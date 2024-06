Resenze: Místo zla

Čtyři členové Delta Force cestují na Filipíny, kde je čeká důležitá mise. Do lesa se pravděpodobně přestěhoval Onoda, pro kterého druhá světová válka skončila až v roce 1974 (sám Film neuvedeno), si snadno zapamatujeme dravec. nicméně špatné místo Neobsahuje žádné sci-fi prvky (ačkoli je známo, že režisér/scenárista William Eubank to pravděpodobně podrobně nezkoumal), nebo si na poslední vteřinu šetří uložení, které by mohlo představovat důkladně uvařené klišé z akčních filmů! Těžko uvěřit, že ve třetí dekádě jednadvacátého století by toho ještě někdo dosáhl, kdyby to nebylo čistě parodickým způsobem, jako v r. Mise 4: Mission Impossible Už je rok 2011. tady Působí to vážně a nemá to nic společného s napětím.

Režisérovi se přitom daří udržet napětí na velmi ustálené úrovni. I když se vyžívá v žertech. Proto, aby se napětí snížilo, musí být nejprve přijata určitá opatření. Protože ve skutečnosti mluví o expozici postavy, v tento herec Na akci jsme museli čekat pravděpodobně přes třicet minut. Naštěstí je to jeden z těch projektů, na které se vyplatí počkat. Srovnával sám Petr Jákl špatné místo dosáhnout mimořádného výkonu osamělý přeživší. Podobnosti zde jistě najdeme, ale hororové spolupráce Petera Berga s Markem Wahlbergem, Taylorem Kitschem, Benem Fosterem a Emilem Hirschem jsou na vyšší úrovni. Nejen proto, že je založen na skutečných událostech.

během sledování špatné místo Je pro nás snadné zapamatovat si to dobré oko v oblacích, protože důležitou roli v něm budou hrát i drony. Jeho základna se nachází v Las Vegas a provozují ji Nia Branson (výborná Chika Ikogwe) a Eddie „Reaper“ Grimm. Když se mise ošklivě pokazí a vyžaduje přesun do záchranné stanice, oba muži se postarají o kolegy, kteří jsou v jiné části světa a spoléhají na ně. Mezitím nevrlý Grim Reaper požádá své kolegy ze základny, aby sledovali jeho mobilní telefon, když je v práci, protože jeho čtvrtá manželka má mít každým dnem dítě, ale oni se zajímají o sportovní hry v televizi. Sekvence funguje dobře i později, když současně vidíme jeho a jeho ženu telefonovat, jak bezstarostně nakupují v obchodě, zatímco JJ “Playboy” Kinney se snaží uniknout ze spárů svých nepřátel ve válečné zóně.





Díky dvěma různým prostředím se mu Film Velmi atraktivní atmosféra. Speciální a vizuální efekty rozhodně stojí za vyzdvihnutí, tím spíše, že na nich byla nasmlouvaná i pražská společnost PFX. Režisér se navíc nebojí při zobrazování násilí pořádně přitlačit na pilu. Někomu se možná i hůř dýchá, a to platí nejen pro scény v celách kdysi vybudovaných během japonské okupace. Zajímavé interakce Russella Crowea s Liamem Hemsworthem rozhodně stojí za zhlédnutí, i když se jejich postavy nikdy nepotkaly. Alespoň ne do doby, než budou padat závěrečné titulky.

špatné místo je chování, které se vyskytuje pouze ve zbytečně vysoké míře. Určitě si zaslouží být někde vyhozen. Zároveň zmrazil informaci, že o výsledku hry skutečně prozradí asi 20 minut před jejím koncem, čímž v podstatě a zbytečně podkope obrovskou výhodu Američanů, nebo nejde jen o americký indie akční film, na rozdíl od většiny hollywoodských filmy , nemusejí následovat osvědčenou šablonu ze strachu, že se stane něco, co jejich divákům vyrazí dech. Tvůrci Nového Hollywoodu se touto problematikou v sedmdesátých letech nezabývali, a proto na toto období fanoušci dodnes rádi vzpomínají. V The Bad Place si po finále, v němž se režisér uchýlí k tuctu směšně patetických konců, může vlastně zase odpustit. Film však nejprve jasně ukazuje, jak důležitá je komunikace, a to je důležité.

Foto: cinema.de