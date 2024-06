Recenze: Jak Kája vstoupila do tohoto světa. Pražští divadelní herci zbavují Gotta statusu vyvrhele

Po sametové revoluci hvězdy socialistického vaudevillu nezmizely, dál koncertovaly a ani po 35 letech nejsou zapomenuty. Starší lidé je poslouchali z nostalgie, někteří mladší byli neznalí dobových politických souvislostí, možná z pocitu viny. O tuto hudbu, respektive o příběhy interpretů s ní spojené, se zajímají i divadelníci.

Na pražské scéně zazní dvě díla inspirovaná zpěvákem Carlem Gottem. V obou případech tvůrce, který dospěl až po roce 1989, vypráví o celkové situaci socialismu mezi ním a Smíchovem, inscenuje původní román „Návrat krále“ režiséra Jakuba Čermáka , pak dílo podle materiálů a vzpomínky na dobu. Sesbírali a do jevištní podoby zpracovali Petr Erbes a Boris Jedinák.

Za komunismu nebyl status hvězd showbyznysu zázrakem moderního světce, požehnaného režimními médii a samozřejmě veřejným míněním. V tomto duchu jsou také uvažovány ve dvou dílech, v nichž se v názvu objevují slova král a bůh – tedy historické jméno osoby, která vládla světu, u králů z milosti Boží, které fyzicky představuje nepřítomný Bůh na zemi.

Oba projekty jsou také založeny na jakémsi archetypu, kdy hrdina jde zkusit své štěstí. Zpěvák z divadla Swander a celá skupina umělců ze Za Bradley jsou na cestě na vytoužený Západ. Zjistili však, že její obrysy neodpovídají jejich původním představám a nakonec se potupně vrátili do vlasti. Poslední jmenovaný je stejně jako v zahraničí na jevišti vysoce stylizovaný, protože jak jinak lze dobře zachytit dobovou realitu? Samozřejmě to není reálné.

Obě díla se však rozcházejí i v jiných ohledech, stejně jako v celkovém dojmu či významu. Jako by to duchovně naplňovalo celkový estetický rámec, který každá scéna dlouhodobě sleduje, včetně komunikace s ostatními díly repertoáru.

Moje píseň je plná studu a extáze

Zatímco Divadlo Na zábradlí se snaží (alespoň záměrně) využívat dokumentární materiál, režisér Jakub Čermák jde cestou nezávazného původního autorství. Absurditu doby naplněné paradoxy přitom zachycuje zcela funkčně, aniž by musel dekonstruovat dění na jevišti či konfrontovat diváky s odcizujícími prvky, které jsou někdy nadužívané.

Gabriela Krále, zjevně inspirovaného Karlem Gottem, hraje v Divadle ve Swanderu Jan Mansfeld (uprostřed). |. Foto: Alena Herbková

Jeho hra „Návrat krále“ vypráví příběh fiktivní popové hvězdy Gabriela Králova, který sní o nastudování dokonalé, jiskřivé westernové show na ponuré státní ubytovně. Když se ale vydá do neznámé země, zjistí, že tam o jeho písničky nikdo nemá zájem, a dozvídá se o osudech dalších přistěhovalců.

Královým vzorem je samozřejmě Karel Gott. Svědčí o tom přesmyčky iniciál a populární písně, jako je píseň Včelky Maje, místní popové hvězdy, která byla nucena emigrovat. Tam byl zpěvák obklopen německými ženami, včetně sadomasochistek, které byly spárovány s jejich psy.

Režisér Čermák, který se ve své tvorbě vždy střetává s nízkým, dokáže do parodie vnést biblické odkazy. Gabriel připomíná archanděla Gabriela, patrona umělců, a fenomén padlých andělů.

Na inscenaci Švandova divadla se významně podílel zpěvák Midi Lidi Orchestra Petr Marek, který složil hudbu i texty. Nejen, že se tvůrce elegantně vyhýbá odkazování na zprofanovaný hudební kýč či dokonce autorská práva, povyšuje dílo na další unikátní úroveň. Ty průměrné písně, jejichž socialistická obraznost podprahově a jedovatě prosakovala do podvědomí, nahradil Málek podobně znějícími harmoniemi a hloupějšími texty. Například v úvodní písni „Šály se loučí“ hlavní hrdina říká „Jarní předplatné, láska už nefunguje/Slyším ahoj a sbohem šály, a myslím na paušály.“

V centru je Jan Mansfeld jako Gabriel Král. |. Foto: Alena Herbková

Kontrast s dětskými písničkami, komickými postavami a dějem tvoří záměrně přeintelektuální podání postav včetně samotného krále. To opět vytváří požadovaný prostor pro paradox a komedii.

Jakub Čermák vytvořil nebývale komplexní drama, které se optikou kanonické pop music dívá na další zásadní téma – vlast a život v zahraničí. Také se tomu například posmívá, čímž se vymyká běžnému pohledu na imigraci. Karel Kryl a další byli ve Švandově divadle ztvárněni jako ubožáci, o jejichž hlas se v zahraničí nestarali.

V tomto ohledu hraje rozhodující roli řeč postavy jménem Singer v “Immigrant”. “Každý večer v deset hodin jsem se zamykal ve zvukotěsné kanceláři na vzdáleném západním konci naší disidentské, protinárodní, ale z rozpočtu USA dotované rozhlasové stanice a pouštěl si tyto takzvané normalizační hity. Zatímco hraju a tančí, zatímco zpívají s hanbou a extází,“ řekl. Hraje ji Nataša Bednářová a další postavy včetně nemuzikálové slovenské zpěvačky.

