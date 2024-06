Vzor filmové recenze: Šikanování spolužáky a učiteli. Školy se patologicky nedokážou vypořádat s toxickými vztahy

Mnoho lidí to zažilo. Bát se, že si z vás budou spolužáci dělat legraci kvůli vašim brýlím, koníčkům, fyzičce, rezervovanosti, protože neděláte dobře nějaký úkol, nebo ho naopak děláte mnohem lépe než ostatní. Cítíte se bezvýznamní, když vás nikdo v posilovně nebere a musíte sedět na lavičce. Dvojí ponižování, když vás někdo strká, verbálně napadá a přehrabuje se v jídle v rušné školní jídelně, zatímco ostatní ve velké místnosti tiše přihlíželi, vás naléhavě upozornilo na všechny nepříjemnosti, které jste si vyčítali neschopnost se bránit. Tuto situaci zažil i 14letý hlavní hrdina Jan ve filmu “Vzor”.

Jeho rodiče se nedávno rozešli. On a jeho matka se přestěhovali z Lublaně do malého města v jižním Slovinsku. Jane zbývají ještě poslední dva měsíce základní školy. Je to také zkouška psychické odolnosti. Své spolužáky viděl osobně kvůli protiepidemickým opatřením pouze online. Jeho matka Maya je školní psycholožka, která také čelí těžkým chvílím. Po rozvodu trpěla nízkou sebeúctou. Potřebuje, aby jí ostatní ukázali, že je dobrá spolupracovnice, dobrá hostitelka, milenka…ale chybí jí k tomu odvaha. Zde se zásobuje alkoholem. Navíc se musí vypořádat s těžkými depresemi a případy sebepoškozování v Janeině škole.