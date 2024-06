Recenze retro filmu “The Crow: Brandon Lee’s Dark Story of Love, Revenge and Tragedy” (sólo)

Foto © Buve International

Jsou lidé, kteří jsou schopni zabíjet lidi, jen aby uspěli. Ten druhý musí zemřít, aby se stal legendou!

O rok starší hudebník Eric a jeho snoubenka Shirley byli zavražděni čtyřčlenným gangem. Za jejich smrt však není nikdo potrestán, a tak musí přijít spravedlnost v podobě Černé vrány. Rok po tragédii dostane Ericova ztracená duše šanci na pomstu. Erica žene vpřed jeho touha pomstít Shirleyinu smrt. Nadešel okamžik zúčtování a tentokrát to bude on, kdo nikomu neprokáže slitování!

český název: vrána

vrána režie: Alex Proyas

Alex Proyas Rok výroby: 1994

1994 délka: 102 minut

102 minut Země: USA

USA Hrají:

Brandon Lee… (Eric Draven)

Rochelle Davis… (Sarah)

Ernie Hudson… (seržant Albrecht)

Michael Wincott… (Top USD)

David Patrick Kelly… (T-Bird)

Michael Massey… (Funboy)

….Darcy

Na začátku 80. let vytvořil kreslíř James O’Barr stejnojmenný komiks, který se stal základem filmu. Brutální a tajemný příběh o násilné smrti, lásce až za hrob a následné pomstě za nikdy nepotrestaný zločin zůstává jedním z nejoblíbenějších komiksů všech dob. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se to někdo pokusí natočit a Alex Proyas se nebál riskovat, což mu nastartovalo solidní kariéru. Kdyby Brandon Lee nezemřel během natáčení, možná bychom se nikdy nedozvěděli, zda by se tento film nestal „kultem“, ale to nic nemění na tom, že tento film byl skutečně úspěšný.

Hlavním pilířem celého filmu je vynikající tvorba atmosféry. Progresivní vrstvy mysteriózního příběhu jsou prodchnuty temnými gotickými nádechy a nejlépe přepychovým hudebním doprovodem, který diváky opravdu drží na kraji sedadel. Chaos v ulicích Detroitu přináší to správné množství špíny, která okoření už tak smutný děj. Příběhy o velké lásce a následné pomstě nějak nevyhledávám, ale v tomto případě jsem musel udělat výjimku. Na Vránu jsem se díval mnohokrát, když jsem byl mladší, a i teď si občas nemůžu pomoct a nepodívám se na to znovu.

Moje recenze samozřejmě nemůže opomenout ztvárnění hlavního hrdiny. Bez něj by byl film poloviční. Li Guohao mohl mít oslnivou kariéru, ale na rozdíl od režiséra za úspěch tohoto filmu zaplatil životem. Jeho smrt během natáčení byla v průběhu let předmětem mnoha různých spekulací (proč k tomu došlo). Jeho matka byla žalována kvůli „trochu“ peněz, herec Michael Massey se stal terčem nenávisti fanoušků a ukázalo se, že během natáčení filmu došlo k několika dalším nehodám. Brandon chce vystoupit ze stínu svého otce a navždy se zbavit „škatulkování“ béčkových herců, ale musí zaplatit nejvyšší cenu. Nakonec byly zbývající scény doplněny dvojicí.

Vrána se do povědomí diváků zapisuje nejen díky filmovému příběhu, ale i podivnému prostředí. To však nic nemění na účinnosti filmu jako celku a na tom, že se diváci rozhodně nudit nebudou. Nemohu jinak, než hodnotit nadprůměrně.

skóre: 80 %