Recenze: Costnerova cesta začíná – zprávy

Velikost projektu má samozřejmě své výhody i nevýhody. První je, že Costner se dokáže nejen zapojit do dramatických scén „kdo proti komu“, přestřelek a šarvátek, ale také získat bohatý vhled do každodenního života osadníků.

Hlavním lákadlem filmu jsou ohromující záběry krajiny natočené v různých částech amerického kontinentu. To Costner opravdu dělá, velkolepost scény si žádá velké plátno a stojí to za to. A osud obsažený v této krásce, jakkoli pomalu postupuje, vzbuzuje naději, že kdyby byla celá sága zfilmována, bylo by to skvělé dílo.