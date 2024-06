Divadlo mezi ostnatým drátem. West Side Story v podání vězňů je srdcervoucí zážitek

Do programu se mohou přihlásit pachatelé z vybraných zločineckých skupin a je na jejich rozhodnutí, zda se dostanou do konce řádných půlročních zkoušek. Někteří vypadli, ale většina vydržela a do finále se probojovalo čtrnáct mužů a dvanáct žen.

Zaměstnanci zařízení a vězeňské služby Przybram zajišťovali dozor při zkouškách a organizaci představení, pomáhali také s nácvikem zpěvu a výrobou kostýmů.

Režisér a choreograf Zdeněk Prokeš zkouší s herci ve věznici Przybram

Účast Nové scény ND zajistila profesionální technické zázemí inscenace, kterou nafotil Alexandr Katsapov, jehož fotografie byly vystaveny v prostoru před vstupem do budovy, kde se představení odehrává.

Spolupráce na přípravě a hlavně velká trpělivost, o které se zmiňuje Zdeňk Prokeš, se vyplatila, takže ti, kteří měli možnost veřejně přednášet příběh na západní straně To, co vidíte ve vězení, je intenzivní, čistý zážitek.