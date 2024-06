Komentář: Studio dva, bez županu. *** Scenárista, *** Překladatel, Režie Ondřej Sokol

fotografie: Jan Holoubek, PrahaIN.cz/Ten den pršelo.

Jsou špatní generální manažeři opravdu dobrým znamením? Jak dopadne premiéra, když herci zapomenou nejen rekvizity, ale i repliky a režisérova nervozita dosáhne vrcholu? To jsou úvodní řádky hry 89letého dramatika Michela Frayna, kterou režisér Ondřej Sokol „převyprávěl“ pro divadlo Studio DVA.

Tuto krásnou komedii přeložil Jaroslav Kořán a napsali ji Zlata Adamovská, Petrové Štěpánek a Stach (Stach), Miroslav Vladyka, Jana Stryková, Petr Pěknic, Anezka Rusevova Anežka Rusevová, Lucie Pernetová, Václav Jílek a mistři zvuku Václav Liška nebo Zbyniek Spohr Zbyněk Šporc se střídá v hlavní roli.

Představení se koná na Letní scéně Vysokého hradu a pokud budete mít štěstí, získáte posledních pár vstupenek na 30.-31. srpna. Hra má premiéru 9. července.

co tě čeká? A co je nejdůležitější, pohledy se liší. Ondřeje Sokola si sice spojuji pouze s dramatickými kroužky, kde si nedovedu představit, jak velký prostor pro improvizaci je, ale jeho pojetí tohoto díla se vymyká typickému zpracování výše zmíněného žánru. Autor a režisér přitom sází na to nejtvrdší. Pro situační komedii je skutečný, „nečekaný“ dialog samozřejmě strohou kopií „scénáře“.

Nezmínil jsem Brno, tvůrce, překladatele, režiséra kriminálních dramat. V tomto ohledu by mě zajímalo, jak probíhá komunikace s vlastníkem autorských práv…

Divák má zkrátka pocit, že sleduje pevnou strukturu hry, jen s pár zajímavými poznámkami, jako nahlédnutí do zákulisí divadla. Nejtěžší věci, stejně jako všechny věci, se zdají být nejjednodušší.

Na tento způsob zacházení s materiálem je potřeba si trochu zvyknout. Trvá to asi dvacet minut. Nejsilnějším prvkem prvního dílu pořadu je Petr Štěpánek. Jeho hlas, intonaci a frázování mu závidí nejeden televizní moderátor. S pomocí Zlaty Adamovské a Petra Stacha máte pocit, že jste vlastně jedním z účastníků.

před začátkem. fotografie: PrahaIN.cz

skvělá zkušenost

Vzhledem k tomu, že některé hry se zaměřují pouze na minimální počet postav, nejsou v tomto případě opomenuty žádné postavy. Osobně jsem nadšený z Petera Peknice. Z divadla jsem ho neznal, ale okamžitě jsem si na něj vzpomněl. Jana Stryková představuje spojení staromódních postupů s moderními prvky a nezůstaly opomíjeny Lucie Pernetová a Anežka Rusevová.

Své komediální umění samozřejmě nechali vyniknout Miroslav Vladyka a Václav Gilek.

Existují dva důvody, proč tato hra trvá. Sokol věděl, že Štěpánek a Adamovská jsou vzory pro mladší generaci. Nikdo se proto zbytečně netahá na výsluní a nesnaží se vyniknout. Některá nedorozumění ohledně zvratných zájmen lze ignorovat, ostatně odhaduji, že si jich skoro nikdo nevšímá. Když herci lakovali rukopis, kouzelné vsuvky byly jako pověstného šafránu.

Přehlídka se dočkala pochvalných recenzí a pochvalných recenzí a všechna představení jsou momentálně vyprodána.

Osobně to mám raději než Letní shakespearovské slavnosti, protože mě vůbec nebaví jazyk a drama. A byl jsem u nich několikrát.

High Castle má v létě krásnou scenérii a je ještě krásnějším místem ve městě. Dvě a půl hodiny, které vám hra vypálí do paměti, určitě nepromarníte. Mnoho vět si budete pamatovat ještě dlouho.

PrahaIN.cz hru navštívil na vlastní náklady a ohodnotil ji 80 %.