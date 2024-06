Komentář: Cyklisté potřebují přidat plyn do příběhu

Film představuje tři hlavní hrdiny a vypráví, jak se Casey, která se do klubu dostala náhodou, zamilovala do Bennyho, ale může jen hádat, že tento mladík se stal její drogou, kterou nedokázala a někdy skončila Jít do vězení , vzdát se.

“Kolik červených světel jsi spustil?” zeptal se jeho přítel Bennyho a on odpověděl: “Sedm, ale vypadá to jako jedna.”

Svoboda vesmíru, vítr ve vlasech, radost z drnčících motorů, rychlost a boj jsou součástí jejich životů, toto je jejich svět. A o moc víc toho film divákům ani neukáže. Jak plyne čas a stále dokola se opakuje to samé, začíná to být trochu nuda, i když pod povrchem možná doutná něco historicky nevyhnutelného.

Tom Hardy (“Dunkirk”, “Venom”, “Spider-Man: No Way Home”) a Austin Butler (“Once Upon a Time in Hollywood”, “Dune: Part 2”) by si mohli užít cestování zpět v čase. Jejich tendence nosit oblečení, které jim diktují kostyméři a maskéři, je možná krok vedle, ale jejich výkony jsou méně přesvědčivé a umožňují divákům se s nimi ztotožnit, i když jsou přinejmenším problematické. Nakonec Jodie Comer podává nejsympatičtější výkon.