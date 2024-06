Recenze: Barland’s Unforgettable Book: Martin Fritsch

Zadní strana přináší trochu mrzutosti, dozvídáme se, že autor Pavel Jiras (Barandov a Zahraniční kinematografie) pokrývá pouze období po roce 1945, takže nechybí klasika Wericha/Voskovce/Ježka, neodchází ani Vlasta Burian, Adina Mandlova a Nataša Gollová. téměř žádný prostor, kromě retrospektivy jejích předválečných prací, na které je i fotografie obou zmíněných legendárních dam. To však neznamená, že život a dílo synovce spisovatele Alberta Wojtecha Fritsche po druhé světové válce byly bez pozoruhodných momentů a projektů, vznikaly sice v těžkých časech, ale jsou pravidelnými návštěvníky publika (ne pouze Císařův pekař a Císařův pekař, Hvězda se nazývá pelyněk bez ohledu na Princezna a Venuše).

V předmluvě najdeme moudrý dopis, který napsal zmíněný strýc Fritsch. Když už jsme u režisérovy rodiny, fotografie v archivech poskytla jeho pravnučka. Všechny fotografie, ať už z výstavy samotné nebo ze soukromých archivů, jsou vytištěny v naprosto precizní kvalitě. Zdá se, že od natáčení některých dílů neuplynulo sedmdesát let. Po přečtení 350 stran, protože poslední titul kariéry je titul nejlepší žena v mém životěmezi sedmadvaceti fotkami (tentokrát bez popisků) máme možnost potkat Fritschovu manželku Susan Marvel/Martu Schelerovou, bývalou herečku a na jedné z fotografií chybí i její originální podpis.

Největší počet stran, zejména kolem čtyřiceti, bude obsahovat diskusi o Tato kultovní klasikaZrodila se v temných počátcích padesátých let, a tak s využitím žánru pohádek dala účastníkům možnost uniknout z drsné reality. Jan Werich v té době vedl Barandův vlastní divadelní a inscenační tým a pracoval na tento mixérFilmová adaptace hry Golem, kterou napsal s Jiřím Voskovcem pro Osvobozené divadlo, byla velmi populární. To se nedalo říci o zpočátku odhodlané režisérce, která si například roli Sirael představovala Irenu Kačírkovou, která z ní do devíti let vytvoří jinou postavu. klenot Patří do Zlatého fondu českého filmu. Pár fotek ze zákulisí natáčení (včetně fotek posádky). knihy Našli jsme i způsob, jak kaskadérské umění fotografa Vladimíra „Mulínka“ Novotného oslavit třeba bradavkami. Tyto fotografie jsou často doplněny dalšími zajímavými informacemi.





Nejslavnější dílo Martina Friče je považováno za něco, co stojí za přečtení. U projektů, které zatím nejsou mezi diváky příliš známé, však může převládnout zvědavost. Ani zde autor nezapře, že má dobré zdroje. Toto funguje pro obrázky jako např Chapkovy povídky, polibek ze stadionu bez ohledu na minulost. I když se občas zdálo, že textu není moc, přesto jsme se z něj dozvěděli dost unikátních věcí, že bychom měli stále zájem na film, kdybychom ho ještě neviděli, nebo kdybychom si to mohli rozmyslet, kdyby viděli jsme to před Pass him. nebo nás tuto publikaci Přinutila se znovu se na něj podívat, což bylo vlastně to nejlepší, co se mohlo stát.

Barlandovo nezapomenutelné dílo: Martin Fritsch ukazuje a vyzdvihuje mimořádné kvality samozvaného „Mac“ režiséra, který se nesmazatelně zapsal do dějin české kinematografie. Výběr správných herců a hereček nejen pomohl prosadit dražší poválečný filmový režim, jejich účast také pomohla vytvořit dílo, které stojí za zhlédnutí. Vyzkoušel si spolupráci snad se všemi hlavními herci, kteří na stránce rozhodně nemohli zůstat nezmíněni. Bohužel kariéra i životní cesta tohoto tvůrce se v srpnu 1968 uzavřela. Po letech se mu podařilo vytvořit dost filmů. Kniha o nich i o něm se zaujetím vypráví, ale nelze uniknout dojmu, že je prostor to vše zpracovat do větší hloubky.

