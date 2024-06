Máme peníze! Bláznivý příběh loterijní katastrofy (komentář)

Říká se, že peníze kazí charakter. Štěstí jim nekoupíš. Výhra v loterii může člověka často spíše zmást, než skutečně pomoci. A karma je zdarma…a všechno je to zesměšněno ve francouzské černé komedii Máme peníze! Vypráví o skupině nešťastných lidí, kteří náhle zbohatnou. Oni to taky zaplatí.

Jeden z devatenácti milionů

Francouzští filmaři Maxime Govare a Romain Choay sice nemají českému publiku co říct, ale romány, které napsali a režírovali, si zaslouží pozornost.

Je pravděpodobnější, že vás zasáhne meteorit, než vyhrajete v loterii Máme peníze! Na plátně ale odvyprávěl svižných 100 minut čtyři povídky O těch nešťastnících, kterým se nedaří uspět. Tyto příběhy o tom, jak vydělal miliony eur, jsou, abych použil zdravý rozum, velmi zajímavé… a často nejsou potřeba vůbec žádné ubrousky.

Máme znuděnou, zbídačenou rodinu, jejíž vítězství by mohlo okořenit jejich monotónní životy a zachránit manželství, ale jejich zběsilá honba za odměnou nakonec vede k uvěznění hlavy rodiny. Nejistá mladá žena se okamžitě po výhře zamiluje do podezřele pohledného chlapa. Tři teroristé se rozhodnou odpálit se v pařížském metru kvůli snu o sedmdesáti pannách, náhodná výhra v loterii je však donutí přemýšlet, zda by neměli odložit své mučednictví za světskými požitky. Skupina pečovatelů nakonec zbohatne na důchodci, který z pouhé radosti z výhry dostane infarkt, ale karma je brzy dožene.

peníze nebo svůj život

Film připomíná kult nejen svým temným situačním humorem, morálně rozporuplnými postavami a rovinami osobních příběhů, které jsou posunuty do absurdna. divoký příběh. Zvláště ten o teroristech je komediální zlato, šokující v pozitivním slova smyslu Prostřednictvím toho, jak a čím se tvůrci nebojí šťourat.

Sociální komentář se přirozeně táhne filmem jako červená nit, vzhledem k zemi původu a námětu, ale není rušivou součástí scénáře. Moralizující perspektiva je možná trochu předvídatelná a banální, ale je také pravdivá a praktická, takže zážitek to nijak neubírá. Navíc je film místy až dojemný.

Martin Mazári, Totalfilm.cz

herec Máme peníze! (2024) Pokud máte rádi krátké filmy a černý humor, máme peníze! Nemělo by chybět. Možná vám něco zajímavého uniklo a rádi se sem tam vrátíte.

Máme peníze!

šťastný vítěz

Premiéra: Evropský filmový festival 13. června 2024

komedie

Francie, 2024, 103 minut

směr: Maxime Goiret, Romain Joy

skript: Maxime Goiret, Romain Joy

Fotografie: Patrick Gilingelli

Hudba: Lionel Limina, David Menke

hrají: Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Anouk Greenberg, Pauline Clement, Louise Coldeffy, Sami Otalbaly, Victoria Kedou Metlay, Mathieu Loder, Yassin Hucha, Ayoumi Roux