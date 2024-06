A Quiet Place: Day One (2024)

#sssp-pop-up-ad { pozice: fixní výška: 100%; zarovnání textu: 0, 0, 0, 0; :center: 2px 0: přechod: výška 0.5s; okraj: 0; 0, 0, 1 Horní okraj: absolutní: 0 Barva: kurzor: 14px; 15px; rodina písma: Arial, Helvetica, bezpatkové; šířka: 140px; Výplň: 0! Marže: 0! }

režie: Michael Sarnowski

Premiéra v ČR: 27. června 2024

(filmové umění)

Souhrn:

Pokud chcete přežít, musíte zůstat zticha. Úspěšná hororová sága Mrtví se v nové epizodě vrací do dne, kdy na naši planetu přiletěli agresivní mimozemšťané. Prvotní šok zažijete spolu s obyvateli New Yorku, města, které ani na chvíli nezůstane zticha.

Sam (držitelka Oscara Lupita Nyong’o) byla na jednodenním výletu v New Yorku. Protože někteří lidé mají takovou smůlu, vybere si den, kdy dorazí. Obrovští mimozemšťané podobní hmyzu začali okamžitě dávat lidstvu najevo, že je jen otázkou času, kdy už nebudou pány tvorstva. Ti, kterým se podařilo přežít první vlnu útoků, zjistili, že jedinou obranou proti vetřelcům je naprosté ticho. To se snadněji řekne, než udělá, zvláště v nejhlučnějším městě na světě. New York se rázem promění v obří past a všichni se snaží co nejrychleji a nejtišeji uniknout. Sam je na útěku s Ericem (Joseph Quinn), podivným chlapem, na kterého narazí, když se snaží schovat. Dvěma lidem je spolu lépe, ale na druhou stranu vám unikne slovo, do něčeho narazíte, něco pokazíte… a hrozba, na kterou čekají, exponenciálně roste.

Posouzení:



Na tento film zatím nejsou žádné recenze.