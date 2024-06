Lacey: The New Adventures (2023) – recenze, galerie, videa a články

#sssp-pop-up-ad { pozice: fixní výška: 100%; zarovnání textu: 0, 0, 0, 0; :center: 2px 0: přechod: výška 0.5s; okraj: 0; 0, 0, 1 Horní okraj: absolutní: 0 Barva: kurzor: 14px; 15px; rodina písma: Arial, Helvetica, bezpatkové; šířka: 140px; Výplň: 0! Marže: 0! }

režie: Mají starého Disona

Premiéra v ČR: 20. června 2024

(Bonton Film Company)

Souhrn:

Legenda o Lacey je znovu oživena

Nejslavnější ovčácký pes světa je konečně zpět na obrazovce! Co může být lepšího, než mít po svém boku jejího věrného společníka Floriana? Ale nejen s ním. Kromě svých nových dvounohých a čtyřnohých přátel je čeká opravdu nebezpečná mise – musí zjistit, kdo stojí za záhadným únosem psů, včetně jejich kamaráda Puppyho. Čeká je napínavá podívaná pro celou rodinu a nezapomenutelný filmový zážitek pro všechny milovníky psů, malé i velké.

Lacey se vydává na záchrannou misi se svým nejlepším přítelem Florianem a jejich novými přáteli Cleou a Henrym. Tentokrát je obzvláště důležitá odvaha a moudrost dlouhosrstého ovčáckého psa. Musí zjistit pravdu o záhadném zmizení několika čistokrevných psů a přelstít dvojici obzvláště mazaných padouchů.

Konečně jsou prázdniny! Florian letos odmítá prožít rok bez své milované Lacey a udělá pro to cokoliv.

I kdyby to mělo znamenat dovolenou s jeho rodiči na Kanárských ostrovech, na farmě v Jižním Tyrolsku s tetou Cosimou, jejími pečovateli, sourozenci Clee a Henrym a Jack Russell teriérkou Pippou Strávit spolu léto. Když Florian, Cleo a Henry uslyší, že se v sousedství záhadně ztratil pes, velmi je to znepokojí a začnou si dělat starosti o Lacey a Pippu. Brzy poté se jejich nejčernější obavy naplní! Někdo se vloupal do domu tety Cosimy a ukradl Pippu! Tak jsem se rozhodl hned. Tři kamarádi se s Lacey vydají chytit zloděje a zachránit nejen malého Jack Russell teriéra, ale i všechny ostatní unesené psy. Začíná nové dobrodružství!

Pokračování Lacey Comes Back vypráví dojemný příběh o nerozlučném přátelství mezi chlapcem a jeho psem na základě světově nejprodávanější knihy Erica Knighta, která v roce 2020 způsobila značný rozruch.

Posouzení:



Na tento film zatím nejsou žádné recenze.