The Count of Monte Cristo – Zatím nejslabší zpracování, ale v některých oblastech exceluje

Chystá se nový film podle původního románu Alexandra Dumase. Scénář a fotografie jsou dílem dvojice de La Patelliére a Delaporte, která natočila adaptaci Alexandra Dumase. tři mušketýři (D’Artagnan, Milady). Půjde o reprezentaci vytříbené části Dumasova mistrovského díla, nebo jen o vizuál, který jde jinou cestou tím, že pouze čerpá z pověsti knižní předlohy?

co to dělá slavným tři mušketýři A hrabě z Monte Cristo, je samozřejmě originálním dílem Alexandra Dumase. Bohužel, filmové adaptace si často pohrávají s dějovými liniemi, pozměňují dějové linie, mění osobnosti postav, jinak vyprávějí jejich vztahy a motivace a nabízejí různé konce.

Když jsem slyšel, že se chystá nová adaptace Monte Cristo, běžel jsem do knihkupectví najít původní knihu. V Paláci knih na Václavském náměstí umístili závěrečný svazek trilogie namalovaný Adolfem Bornem. Krásně zabalená a krásně ilustrovaná, po přečtení pár stránek mi bylo jasné, že se tato kniha dá přečíst na jeden zátah.

Jak dopadla nová adaptace Monte Cristo?

Do kin se chystá nový film „Hrabě Monte Cristo“ podle původního románu Alexandra Dumase. (projektor)

Před premiérou na slovenském Doom Festivalu nám zástupce českého distributora sdělil, že tato adaptace vychází z původní receptury. Deset minut po filmu jsem se otočil k ženě, která seděla vedle mě, a zeptal jsem se: “Promiň, tu knihu znáš.” “Ale doteď bylo všechno úplně jinak,” odpověděl jsem. Takže jsme se ženou strávili další hodinu přemýšlením, co tím prodejcem vlastně myslel.

Většina věcí byla překroucena do úplně jiných vztahů mezi hlavními postavami, ale některé si scénář skutečně ponechal. Pokud vám nevadí, že je vše jinak, zejména v otevírací době, kde je vše velmi stručné a důraz je kladen na epiku a vizuální stránku, dialogy jsou bagatelizovány a podrobnosti o tom, jak Abe Faria učí nevzdělaného pilota vězeňskou matematiku , jazyk nebo ekonomie jsou vynechány a vidíte silné stránky tohoto tříhodinového filmu.

Většina silných stránek filmu však nemá nic společného s Dumasovým knižním formátem.

Například první setkání Dantèse s jeho milovanou Mercedes po útěku z vězení, který se vrací s obrovským majetkem a novým jménem jako hrabě Monte Cristo, je rafinovaně provedeno.

Neméně geniální je scéna, ve které hrabě zve členy společnosti do domu, kde jeden z nich spáchá ohavný zločin. Brilantní drama, herecké výkony a dramatické načasování této scény je skutečně strhující. Příběh také vyvrcholí během procesu, kdy je odhalena skutečná identita prokurátorova syna.

Hlavní úsilí filmaři nakonec zaměřili na vztah mezi muži a ženami. Pro Francouze si myslím, že přílišný důraz na náklonnost a chytrá slovní vyznání milostných vztahů je klasická špatná věc. Ideální pro romantické vztahy, toto „vyhoření“ může vést k extrémům, které snižují jejich kouzlo.

Jako by se snažili, aby to bylo větší než samotný život, ale v tom se to nedaří. Když city zmizí, měl by se člověk řídit mravními zásadami a rozhodovat se na jejich základě spíše než podle pocitů, které podle zákonů světa vždy časem zmizí. Hodnota člověka nespočívá ve velikosti jeho citů, ale v síle jeho charakteru. Myslím, že Alexandre Dumas to věděl. De La Patelliére a Delaporte kladou větší důraz na emoce Milovat.

celkem

Nějaké souvislosti s románem Alexandra Dumase určitě najdete, ale nic moc. Epická poezie často nahrazuje vyprávění. Pokud dáváte přednost vizuálu před dialogy a detaily příběhu, budete pravděpodobně spokojeni. Musíte se také “prokousat” některými částmi, které nedávají moc smysl, ale není jich mnoho.

Ve zveřejněných materiálech uvedli, že když měl film premiéru na filmovém festivalu v Cannes, film sklidil 12minutové ovace publika. Zajímalo mě, kdo z publika dokázal tak dlouho stát a tleskat a co ho k tomu přimělo.

Pokud bych měl něco pochválit, tak určitě herecké výkony, výpravu, kostýmy, interiéry a kameru. Když se však tvrdí, že jde o Dumasovo dílo, sledovanost dramaticky klesá.

Na morální úrovni film nabízí děsivou připomínku, že je lepší žít pro lásku a soucit, než žít pro dosažení spravedlivé vize osobní pomsty.

skóre: 50 %

Premiéra: 4. července 2024 |. Délka: 179 minut