The Mist: Mistrovská adaptace původní Kingovy knihy plná napětí a teroru od Franka Darabonta (sólo)

Prudká bouře zasáhla malé město poblíž Maine a následující den nechala obyvatele v slzách, když počítali škody na svém majetku. David Drayton se rozhodl jít se svým synem a sousedem Nortonem nakoupit zásoby do nedalekého večerky. V obchodě však nastal chaos, protože mnoho sousedů mělo stejný nápad. Najednou se ozvalo zvláštní chvění doprovázené zvukem sirén a celé město bylo obklopeno silnou vrstvou mlhy. Propukla panika a vyděšení lidé se rozhodli zůstat v obchodech, které jim poskytly dočasné útočiště. Záchrana však nepřicházela, mlha stále houstla a zvenčí se ozývaly podivné zvuky. Nikdo z nich netušil, že to nejhorší teprve přijde. V mlze jsou skryty hrůzy daleko za hranicemi toho, co dokáže vyprodukovat i náš svět, a počet přeživších začne rychle ubývat…

český název: MLHA

režie: Frank Darabont

Rok výroby: 2007

délka: 126 minut

Země: USA

Hrají:

Thomas Jane… (David Drayton)

Laurie Horton… (Amanda Dumphrey)

Toby Jones… (Oliwicks)

Jeffrey Demond… (hraje Dan Miller)

Marcia Gay Hardenová… (paní Carmodyová)

….Darcy

Když jsem poprvé slyšel o novince The Fog, myslel jsem si, že to bude další remake The Fog. Nemohl jsem se však mýlit více, protože jsem na tento článek slyšel pouze pozitivní ohlasy – nějaké informace jsem našel předem. I když to není můj zvyk, ukazuje se, že jsem se nemýlil. I když jsem nikdy nečetl žádné Kingovo literární dílo, mohu s jistotou říci, že toto je jedno z nejlepších, které kdy bylo natočeno do filmu podle jedné z jeho knih. Frank Darabont navíc mnohokrát prokázal (“Zelený zázrak”, “Vykoupení z věznice Shawshank”, “Majestic”), že je dobrým režisérem, což podle samotného scénáristy nedokázal najít Kdo je lepší vyfotit jeho dílo.

Nicméně, protože jsem viděl Cloverfield před tímto filmem, byl jsem trochu zklamán. Vím, že bych oba filmy neměl příliš srovnávat, protože jsou oba velmi odlišné, ale mě osobně trochu zklamal zvolený konec. Ostatně na další vrcholný konec tohoto příběhu jsem se těšila a ejhle, tento konec mě opravdu nechytl (dokonce bych si troufl tvrdit, že jsem na konci cítil „nával nudy“ film). Doufám, že mě nezastavíš, ale já to tak cítím. Na začátku filmu je přitom solidní zlom a atmosféra pomalu začíná houstnout, jako když se mlha valí z hory. Všechno běží jako hodinky, dokud se z mlhy nevynoří létající monstra a vypadají děsivě. Totéž platí pro pavouky sající kyselinu. Čekal jsem lepší triky na jejich hrudi a jak mají úžasné válečníky na speciální efekty.

Nejvíc mi ale vadily ty bohyně bláboly o konci světa…které byly vágní, protože bez ní by produkty v supermarketu neměly správnou známku. Slepá místa ve scénáři je nutné zakrýt, ale já tyhle mdlé kecy prostě nesnáším. Chtěl jsem si ji odvézt sám. Celý scénář je však převážně postaven na pocitech a emocích a zde nemohu říct špatné slovo, stejně jako musím pochválit většinu hereckých výkonů. Režisér opravdu pokazil dramatickou stránku filmu, což musím přičíst jeho zásluhám. The Mist byl trochu za mým očekáváním, ale i tak je to nadprůměrná podívaná. I když to nebude jeden z mých pravidelných filmů, jen tak mi nezmizí z mysli.

skóre: 70 %