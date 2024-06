Předák Na Campa: Skvělý režisér, horší otec?

Letní scéna v Campa Museum s sebou každoročně přináší nezaměnitelnou atmosféru letního večera pod platany. Jedinečný projekt, který vznikl k oslavě 100. narozenin Medy Mládekové, se o pár let později stal trvalou součástí prázdninové divadelní sezóny v Praze.

O životě Jana Weyricha a Marty Kubiso baby po Medovi stejně bravurně vypráví režisérka Adéla Lastovková Stodorová a scenáristka Daniela Sodomová. Po loňské tvůrčí pauze jsou letos zpět s premiérou: Foreman bude opět uveden v Campě, show věnovaná životní cestě našeho nejslavnějšího režiséra.

Diváci okouzlení předchozími pestrými inscenacemi, které obsahovaly taneční a pěvecké vstupy, originální výpravy a kostýmy a snadno sledovatelný příběh, už mohou mít značná očekávání. Zejména dosavadní nejlepší Marta, která dalece přesáhla hranice klasické činohry a za účasti zpěvaček Bereniky Kohútové a Hany Holisové (která získala cenu za roli Thálie) Níže je zajištěno nádherné divadelní představení.

“Foreman”, který má aktuálně premiéru v úterý a ve středu večer, se však vrací do původní podoby. Zde se diváci dočkají i několika akčních složek, větší důraz je však kladen na dialogy. Například depresivní ztvárnění židovské dopravy, vděčná připomínka filmu Vlasy a hlavně konec inspirovaný Amadeem, to vše zanechává trvalý dojem. Bylo by škoda prozrazovat více o nádherném finále, tedy snad jen tolik, a právě Foremanovým triumfálním návratem do práce v 80. letech celá show končí. A je opravdu nejlepší.

A co prvních 180 minut odpočinku? I přes zmíněné taneční a pohybové vstupy od nezvykle upovídaného muže. Autor velmi podrobně popisuje Formanův život, takže znalý divák může mít občas pocit, že popis je až příliš podrobný.

Setkání mladého Formana a mladého Javiera to ilustruje. Pro ty, kterým vyhovuje Javierova nechvalně známá skautská přezdívka, mohou být trochu zahořklí kvůli následným narážkám, že diváci mají štěstí. Pro nezainteresovaného diváka, přiznejme si to však může být líbivé opakování a kontextové propojení.

Děj se z velké části odvíjí prostřednictvím dialogu mezi Foremanem a jeho hrdiny, což může místy znít trochu strojeně. Ve Weirichově případě se tvůrci s podobnými problémy elegantně vypořádali rozdělením hlavních postav. Zatímco si mladý Weyrich hrál, stařík vše pozoroval, vysvětloval a přikrášloval.

V případě Formana Stodolová tento princip jen naznačuje v úvodu, kdy dospělý Forman následuje své dětské já (mimochodem herecké výkony mladého Nathanaela Rummela jsou vynikající).

Hlavní hrdina v podání Marka Adamczyka je však přesně takový, jak si Miloše Formana pamatujeme: prostý hédonista s velkým úsměvem a doutníkem, nehraje na žádné vysoké umění, jen točí život. Tato role mu naprosto sedí. Bude zajímavé sledovat, jak na ni zareaguje trochu jiný Partik Děrgel, který se v roli střídá.

Předák 60 % Campa Museum letní scéna Premiéra 18. června 2024 Režie: Adéla Lastovková Stodorová Hrají: Marek Adamczyk / Patrick Deger / Nathanael Rummel / Maximilian Kosik / Kristina Jedlikova / Aneta Kaletova / Kristof Kerkhovjak/Jan Fras/Maximilian Dolansky/Adam Kralovic/Matus Rummel/Ales Petrush/Vaclav Vasak/Christoph Bartosz/Adam Triskala/Matyas Jan Hruška/Zdeněk Třískala, Daniel Šváb/Petr Vršek, Přemysl Pálek/Roman Blumaier, Barbora Kubátová/Stanislava Jachnická ad.

V poměrně svátečním díle se tvůrci nebojí upozornit i na další stránku Foremanova charakteru a kariéry, a to na jeho vztah s jeho dvěma syny, který se vytrácel. Zkratky kolem Oscarů mluví za vše.

Dobrým nápadem je zahrnout přenosné LED obrazovky – někdy jen abstraktním způsobem dokreslují náladu, ale někdy se objevují odkazy na zmíněné filmy. Vzhledem k tomu, že spolu se samotným Foremanem se na jevišti proháněli také Ivan Passer a Alfred Ruddock, poskytuje to rozmanitý a působivý vhled do jejich tvorby.

Prim samozřejmě hrálo Formanovo dílo. Smyčka mladých tváří krásek naší doby Jany Brejchové a Věry Křesadlové i záběry Černého Petera, Hoří, má panenko, Taking Off, Vlasů a Amadea pomáhají dotvářet tento jedinečný příběh.