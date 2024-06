Motorkáři (2023) |. moviezone.cz

K tvorbě Jeffa Nicholse mám velmi blízko a jeho “Mississippi” a “Špína” podle mě patří k nejlepším režisérským filmům poslední dekády, které shodou okolností skoro nikdo neviděl. Miloval jsem ale také jeho celovečerní debut Arms Tale, kde se poprvé ukázal jako technicky zdatný režisér se zajímavou vizí. O to víc mě překvapilo, že po těchto třech filmech se vydal směrem, který se mi zpočátku nelíbil. Děti půlnoci byly takový dětský a nepřitažlivý Spielbergův film a téma Lásky už bylo mimo moji představivost, takže jsem ho pro každý případ vynechal. I když po zhlédnutí “Bikers” si říkám, jestli jsem neudělal chybu.

Nehledě na to, že právě se zmiňovaným Bikerem se Nichols konečně vrátil k tématu, které mě zajímalo (dokonce uvažoval o režii nového Deadline, který by nakonec vedl ke spin-offu Day One) Nechte to na Michaelu Sarnowskim), ostatně, je pravděpodobnější, že proniknou do hlavního proudu. A to i díky hereckému obsazení, kdy Nichols sebevědomě přistál s některými ze současných nejpopulárnějších herců – Austinem Butlerem, Jodie Comer, Mikem Feistem a Tomem Hardym. Jaký je výsledek?

Nejprve je vhodné říci, že „Bikers“ vychází z fotografické knihy Dannyho Lyona, který měl v 60. letech unikátní přístup ke členům skutečného motorkářského klubu Outlaws a zachytil je na svých fotografiích Všechny nejdůležitější události kolem. Horší zprávou je, že z černobílých fotek těchto období (a samozřejmě mnoha dalších studií) se Nicholsovi jako scenáristovi nepodařilo vypracovat dramatičtější příběh, než jen ten o Drsném vyprávění o svobodě a přátelství.

Není pochyb o tom, že mnohé z nejdůležitějších momentů v “Bikers” jsou skvěle natočené a ještě lépe zahrané. Sám jsem si spoustu scén a sekvencí opravdu užil. Film ale postrádá více podpůrného dramatického oblouku, a pokud jste viděli trailer a mysleli si, že to bude temný motorkářský gangsterský film, jako je populární Kód gangstera, pak byste upřímně byli pryč, mírně zklamaní.

Film sleduje vztah tří postav: Bennyho, svobodomyslného rebela bez příčiny (doslova), a jeho rádce a vůdce Vandal Clubu Johnnyho, jehož vedení se mu postupně vymkne z rukou, a Bennyho I Love Kathy, který slouží velmi jako vypravěč, ale také jako emocionální útočiště. Nicholsovi se je nejen daří skvěle ztvárnit, ale oba jsou to uvěřitelní, překvapivě zranitelní, ale často neochvějně odhodlaní lidé, jejichž osudy vás nepřestanou zajímat. O to větší smůla je, že žádný z nich zde přímo neřídí příběh, jelikož vše, co se jim děje, je ve skutečnosti způsobeno vnějšími vlivy. Zdánlivě nevyhnutelný dopad, ale zároveň ne náležitě vysvětlený nebo poctivě ukázaný.

Výsledkem je dvouhodinový film, ve kterém vidíme výjimečné postavy a to, jak této partě dobrosrdečných fotografů, řidičů, mechaniků nebo prostě outsiderů v životě ujel vlak a ocitli se v jejich očích možná jediné situaci.

Samozřejmě je mi jasné, že si toho všeho musel být Nichols vědom a že nejspíš točil přesně ten typ filmu, jaký chtěl. To ale neznamená, že mu za to nutně dávám zásluhy, protože kdyby se motorkáři trochu zbláznili, i za cenu menší věrnosti skutečným událostem, najednou by tu možná byla prvotřídní vizuálně lahodná dobová kriminálka, možná i Martin Scorsese by souhlasil. Ostatně postava Bennyho, který má tvář Butlera, má všechny předpoklady stát se další z řady ikonických tragických postav pohlcených zločinem, jehož velkou část tvoří sám mistr.



Přesto jsem z divadla odcházel spokojený, dokonce nadšený. Jako úvaha o 60. letech Ameriky to nejde dostatečně daleko, a jak jsem poznamenal výše, příběh se nevydal směrem, kterým jsem osobně doufal, ale přesto se Nicholsovi podařilo zachytit něco, co mi v něm tak trochu chybělo. to. Dnešní film. Vzpurný duch. Každý hrdina v tomto filmu touží proti něčemu rebelovat, vzdorovat systému, realizovat své sny a užívat si života. Všichni jsou přitom dospělí v poměrně nuzných poměrech, ale touha po svobodě u nich vždy zvítězí a způsob, jakým Nichols vykresluje jejich osud z této perspektivy, mě přes všechny ostatní výhrady prostě rozesmál natolik, že jsem to sledoval. Proto jsem tomu nakonec dal solidních sedm z deseti, opatrný palec nahoru a šel se podívat, kolik dnes takový Harley Davidson vlastně stojí… protože jednou za něj budu muset začít platit ve středním věku Příprava na krizi.