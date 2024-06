Jen řeky tečou… |. Recenze filmu (Jiří Kejkula)

Foto © Lian Rui Universal Pictures

Asijské filmy rozhodně nejsou v naší kotlině opomíjeným tématem. V poslední době zde opět rozvlnily „Perfect Days“ německého režiséra Wima Wenderse a „The Boy and the Heron“ Miyazaki Hayao. Většina těchto zástupců je samozřejmě z Japonska, ale kdy jste někdy viděli něco z totalitní Číny? Filmový festival v Cannes nyní přiměl filmový průmysl, aby se znovu podíval na místního režiséra Wei Shujuna a jeho napínavou detektivku „Pouze jedna řeka teče“. A nyní má každý možnost jej zhlédnout v několika kinech v Číně.

Příběh se odehrává na čínském venkově v 90. letech minulého století, kde došlo k záhadné vraždě. Komisař Ma Zhe je pověřen vyšetřováním, které jej přivede nejen k pachateli, ale také k jeho nitru a snům. Jak jsem již zmínil, film měl premiéru na filmovém festivalu v Cannes a od té doby byl promítán na mnoha filmových festivalech po celém světě. Za zmínku stojí, že film je adaptován podle románu čínské spisovatelky Hua Yu.

Hlavní předností filmu je neo-noirové pojetí. Nádherná hra světla a stínů v zapadlých uličkách malého čínského městečka dokonale podtrhuje napjatou a nejistou atmosféru filmu. Film byl natočen na negativní pažbu, která v kombinaci s černou vytváří úžasnou atmosféru v celém filmu, která ještě podporuje vizuální efekty. To je velmi užitečné při vyprávění příběhů. Ze začátku to vypadá jako docela tradiční kriminálka, něco jako „První případ v Číně“. Čím hlouběji se však detektiv dostává do případu (jako řeka), tím je příběh nesrozumitelnější. Nakonec nevíte, zda je případ vyřešen, a nevíte, co si o tom myslet. Jak jsem již zmínil v několika recenzích, skutečnost, že konec příběhu je nejistý a otevřený, není vždy špatná věc. Konkrétně v tomto případě mi to vůbec nevadí, protože to funguje přesně tak, jak to mám rád – spíše to otevírá prostor pro diskuzi, než aby příběh bez pochyby zůstal v tradičním hollywoodském duchu. Kromě hereckých schopností chci zmínit i jednu věc – plakát. Z mého pohledu jsou reklamy, které najdete na Čsfd a reklamy, které najdete na IMDB, naprosto nádherné a myslím, že je to dobrý příklad toho, jak by tyto reklamní brožury měly vypadat (tedy vzhledem k tomu, že mají rády filmovou péči, dává určitý stupeň umění).

Skutečnost, že tento kousek vznikl v totalitní Číně, je pro mě geniální. Tento film má všechno, silného hrdinu, jedinečný vizuální styl a velmi dobrý příběh. A pokud se podíváte na původní čínskou verzi, možná bude atmosféra Číny devadesátých let silnější… Pokud tedy patříte mezi fanoušky kvalitních asijských filmů, neváhejte zajít do kina.