Motorkáři: Vzestup a pád gangu Hardy a Butler (recenze)

filmová inspirace cyklista (cyklista) je stejnojmenná kniha, kterou koncem 60. let napsal Danny Lyon. Režisér Jeff Nichols inspiroval její ikonické černobílé fotografie ve fiktivním příběhu o jedinečné subkultuře, která se zrodila, aby zapadla, ale postupně se z ní stal násilný kolotoč.

Ve filmu hraje vyšetřovatele a fotografa McFester, jeho výzkum pro knihu vypráví rámec pro celý film. Příběh Vandalů jsme získali v rozhovoru s Wayward Kathy Hennou Jodie Comer, vzpomíná na svůj život s členem této hlučné party. Jednoho dne, když narazí do nevěstince, kde pro slušnou dívku jako ona nemá moc co dělat, upoutá pozornost mladého Bennyho. Odvážný mladý rebel Austina Bartella Poté ji představil majiteli baru a zakladateli gangu Thomas Hardihotakže slečna okamžitě přistoupila k jejich vzestupu a pádu.

Spálil gumu, ne duši

Když to všechno začalo, byl to skvělý nápad. Vandals je komunita vytvořená pro ty, kteří se cítí sami a bezmocní. Pro mnoho obyvatel mimo město se stali druhou rodinou, mobilním domem na cestách. Idealismus 60. let se bohužel rychle změnil v neblahou realitu 70. let a veškerá solidarita, zhýralost a vzpoura se postupně měnily ve stále závažnější zločiny, jako jsou násilnické sklony, drogy a konkurence s jinými gangy trauma z Vietnamu. Nicholsův film ukazuje celou subkulturu, kterou dnes z velké části spláchl čas, a i na minulé časy se vzpomíná s hmatatelnou nostalgií, zejména mezi motorkáři neidealizuje ani nedémonizuje.

Samotná Unicycle Beauty, ale překvapivě jsou diváci ve filmu sami motocykloví fanoušci nebude se jim to nijak zvlášť líbit. Vandalové ve filmu často řídí auta, ale kamera se nikdy nemazlí s jejich stroji, stěží je zachytíme zblízka a už nyní jsou patrná rozpočtová omezení, protože herci obvykle své stroje před kamerou neřídí. Až na pár výjimek se scénář ani v dialozích hluboce nepouští do samotných strojů, ale neopomene připomenout nepříjemnou skutečnost, že téměř každý řidič někde čeká auto a všude kolem nevnímá zatáčky v těch nejméně vhodných chvílích. Pomineme-li symboliku svobody a rebelie často spojovanou s motorkami, je pravda, že kdyby vandalové ve filmu místo jízdy na kole kopali krajské přebory, nemělo by to na samotný děj až takový dopad.

Neměňte to, co funguje

cyklista Jeho neustálé sledování probouzí pocit, že jste něco podobného kdy viděl. Nejmarkantnější je asi přirovnání ke Scorsesemu gangsteři – možná je to proto, že rocková hudba 60. let zdůrazňovala divoké macho scény, všudypřítomnou ženskou čočku vypravěče, nebo proto, že to, co začíná jako relativně nevinná zábava, rychle zkysne. Bez ohledu na autorovy metazáměry je pro diváky těžké setřást při sledování tohoto filmu pocit déjà vu. Postava Toma Hardyho ostatně ve filmu otevřeně přiznává, že ho k vytvoření gangu inspiroval barbarský V hlavní roli Marlon Brando.

Možná se ptáte, odkud pocházím

Celkově jde v podstatě o sérii epizod čerpaných ze života motorkáře, bez souvislejší dramatické struktury. Navzdory kreativnímu rozhodnutí postavit příběh Destroyer s ženským vyprávěním Vychází přímo z konceptů z původní knihynejsme si jisti, že je to pro film k něčemu dobré – a nejen proto, že výrazný středozápadní přízvuk Jodie Comer byl zřejmě vystřižen Falga Někdy měl opravdu obavy.

Kontrast mezi touto hezkou ženou ve svetru a všemi těmi smradlavými ženami v kůži měl zajímavý potenciál, ale nakonec postrádá hloubku. Z Cassieina příběhu se díky manželství s Bennym sblížila s celým gangem, skoro jako by byla jeho součástí. Ale nikdy pořádně nevidíme, jakou v tom hraje roli, jak nachází povstalce, kteří páchnou chlastem, potem a benzínem, nebo jaký je základ jejích pocitů z toho. Možná to má být o vzrušení a adrenalinu, ale ani jednou nevidíme Caseyho, jak si v tom libuje. Vzhledem k tomu, že tento vztah je v podstatě základem celého vyprávění, možná ho scénář mohl zpracovat důkladněji.

Nichols má navíc špatný zvyk říkat publiku vše prostřednictvím postav a dialogů Hlasitě vysvětlil a polochladně pojmenoval — jako starší členové Wreckers zabalení v teple svých aut na chladné noční sezení, zatímco jejich mladší soupeři by si raději zmrazili ruce na řídítkách, než aby se k něčemu takovému sklonili. Je to pozoruhodný a zajímavý vizuální kontrast, který by se určitě dal udělat bez hlasu Katie.

Venom a Ives v kole

Hardy opět nezapře své výjimečné charisma a snad se inspiroval výše zmíněným Devo Chemical, který po celý film charakteristicky mumlá. stejně jako několik dalších rolí v posledních letech. Věděl jsem o něm jen to, že má ženu a dvě děti, ale jeho životní prioritou bylo nastolit v gangu pořádek a najít v něm soudržnost a stabilitu. Ten chlap nemůže nic najít, dokud neovládá, kdo se může připojit k jeho týmu Pocit stability a ukotvení. Proto vážně uvažuje o nástupci, kterého si tato parta nezdolných outsiderů může vážit.

Zejména Butlerův Benny má potenciál být jedním z nich. Film se z něj od první scény snaží etablovat jako neodolatelného bad boye, ale režie a herecké výkony jsou možná až příliš průbojné a trochu strojené. Navíc herec ve filmu téměř nic neříká, řeší své dilema o míře elfího smíchu a je bezesporu nejméně ztvárněnou postavou. Zároveň je to také postava, ke které se hrnou všechny ostatní postavy. jsou přirozeně přitahovány, ale důvody nejsou zcela zřejmé. S ohledem na to se zdá zvláštní, že Benny zmizí z několika dlouhých záběrů ve filmu nebo hraje vedlejší roli někde v pozadí.

Martin Mazári, Totalfilm.cz

herec Cyklista (2024) “Bikeři” je slušný film, ale při svých dvou hodinách to není o nic lepší. Vypráví svůj příběh, nostalgicky vzpomíná na černobílý svět, který už neexistuje, a naznačuje, jak bouřlivý musel být život v této subkultuře. A pak je konec. Zároveň nepřináší na stůl mnoho nového a působí podivně neúplně. Jako by pár zásadních minut skončilo někde na podlaze střižny, které mohly celému filmu vetknout lepší pointu a celkově ho zlepšit. Přesto je jeho upřímná, prostá láska k americkému životu podmanivá.

Premiéra: 20. června 2024

Drama/krimi

Spojené státy americké, 2023, 116 minut

směr: Jeff Nichols

Scénář: Jeff Nichols

Fotografie: Adam Stone

Hudba: David Wingo

hrajíHrají: Austin Butler / Jodie Comer / Tom Hardy / Michael Shannon / Boyd Holbrook / Norman Reedus / Damon Herriman / Beau Knapp / Carl Glusman / Emory Cohen / McFest