V roce 1918 vznikla Československá republika. Obě země jsou sjednoceny téměř sedmdesát pět let. Na Silvestra, v den, kdy začal rok 1993, dorazila do Banské Bystrice rodina, jejíž český příslušník by mohl při příští návštěvě potřebovat pas. Ale na to teď nikdo nemyslí. Farář s dobrými kontakty získal doklad o tom, že otec tří dětí rodiny spolupracoval s StB! Jeho syn ho přímo konfrontoval, což způsobilo, že jeho rodiče dostali infarkt a museli být odvezeni. Tohle syna ani příliš netrápí, protože slušnému člověku se těžko odpouští. Otázkou je, zda by to měli vědět i ostatní členové. Reálně pak hrozí, že se rozpadem České a Slovenské Federativní Republiky se rozpadne i rodina, která dříve celkem hladce fungovala.

Co chceme napsat, je to naprosté minimum českých filmových komedií 21. století, které bezesporu dokáže obhájit účast slovenských herců a hereček. ale dostali jsme, co jsme chtěli Jednak to není tak docela komedie a už vůbec ne česká, protože je natočená výbornou koprodukcí Slovenska a Kanady. Jeden ze synů tedy přivede dobrosrdečnou Kanaďanku Charlie (Rachel Kramer), která je také bilingvní, ale některým z těchto částí nebude rozumět. Ostatně i pro ty příbuzné, kteří Bibli neznají, 13:3 neodkazuje na výsledek, ale na text. Tato směšná nevědomost může být způsobena tím, že ještě nebyla vytvořena pulp Fiction, takže ani Ezechiel 25:17 nikomu nic neříká. Ale to jsme trochu odbočili.

postav se tady Skutečnost, že někteří lidé mluví slovensky, ale pouze tři skutečně mluví česky, vytváří mírný zmatek, který opravdu nelze plně vysvětlit. Důležitější však bylo, že režisér opět dal dohromady Bolka Polívku a Evu Holubovou. Toto spolehlivé filmové partnerství funguje spolehlivě od svého počátku cesta z města Každý společný projekt pomáhá zlepšit vaše skóre. existovat tento Vidíme (kromě Jana Budy a velkých brýlí, polsky mluvící Judit Bardos) jen hrstku nelogičností a místo toho pár dobře napsaných dialogů – včetně narážek, že rodina nedělala žádná tajemství, která také musela udělat s tím, že snubní prsten zůstane bez svého majitele. Zazní také česká a slovenská státní hymna ve spojení s Prezident To vůbec nevypadá neúmyslně směšně.





Navzdory velkému množství postav a tomu, že jejich vztahy nejsou zcela jasné, jsme do příběhu natolik vtaženi, že máme tendenci si konec domyslet sami. Nebylo to tedy tak, že by byl otec nevinný, jak se někteří příbuzní domnívali, i když složka představovala jasný důkaz a nebylo by moudré ji spálit. Někdy se ale i slušní lidé rozhodnou spolupracovat na ochraně svých rodin. Je to i případ mého otce? Je v tomto případu zapleten i „strejda“? Bolek Karel? Narušila by tichá holčička vážně děj? Proč táta řekl, co udělal, když přijel, za dramatických okolností, když to bylo v podstatě jako když nám a ostatním říkal „po pondělí přijde úterý“? Proč se Karel neschoval pod stůl a neposlouchal? Existuje skutečně akčnější verze šachů? Není skvělé ohlédnout se před třiceti lety a vidět, že všichni bez výjimky se stále zajímají spíše o pravdu než o propracované lži?



dostali jsme, co jsme chtěli Jedná se o film, který nás vrací do současnosti a stále v mnoha pamětech vyvolává nostalgické vzpomínky. Přitom není pochyb o tom, že odtržení republiky je tou nejsprávnější možností. Tyto dvě země jsou v některých ohledech velmi odlišné. To platí i pro originál Slovák Verze oslava, nemělo to nic společného s tím směšným přírazem na pilu. Ale to jsme trochu odbočili. Film má rozhodně co říct a tím pádem i do jisté míry drží zrcadlo. Nedělá to však s takovou naléhavostí, aby donutil diváky k hlubšímu zamyšlení. Každopádně vzhledem k tématu není pochyb, že slovenská kinematografie těží z české účasti v jakékoli podobě, jak dokazuje drama fantazie.

Foto: Bonton Films