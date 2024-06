Recenze: Osvobození od okraje provazu. Proč Wally dominuje filmu Ve jménu cti

Ke cti mu může být připsáno i to, jak do příběhu elegantně zakomponoval zastaralé téma úsvitu osvobození. Protože v Paříži v roce 1887, kdy se zákaz soubojů ještě nebral vážně, prosadily hrdinky založené na skutečných osobnostech té doby právo na ochranu své cti i se zbraní v ruce;

Pověstný jednooký král nevidomých by však mohl ve „Vari“ sehrát také roli, nebo roli, která se ve filmu, kterému dominuje umělecké experimentování, jen zřídkakdy hodí. Takže diváci, kteří nyní vidí „In the Name of Honor“ jako titul v běžných kinech, si mohou myslet, že nadšené přijetí festivalu je trochu přehnané.

Je to určitě mírný nadprůměr, alespoň v režijní kariéře herce Vincenta Pereze, který si zároveň přidělil roli hlavního záporáka, ale není to nic, z čeho by se vám zatočila hlava.

Pro pocit úžasu nestačí ani precizně zvládnuté retro, ani nekonečně ekonomická, ale zároveň nesmírně okouzlující Roschdy zem v klíčové roli tzv. mistra meče ztraceného vlivem okolností Nezbytná profesionální nestrannost.

ve jménu cti 60 % Režie: Vincent Perez Hrají: Rosh Dizem/Doria Tillyerova/Guillaume Gallian/Vincent Perez Kinobox: 73 % Databáze internetových filmů: 6.9

Podstatou děje je nekonečný koloběh pomsty, respektive urážení mužské ješitnosti, vlastní salonní společnosti včetně novinářů, kde se vysmívají výzvám k nošení dámských kalhot nebo volebnímu právu.

Paradoxně však nejzajímavějšími prvky filmu nejsou přímé bitevní scény, ale jejich materiální kontext, tedy přesná pravidla, postupy a rituály boje, a to i tak, jak je soudí vojenské soudy.

A trénink před krvavým konfliktem. Například při nácviku šermu se nepoužívá žádné lano, pouze se natahuje ukazováček a na laně je vyznačena vzdálenost mezi soupeři, se zavázanýma očima je tam zvláštní baletní prvek, který je opravdu nádherný.