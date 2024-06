Tipy na filmy a televizní seriály: červenec 2024

video na vyžádání



Detektiv Beverly Hills: Axel F – Premiéra 3.7.

Už je to čtyřicet let, co poprvé způsobil zmatek v Beverly Hills. Nyní budou honičky s padouchy opět vzrušující, protože se detroitský policista Axel Foley vrací na místo činu.

mizí do noci – Premiéry 11.7.

Otec rodiny má z rozvodu obavy. Pak ale jeho dvě děti záhadně zmizí z jejich odlehlého domu a on se musí vydat na nebezpečnou misi.

Skywalker: Milostný příběh – Premiéra 19.7.

Vztah dvou adrenalinových nadšenců bude testován při výstupu na vrchol jedné z nejvyšších budov světa, kde chtějí předvádět akrobatické kousky.



Komu jsme co udělali? – Premiéra 3.7.

Čtyřem dětem život naruší jejich rodiče, kteří se po čtyřiceti společných letech rozhodnou rozvést. Už toho mají dost jeden druhého a každý chce žít život podle svého. Ještě předtím, než padne definitivní rozhodnutí, se však pustí do přestavby rodinného domu a peníze z prodeje by měly dát všem základ pro další život.

Případ Kramný – Premiéra 19.7.

Pětidílný dokumentární seriál pod značkou Voyo |. Původní popis případu Petra Kramného, ​​který byl v roce 2013 odsouzen za vraždu manželky a dcery na rodinné dovolené v Egyptě.



Potomci: Red Rising – Premiéra 12.7.

Poté, co Srdcová královna podnítí převrat v Auradonu, spojí její vzpurná dcera Red a Popelčina perfekcionistická dcera Chloe své síly, aby cestovali zpět v čase ve snaze zvrátit traumatické události, které vedly Redovu matku na cestu zla.

Motýl – 13. července, 20:00 ČT2

Steve McQueen a Dustin Hoffman se snaží přežít drsné podmínky trestanecké kolonie.

jednou – 14.7. Nova Cinema začíná v 18:15

Irský pouliční hudebník potká v ulicích Dublinu českého imigranta. Ve filmu hraje Markéta Irglová, poslední česká držitelka Oscara.

Euro 2024, finále – 14. července, 21:00 ČT Sportrt









Zápisník alkoholika – Premiéra 11.7.

Dramatický příběh o boji mladé ženy se závislostí na alkoholu. V hlavní roli Teresa Lamba.

Wolverine (Hugh Jackman) se při zotavování ze zranění setkal s poslem Deadpoolem (hrál Ryan Reynolds). Spojují své síly, aby porazili společného nepřítele.

