok chápu, protože i když hlavní postavu hraje držitelka Oscara Lupita Nyong’o, scénář byl mizerný a k překroucení emocí diváků byly potřeba jiné prostředky. Takže podle mě je škoda nestrávit nad tímto příběhem více času. Protože pokud se spojí kvalitní scénář s dobře zpracovaným vizuálem, jako je tomu u prvního místa, dám mu vyšší hodnocení (stejně jako první). Jak už jsem ale zmiňoval, po technologické a řemeslné stránce to není úplně hrozné a i přes to, že nejsem můj typ, bych dal průměrné tři hvězdičky.

Takže pokud jste fanouškem mainstreamových a přitom dobře udělaných hororů, klidně zajděte do kina. Toto pokračování slavné série vám sice nepřinese nové děsivé monstrum ani dokonalý příběh, ale pro strávení parného odpoledne je jako stvořené. Pokud vás však tento žánr neláká, doporučím raději jiný film.