Slova o studu a extázi by mohla současnému publiku poskytnout argument, proč se pět let po smrti Karla Gotta jeviště stále potýká s normalizací hudby.

Mezitím The Return of the King představuje sólisty Swander Theatre Orchestra jako zdatné zpěváky a pohybové konfigurace. V letošní sezóně to předvedli ve své inscenaci Klec bláznů, kde je dramatická pupeční šňůra mezi pořadem a aktuálními novinkami. V roli Gabriela Kinga exceluje okouzlující Jan Mansfeld. Výkonnostně Jakub Tvrdík působil jako jeho manažer v československém Ládinku.

„Návrat krále“ je rozsáhlá inscenace, která svými rozmanitými přednostmi dokáže uspokojit potřeby širokého publika. To však musí provázet fakt, že tvůrci satirou nikoho nešetří.

divadlo Jakub Čermák: Návrat krále

Režie: Jakub Čermák

Švandovo divadlo, Praha, mělo premiéru 25. května a repríza 21. června a znovu 14. a 25. září.

kdo je Bůh?

Petr Erbes a Boris Jedinák nastudovali v minulém roce v pražském Divadle Na zábradlí dokument “Discoland”. V rámci svého výzkumu v 90. letech vedli rozhovory s bývalými zaměstnanci a návštěvníky klubu Discolan Sylvie v Bragliini. Sebrané výpovědi však nakonec překonávají skrytou dramatickou obraznost, která téma ještě více osvětluje, či spíše mění v posedlost.

Novinka “Bůh” v Las Vegas je tématicky velmi podobná. Film se zaměřuje na uměleckou delegaci, která se v roce 1968 vydala do hotelu New Frontier v Las Vegas. Kromě Černého divadla, Ratner Magic Ensemble a Československého národního sboru písní a tanců v něm byli i Karel Gott a Radi.

Kateřina Císařová hraje Karla Gotta ve filmu Bohové Las Vegas. |. Foto: Kiva

Tentokrát se nelze spoléhat pouze na záznamy očitých svědků. Tvůrci se proto uchýlili k jiným inspiracím, ať už filmovým (nejzřejměji od Davida Lynche) nebo literárním. Na rozdíl od Discolandu jim text zbytečně nesvázal ruce a mohli si dopřát větší dramatičnost – i když základní obrysy skutečných postav včetně původních jmen zachovali, Gott či Stadel totiž na jevišti skutečně vystupují.

Výsledná volnost ústí v nápadité uchopení tématu, chybí však jednotný záměr překlenout příběh od začátku až po srozumitelný konec, takže se výsledek hroutí do ne zcela přehledného kaleidoskopu obrazů. I ústřední sdělení se z nich postupně vytrácí.

Například, jak název pořadu napovídá, otázka identity Boha v Las Vegas zůstává nezodpovězena. Je to Karel Gott? Nejraději zdobí celek svou přítomností, většinu času mlčí, a když se ujme mikrofonu, stylizovaného, ​​ale s velkou precizností v podání herečky Kateřiny Císařové, vystřihne čtyři písně pomocí efektů vokálního harmonizéru? Nebo spíše Ladislav Štaidl – bezpáteřní manipulátor a účastník poněkud absurdního česko-amerického “milostného příběhu” – je nejvyšší a nejzákladnější postavou tohoto díla Role? Jeho představitel, charismatický Vojtěch Vondráček, se díky své fotografii na plakátu stal tváří přehlídky.

Vzpomínky na rok ’68 načrtává tragikomický antihrdina Antonín Šůra. Dnes již zcela zapomenutý bavič a herec, proslavený rolí anděla Theophila ve filmu “Hrátky s čert”, jehož produkce bude rovněž připomenuta, se do Československa již nevrátil. Ve Spojených státech propadl hazardu a čelil finančním potížím. Aby si vydělal na návrat domů, začal malovat pokoje a o rok později zemřel při autonehodě ve Spojených státech. Šůru hraje Michal Bednář, který má pro podobné typy postav snad až šestý smysl.

Právě touto postavou toto dílo odkazuje na další ze Zabradlího novinek z poslední doby s názvem Uvnitř banánu. Někdy až dramaticky poukazuje na svět neúspěšných podivínů a papalášů, jejichž touha po hudebním úspěchu zůstává na úrovni snu. I Bůh z Las Vegas spolupracuje s určitými snovými sekvencemi, přesněji poukazujícími na deziluzi amerického snu, kterou navíc kombinuje se západní realitou. Do jednoho tvaru se ale snaží vejít příliš mnoho.

Dragan Stojčevský tradičně pracuje ve vrstvách a jeho chytrá výprava vnáší do akce rámec a určitou posloupnost, zvláště zde s různými způsoby padajícími a plovoucími závěsy v lanech. Jako vždy jsou nejcennější devizou herci, kteří i v těch nejmenších prostorách podávají vyzrálé výkony. Někomu rozdíly v temperamentu a přidělených rolích prostě zamrzely – např. Václav Vašák, který byl redukován na “Černého Petra”, tedy roli herce v černém divadle, ve které nosil masku Černý hrdina je neviditelné na černém pozadí.

Bůh Las Vegas v sobě koluje, což pro návštěvníky již známého divadla Na zábradlí znamená. Nepředstavuje nový pohled na prezentované téma, ale pouze kolem něj esteticky krouží.