A Quiet Place: Day One (2024)

John Krasinski před lety vystoupil z lóže premiéra a ukázal, že je dobrý i v jiném filmu. Pro fanoušky hororového žánru je to překvapení, je to první tiché místo. Paramount může být rád, že vysoce kvalitní řemeslné zpracování založené na jednoduchém, ale praktickém konceptu tiché práce mělo úspěch u publika i kritiky. Studio dostalo klenot v podobě potenciálně velmi ziskové série, která bude sledovaná. Najednou vyšel druhý díl a předložil divákům téměř to samé, až na to, že se náhodou objevilo pár postav. Aby série zůstala naživu, je tu samozřejmě prequel, který se vrací na začátek apokalypsy.

Ve filmu sledujeme Sam jako oscarovou herečku Lupitu Nyong’o, nadějnou básnířku, kterou nemoc přivede do hospice, který nenávidí až do konce života. Den jí zpříjemní výlet do centra New Yorku, kde jediné, po čem touží, je kousek její oblíbené pizzy. Její smělé plány však zhatí menší nepříjemnost, když agresivní Ufuni začnou padat z nebe na Zemi a nemilosrdně trestají každého, kdo udělá hlasitý hluk, rozdrcením nebohého tvora. Jediné, co musíte udělat, je schovat se, nevydávat žádný zvuk a čekat, až dorazí pomoc. Nebo jít na pizzu.

Sympatický úvod nijak nenapovídá, že se brzy ocitneme v katastrofálně poškozeném New Yorku. Místo toho se zdá, že vidíme klasickou festivalovou dívku, která bude moci bojovat o vítězství v hlavní soutěži Valli, když tam bude. Hlavní hrdinka se potýká s nelehkým úkolem, je naštvaná na celý svět a nikdo jí nerozumí a její motivace se zdají dostatečně zajímavé, aby se o ni diváci později nadšeně báli. Lupita podává výkon svého života a v každé scéně dokazuje, že je skvělá performerka, která si zaslouží víc než jen svůj spravedlivý podíl plešatého vzhledu. Zvláště její výraz zděšené nedůvěry, když na nebohé občany začnou z nebe pršet příšery, je hodný chvály a obdivu. Tato hrdinka má co říct a byl jsem potěšen, když se postava, která byla na hororové poměry neobvyklá, ocitla v centru apokalypsy. Pak se ale vše začalo hroutit.

Popis prvního dne mimozemského útoku na Zemi je působivý. Režisér Michael Sarnoski se v akčních scénách vyzná a obratně režíruje výpravy tak, aby navodily apokalyptickou atmosféru, kterou si užíváme ve filmech jako Válka světů nebo Cloverfield. Jedna slabost, kterou mám pro tyto filmové momenty, je, že svět stojí na ramenou, armády zmateně bloudí ulicemi a lidstvo je ztraceno. Přeživší si ale brzy uvědomí, že jejich život závisí na tom, jak tiše zůstanou. V tu chvíli ve mně po celý zbytek filmu přetrvával trvalý pocit – je to opravdu všechno? Opravdu zavedeme stejný koncept pro třetí film v řadě? věc?

Nápad byl původně dobrý, ale v době prvního filmu došel dech. Bohužel tento prequel uspokojuje obavy, které byly od jeho vydání přítomné. Celý koncept tiché práce rozhodně není nijak zvláštní ani inovativní. Stále sledujeme to samé, jen v jiném městě, s jinými hrdiny a v mnohem větším měřítku. Jako diváka mě to štve. Akční sekvence zpočátku fungují dobře, pokud jde o napětí a vrstvení, ale Emzákův tichý podtón se stále opakuje, dokud se film nepropadne do čtivé a nepřekvapivé nudy. O monstrech se nedozvíme nic nového, ani se dále nerozvíjejí žádné náznaky tematického vývoje či nově nastoleného řádu. Známý svět z prvních dvou filmů rozhodně nebyl nijak dokreslený a pokusy děsit diváky se staly opakujícími se a nudnými.

Joseph Queen má díky Stranger Things a chystané Fantastické čtyřce určitě skvělou kariéru a dělá, co může. Každá scéna, ve které je, je plná opravdového strachu, který je brilantně přenášen každým pohybem herce. To je ale vše, co můžeme o jeho charakteru říci. Jeho motivace jsou nejasné a připojí se k hlavnímu hrdinovi jednoduše proto, aby byl další postavou ve filmu, která se může skrývat před monstry a zachraňovat koťata. Po chvíli jeho opakující se ustrašený výraz přestal být vtipný. Drama hlavního hrdiny navíc již není akčním hororem, ale postupně začleněným do příběhu. Tohle taky nejde.

Akční scény se střídají s patetickými pokusy vyvolat slzy a dojetí, když monstrum uniká. Řádky založené na citlivých vzpomínkách na rodinu jsou absolutně nefunkční, protože o hrdinech nevíme tolik, abychom s nimi mohli jakkoli sympatizovat. Potenciálně vtipné scény, kdy na sebe postavy vzpomínají nebo si z nějakého důvodu vyměňují světy, vypadají dost bizarně a kombinace napětí a melodramatu prostě nefunguje. Jistou scenáristickou chudobu potvrzuje i postava Djimona Honsoua, který se ve filmu objevuje především proto, aby film nějak navázal na předchozí příspěvky do série.



Přehrát trailer Důležitou roli tam ale hraje skvělá kočka, která úspěšně ukončuje triptych vynikajících herců. Jejich obavy jsou uvěřitelné a oprávněné, protože úvodní scény jsou působivé. Škoda, že se ve filmu s opožděným a nepřekvapivým námětem lekne. Tento seriál řekl vše.