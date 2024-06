Hrabě Monte Cristo: Nová adaptace příběhu o pomstě

Foto © Pathé

hrabě z Monte Cristo je nový francouzský celovečerní film autora Mathieu de la Portejo A Alexander della Patriella, tvůrci Tří mušketýrů: D’Artagnan a Tři mušketýři: Milady. Do českých kin film promítla společnost Bioscop. Mezi partnery patří česká rádia Radiožurnal, Totalfilm a Kultino. Zajímavostí je, že rozpočet tohoto blockbusteru činil neuvěřitelných 43 milionů eur (v přepočtu 1,1 miliardy českých korun), což se jednoznačně vyplatilo, protože film získal pozitivní recenze a sklidil téměř 12 minut dlouhý potlesk.publikum Cannes. Klasické staré románové příběhy ve třech hodinách moderního zpracování Edmond Dante Přezdívka christosanherabetti Pusu Valle Starší Alexandra Dumasová. Toto je romantický dobrodružný příběh o zradě a pomstě. Premiéra se koná dnes (úterý 25. června 2024) ve slovenském Doomu. Film bude uveden ve francouzských kinech 28. června 2024, v českých kinech se očekává 4. července 2024.

Hraje hlavní roli Avengers edmonda dantes Hraje francouzský herec Pierre NineyPoprvé vstupuje na pole hraného filmu s filmem pro mládež Je nám osmnáct (2008). Ve stejném roce hrál v populární komedii “League of Legends”. Známý je také díky roli ve filmu Yves Saint Laurent, za kterou získal cenu César za nejlepší mužský herecký výkon.

Příběh se odehrává v Marseille ve Francii za vlády Napoleona. I tato nová adaptace příběhu o pomstě sleduje muže jménem Edmond Dantes (Pierre Niney)Ze žárlivosti byl obviněn z bonapartismu a poté nespravedlivě uvězněn v pevnosti If, místo aby se zúčastnil svatby se svou krásnou snoubenkou. Mercedes Herrera (Anais Demoustierová). Po čtyřech letech strávených v cele trpící deliriem a nepříčetností se s vězněm ve vedlejší cele spřátelil. Otec Faria, vykope tunel do své cely, sdílí s ním jeho těžký osud a odhalí mu úkryt velkého pokladu na italském ostrově. Po čtrnácti letech strávených v zoufalém a pustém vězení, kdy oba vězni pracně vykopali tunel, byl otec Faria pohřben v troskách a umíral… V tuto chvíli se Edmondovi naskytla jedinečná příležitost, a tak se zachránil výměna. Jen tak Edmond utekl z nedobytné pevnosti v pytli na těla. Pravděpodobně zemřel a byl hozen do oceánu, ale ze dna se vynořil úplně jiný člověk. Chudý a nuzný Dantès byl opět svobodný a odplul do Itálie, kde objevil zmíněný poklad a stal se velkým hrabětem Monte Cristo, který, když si myslel, že má štěstí, vzdal hold těm, kteří mu zničili život. Pomsta lidí jeho mladého života.

Nová adaptace francouzských spisovatelů Matthieu Delaporte a Alexandre De La Patellière přináší moderní pojetí, které může oslovit i mladší generace. Film je ostrý, svěží a plný krásných kostýmů a výprav. Myslím, že herci Pierre Niney Role Edmonda Dantese se hodí lépe než Gérard Depardieu, který roli hraje od roku 1998 ve stejnojmenném seriálu. Pierre Niney Preferuji ho jako postavu, protože je nejen charismatičtější, ale také pohlednější, mladší, zdravěji vypadající, vznešenější a romantičtější. Jeho oči byly ještě výraznější a okouzlující. Atmosféra filmu je romantická a dobrodružná Možná mnoho mladých lidí touží plout po širém moři jako námořníci, s dálkou v očích a větrem ve vlasech. Možná se mnoho diváků dokáže vžít do vnitřních myšlenek a pocitů hlavního hrdiny Edmonda Dantèse, který touží po pomstě a vyřizuje si účty s viníkem. Je příliš těžké odpustit někomu, kdo udělal chybu? Je příliš těžké zapomenout na kruté chvíle a pokusit se žít nový poklidný život? Jak byste se v této situaci zachovali? Budete rádi, že jste unikli smůle, nebo budete také toužit po spravedlnosti? Jste ochoten hledat spravedlnost? Nebo můžete vše nechat osudu, životu nebo vyšší spravedlnosti?

Hluboko v žalářích se otec Faria zeptal svého přítele Edmonda Dantèse:

„Budete konat dobro, nebo budete naplněni nenávistí a budete hledat pomstu na těch, kteří udělali špatně?“

Ano, máme odpouštět, víme to. Říká se, že odpuštění je důležitější než pomsta. Náš hrdina Edmond Dantès to pravděpodobně věděl také. Ale nic v životě není tak snadné a přímočaré. Edmund zjevně nedokáže zpracovat své náročné emoce ani překonat bolest, kterou mu jeho viník zničil polovinu života. Následně si zničil zbytek života, když dlouho a pečlivě plánoval vzít spravedlnost do svých rukou a pak tyto plány víceméně uskutečnil. Nutno podotknout, že jeho plán byl vskutku brilantní, ale jeho provedení bylo šibalské. Na mnoha místech vidíme jinak klidného Edmonda přemoženého skrytými a potlačovanými emocemi, především hněvem, nenávistí a záští, když převrací stoly nebo rozbíjí věci. Stále opakuje, co mu udělali ostatní. Stal se z něj krutý muž, který chce, aby byli všichni potrestáni. Pokud skutečnými viníky nebyli oni sami, pak alespoň jejich synové. Nezvolí však zločincům rychlou smrt, například zbraní, raději je připraví lstivými triky, intrikami a psychologickou bolestí, kterou si následně užívá. Po tom všem, čím jsme si léta v kobce prošli, překvapí nás hlavní hrdina? Závěr ať si udělá každý sám.

Tento francouzský velkofilm miluji, i když je docela dlouhý (až tři hodiny), je poutavý a vůbec nenudí. Oceňuji, že samotný film je lepší než trailer, protože bohužel většinou je tomu naopak. Bylo to nádherné představení s nádhernými údery a hra Pierra Nineyho byla velmi reálná a přirozená. Hudba dodává filmu skutečné kouzlo tragédie, osudovosti a napětí. Musím říct, že nová adaptace je povedená a stojí za to (tedy celých 43 milionů eur nebylo jen tak vyhozených). Mohu odměnit pouze 75 % a tímto zvu všechny ke sledování.

hrabě z Monte Cristo

Původní název: hrabě z Monte Cristo

typ: Dobrodružný/Akční/Historie

Země:Francie

Rok: 2024

Objektiv: 178 minut

režie: Alexandre de la Patrière, Mathieu de la Porte

šablona: Alexandre Dumas Saint. (Kneha)

skript: Alexandre de la Patrière, Mathieu de la Porte

Fotoaparát: Nicholas Bolduc

hudba: Jerome Rebotier

Hrají: Pierre Niney, Pierfrancesco Favino, Anais Demoustier, Laurent Lafitte, Oscar Lesage, Anamaria Vartolome, Bar Stian Bouillon, Julien de Saint-Jean, Vassily Schneider, Patrick Mir, Bruno Raffaelli, Lily Dupont, Matthew T. Reynolds, François Gazio, Maxime Durand

Výroba: Dimitrij Rasam

střih: Celia Lafite du Ponte

zvuk: David Ritter

Návrh scény: Stefan Terrason

oblečení: Thierry Delet