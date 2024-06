Ve jménu cti: originalita, neotřelost, krásný fotoaparát a podobnosti s dneškem (recenze)

Ve jménu cti (2023)

In the Name of Honor je film o konci jedné éry a začátku úplně jiné nové. Jeho klamně jednoduchý příběh hovoří o cti, pomstě, důstojnosti a lidských právech. Jde o nadčasová témata, takže i přes historické zasazení má film k aktuálnímu dění hodně co říct. Film je poháněn ústřední postavou, úžasnými kostýmy, bojovou akcí a neotřelým prostředím. Jeho jedinou slabinou je příběh, který i přes své mnohé přednosti může na některé diváky působit nesouvisle a trhaně. Originalita a další kvality filmu jsou však nepopiratelné a diváky karlovarského festivalu si právem získal.